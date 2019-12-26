避談新戀情大「露毛」 李玉璽現身PRADA浪漫風快閃店

年底節慶、派對滿滿，壟罩浪漫綺麗的氣氛，PRADA特別於新光三越信義新天地A9館內開設Dreamscape Pop-up限時快閃店，以夢幻的色彩為主題，並帶來多款獨家販售的系列商品，並以新時代的詮釋方式來復刻經典設計，讓更多年輕消費者能夠以浪漫的角度體驗品牌的歷史魅力。

開幕活動上，特別邀請兩位「星二代」李玉璽、游宇潼，以及吳卓源、王渝屏、吳速玲等人出席，李玉璽以短褲造型現身，笑說自己平常不太穿短褲，「因為腿毛很多，但這就是男人的象徵。」日前被拍到跟女友街邊擁吻，今天被問到相關問題一概不正面回應，順勢拿媽媽當擋箭牌，「今天會在店上挑送給媽媽的禮物，剛好她生日快到了，這種夢幻風很適合她。」而剛畢業回台準備開始音樂事業的游宇潼，則透露爸爸游鴻明對她出席時尚活動沒有太多意見，「反而是媽媽比較會給我意見，希望我穿的不要太悶，能亮一點最好。」

王渝屏、吳卓源則是都對PRADA的髮箍愛不釋手。平常就對骨董包很有研究的吳速玲，看到Hobo包型又重新回到時尚舞台感到很有親切又後悔，「因為我三年前才丟了一個一模一樣的款式！」而最近才辦完二手拍賣的她，透露八歲的女兒Grace現在已經會跟她要求保留某些商品，「她會說那個包我留給我，不可以賣掉。」

Dreamscape Pop-up限時快閃店整體以花朵印花元素、粉色調裝飾，從地毯到陳列台、商品本身，都充滿甜美的少女氣息，多款獨家商品包括尼龍多功能迷你手機包、黃色Re-Edition Hobo包、airpods收納包等等，還有之前在PRADA 101 Escape快閃店賣到翻的水壺也都特別推出粉紅新色，以不同的方式呈現浪漫感、剛柔並濟的女生特質。PRADA也特別與丹麥頂級花藝品牌「Nicolai Bergmann」合作推出獨家的大理花、百日菊永生花禮盒，三種款式各限定12盒，並同時設置拍照裝置，讓消費者邊逛店還可以拍攝網美照。