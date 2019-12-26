珠寶盒化身討喜動物園 梵克雅寶Lucky Animals系列

每個人收藏珠寶，都是因為我們珍視難以取得的重要事物。珠寶盒裡，不只有寶石、有精緻的設計、有創意，更有難能可貴的真摯情意。然而珠寶本應燃起熱情、歡愉和正能量，梵克雅寶Van Cleef & Arpels這回則企圖將工藝帶入生活，以Lucky Animals系列動物胸針，將珠寶盒變身可愛動物園。

今年Lucky Animals系列動物胸針帶了五位全新成員，同時流露著活潑且婉約的生活詩意。象徵長壽的烏龜、動感的駿馬、可愛逗趣的熊貓、討喜的鴨子，還有聰慧的小豬造型，紛紛在以硬寶石與珍珠母貝鑲嵌之下，小巧現身。這些可親生物再以金質圓珠勾勒出輪廓，呈現出梵克雅寶少見的新穎形象。為了將這些討喜的珠寶假以工藝，梵克雅寶精選了具有鮮豔色澤的硬寶石為胸針注入靈魂，橙紅色的紅玉髓化成駿馬，深邃的黑色縞瑪瑙點綴以熊貓身軀；孔雀石均勻的紋理反映了龜殼上的微妙色彩變化。綠頭鴨身上的藍綠色，則由青金石和孔雀石共同演繹。