家扶調查：6成5弱勢兒少家裡沒網路、5成沒電腦

據行政院主計總處2018年家庭收支調查報告指出，台灣家庭收入最低的20%家庭，超過7成家中沒有電腦，家扶基金會針對392名弱勢兒少進行「數位公民權學習及使用狀況調查」，發現有6成5兒少家中電腦沒有網路資源可以上網、5成家中沒有電腦設備。

今年家扶基金會針對392名弱勢兒少進行調查，調查顯示，有6成5兒少家中電腦沒有網路資源可以上網，而且有5成兒少家中沒有電腦設備供課後學習使用，且針對每天數位學習時間發現，有約8成的兒少希望每天至少能半小時以上能進行數位學習，但實際上，只有4成兒少每天能有半小時以上時間使用電腦設備，甚至有3成2兒少，平時完全沒有辦法進行數位學習。

家扶基金會指出，在受訪兒少個案中，有約3成兒少期待學校能增加數位課程或課後數位課程的學習，曾有7成3左右的兒少，因感覺到自己較缺乏數位學習資源，相對沒有自信心，並有6成8表示自己不曾或較少使用桌上型或筆記型電腦，其中有3成2表示羨慕同學有電腦可以使用、2成2覺得自己資訊落後、1成3感覺沒有自信或不敢與同學相處，甚至有近1成兒少表示缺乏數位資源而造成作業成績較不理想，或成就感低落導致學習受挫。

家扶基金會社會資源處林秀鳳處長表示，只要能夠給予機會，弱勢孩子也能發揮無限的可能，透過由台灣微軟Windows 10、momo購物網、Acer宏碁啟動的「Windows 10新世代電腦 數位平權 接力計劃」，邀起民眾一起用愛補位弱勢兒少數位學習的機會，預計明年將有200到300名弱勢學童受惠。

擔任計畫公益大使的陳金鋒，則在今天記者會上憶及缺乏數位網路的童年，他說，自己直到26歲才接觸電腦，在他的世界裡主要都是棒球，以前靠的都是自己努力，但隨著時代進步和過去旅美的觀察，發現除了6成需要依靠自己技術，4成必須靠「數位設備」輔助，不斷回顧揮棒影片，才能看到自己姿勢是否正確，進行調整。對他而言，電腦就像是一面鏡子，可以幫助自己節省非常多時間，做到人腦做不到的事情。