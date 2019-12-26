孫藝真、珍妮佛安妮斯頓喜愛的Valextra包款玫瑰粉新色

韓星孫藝真、徐玄振、金喜善常在韓劇中選搭的義大利Valextra包款，近期推出玫瑰粉、艷黃新色，以輕盈舒心的色系帶來春天的氣息，並且於精品複合店ART HAUS推出客製壓印，讓包款有更獨特的個人特質。

開播未久的美劇「晨間直播（The Morning Show）」中，珍妮佛安妮斯頓飾演的主播也使用了多款Valextra手袋，展現知性美。在2020春夏系列，經典Iside包款推出玫瑰粉、艷黃色，展現飽滿的活力氣息，目前在台灣由複合店ART HAUS獨家引進的Valextra，為1937年於米蘭創立，靈感來自當代設計與建築解構，包括賈桂琳甘迺迪、葛麗絲凱莉等名人都是品牌愛好者，好萊塢女星凱蒂荷姆斯更是品牌鐵粉，還曾聯名推出Valextra for Holmes &Yang系列。