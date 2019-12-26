親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

5G競標金衝上700億元 NCC呼籲電信業者理性、冷靜

CNN選出亞洲推動變革的5位年輕領袖 台灣的她入列！

孫藝真、珍妮佛安妮斯頓喜愛的Valextra包款玫瑰粉新色

2019-12-26 18:19聯合報 記者楊詩涵／即時報導

韓星孫藝真、徐玄振、金喜善常在韓劇中選搭的義大利Valextra包款，近期推出玫瑰粉、艷黃新色，以輕盈舒心的色系帶來春天的氣息，並且於精品複合店ART HAUS推出客製壓印，讓包款有更獨特的個人特質。

開播未久的美劇「晨間直播（The Morning Show）」中，珍妮佛安妮斯頓飾演的主播也使用了多款Valextra手袋，展現知性美。在2020春夏系列，經典Iside包款推出玫瑰粉、艷黃色，展現飽滿的活力氣息，目前在台灣由複合店ART HAUS獨家引進的Valextra，為1937年於米蘭創立，靈感來自當代設計與建築解構，包括賈桂琳甘迺迪、葛麗絲凱莉等名人都是品牌愛好者，好萊塢女星凱蒂荷姆斯更是品牌鐵粉，還曾聯名推出Valextra for Holmes &Yang系列。

Iside是Valextra最經典暢銷的系列，包身輪廓來自埃及金字塔的線條，在埃及神話中，Iside是母性與生命女神，也象徵好運與豐收，作為包款名稱表現當代女性的幹練與優雅。目前在台北信義新天地新光三越A4店內備有Valextra獨家客製化壓印體驗，可以於包款上壓印金色、銀色的兩個字母以及表情符號，作為表現個人風格的細節。

Valextra經典Iside艷黃，售價96,980元。圖／ART HAUS提供
Valextra經典Iside艷黃，售價96,980元。圖／ART HAUS提供
分享
Valextra皮件含括托特包、手袋、皮夾等，珍妮佛安妮斯頓在美劇中也選用品牌單...
Valextra皮件含括托特包、手袋、皮夾等，珍妮佛安妮斯頓在美劇中也選用品牌單品作為配件。圖／取自微博
分享
大陸女星袁泉演繹Valextra Iside系列。圖／取自微博
大陸女星袁泉演繹Valextra Iside系列。圖／取自微博
分享
新光三越A4的ART HAUS店內備有Valextra獨家客製化壓印服務。圖／A...
新光三越A4的ART HAUS店內備有Valextra獨家客製化壓印服務。圖／ART HAUS提供
分享
孫藝真曾在韓劇中選用Valextra Iside系列。圖片來源／JTBC、far...
孫藝真曾在韓劇中選用Valextra Iside系列。圖片來源／JTBC、farfetch官網
分享
Valextra經典Iside玫瑰粉，售價96,980元。圖／ART HAUS提...
Valextra經典Iside玫瑰粉，售價96,980元。圖／ART HAUS提供
分享
Valextra Iside系列長夾，售價55,980元。圖／ART HAUS提...
Valextra Iside系列長夾，售價55,980元。圖／ART HAUS提供
分享
Valextra客製化壓印於Iside手提包的包身前側。圖／ART HAUS提供
Valextra客製化壓印於Iside手提包的包身前側。圖／ART HAUS提供
分享

埃及品牌

延伸閱讀

最胖才48公斤！吳謹言不挨餓也從不發胖 瘦身...

孫藝真跌倒沒牽好 玄彬傻眼慘遭吐槽

漂亮姐姐這樣當！《愛的迫降》孫藝真美貌升級的...

軍服誘惑太性感！李敏鎬、宋承憲、金秀賢，怎麼...

戲裡閃到戲外！玄彬甜擁孫藝真 受訪當眾咬耳朵

女神美貌太動人！孫藝真甜美造型出席《愛的迫降...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

限時兩天只送不賣！MUJI無印良品「2020年限量福罐」滿額贈　還有設計款MY BAG

2019-12-26 18:14

皮卡丘印章＋磁鐵！藏壽司有16種「寶可夢劍／盾」扭蛋

2019-12-26 18:12

三層肉組合看了流口水 RÒU By T-HAM侍肉師幫選送禮

2019-12-26 17:38

新光三越送200萬會員紅包 點數換3千抵用券再抽百萬車

2019-12-26 17:26

Krispy Kreme鼠來寶甜甜圈上市 消費再抽免費甜甜圈

2019-12-26 16:59

老花氣墊、GA復古玫瑰唇萃 盤點1月1日開賣美妝夯品

2019-12-26 16:56

飯店老字號餐廳拚改裝 真是為了米其林？

2019-12-26 16:54

速食也吹養身風！摩斯漢堡推「摩力拿鐵咖啡」、「摩力茶歐蕾」限定門市販售

2019-12-26 16:15

五枚雞尾酒戒零卡好Fancy 跨年跑趴閃閃招桃花

2019-12-26 16:06

重現摺紙童趣 DELVAUX推出Miss Mouse鼠年小皮件

2019-12-26 15:57

全家便利商店「錢鼠開運福袋」元旦限量開賣！百萬汽車等你抽　還有3款獨家跨界福袋

2019-12-26 15:04

甜鹹交織美味！亞洲獨家肯德基「美式甜甜圈咔啦雞腿堡」魅惑上市

2019-12-26 14:36

復古正夯 四款鮭魚色腕表 老派有態度

2019-12-26 14:30

Hello Kitty、米奇賀歲！7-ELEVEN「限量春節金鼠年福袋」快搶買　最大獎抽汽車

2019-12-26 14:28

大耳朵蘑菇傘、趴睡米奇超萌！7-ELEVEN「迪士尼2020鼠於你集點」元旦開跑

2019-12-26 13:20

出國玩還能抽手機！華航60周年生日 買機票抽iPhone11

2019-12-26 12:47

限量150份！繼光香香雞歡慶展店 台中新時代「中份炸雞」免費吃

2019-12-26 12:42

抗老從20歲就要開始！碧兒泉奇蹟特嫩精華啟動防禦力

2019-12-26 12:40

U值媒／一面倒惡評 這電影不需要討好人類

2019-12-26 12:38

台中品牌飯店再增一家！5大亮點 展現「奇幻童趣」

2019-12-26 11:56

聯合國教科文組織指定曼谷、素可泰為新創意城市

2019-12-26 11:55

碧昂絲愛牌插旗遠東信義A13 攜手鞋履品牌打造全台首間複合式旗艦店

2019-12-26 11:42

跨年夜訂房破紀錄！Airbnb預訂450萬 印尼來台搶第一

2019-12-26 11:36

王朝酒店「壽星免費吃Buffet」！滿額再送龍蝦+紅酒

2019-12-26 11:25

越南富國島躋身跨年熱門地 印尼旅客愛來台跨年

2019-12-26 11:06

TISSOT新表助攻！鳳小岳放送迷人電眼造型 網：怎麼變得這麼成熟帥氣

2019-12-26 11:05

滿10人1人免費！「銅盤」尾牙加碼送鱸魚、蛤蜊、白蝦

2019-12-26 00:33

HERMÈS西班牙紅餐瓷 春節送禮首選

2019-12-25 23:43

HERMÈS絲巾 浪漫無敵

2019-12-25 23:39

邊睡邊抗老！ 頂級保養品 開啟新回春時代

2019-12-25 23:29

動物園開園前先逛一波！新竹公園城市躲貓貓點燈到2月16日

2019-12-25 22:24

遠百信義A13試營運首日 人數讓總座徐雪芳嚇到腿軟

2019-12-25 21:05

抹茶控快衝！辻利茶舗信義遠百A13開幕 飲品、甜點99元

2019-12-25 20:44

「姐姐」謝金燕電眼妝加蕾絲口罩 性感爆表粉絲狂掃貨

2019-12-25 20:33

Krystal鄭秀晶「豆沙珊瑚色唇彩」美翻！CLIO大勢唇色來襲讓人想包色

2019-12-25 20:18

年終獎金何處花？型男買起來 後背包終極9款推薦

2019-12-25 20:14

台北101+夕陽美炸！HOOTERS遠百信義A13開張 推百萬景觀

2019-12-25 19:42

跨年最怕脫妝！Tomod's「2019熱銷彩妝TOP 10」抗暈染、高CP值好物快筆記

2019-12-25 19:38

松葉蟹、和牛壽司、牛舌吃到飽！「旭集」訂位滿到年底

2019-12-25 19:12
看更多

熱門文章

耶誕驚魂！虎航函館飛台灣上演「大怒神」空服員被拋飛

2019-12-26 15:18

遠百信義A13試營運首日 人數讓總座徐雪芳嚇到腿軟

2019-12-25 21:05

傍晚氣溫遽降！ 吳德榮：恐是第二波冷氣團 明下探12度

2019-12-26 07:18

氣象局對新竹、苗栗發低溫特報 可能冷到10度

2019-12-26 11:25

阿嬤的味道回來了 明星花露水109年1月復出飄香

2019-12-25 19:26

郵遞區號改「3+3」 明年3月全面上路

2019-12-26 10:50

雙子天生演員、摩羯陰陽怪氣！12星座「如何讓人氣死」

2019-12-26 08:56

台南年終超驚人！迷客夏勝過電子業 燒肉店也能拿5個月

2019-12-26 09:00

國旅卡鬆綁、托育延續補助… 明年元旦起新制懶人包

2019-12-26 11:00

氣象局：強度升級 大陸冷氣團下半天報到

2019-12-26 09:40

蘇花改觀光紅利 花蓮喜 宜蘭憂

2019-12-26 00:24

人妻神運用氣炸鍋「30元雞皮」炸出一整瓶油

2019-12-26 11:27

松葉蟹、和牛壽司、牛舌吃到飽！「旭集」訂位滿到年底

2019-12-25 19:12

女友酒醉失憶吐出「外遇對象」 對話曝光網友看傻

2019-12-26 11:01

10萬人衝遠百信義A13 民眾最愛排隊店、打卡亮點出爐

2019-12-25 18:40

直播／快抬頭！別用肉眼看 「日偏食」正在發生

2019-12-26 14:16

蘇花安過了！可行性研究12月20日核定

2019-12-25 21:21

媳婦被要求煮年菜 潔哥「4字回應」網讚：打中內心！

2019-12-25 20:47

台61線桃園區間測速 元旦起開罰

2019-12-25 23:22

影／被釣中開始暴走！ 劍魚險刺中一旁潛水客

2019-12-26 08:24

「姐姐」謝金燕電眼妝加蕾絲口罩 性感爆表粉絲狂掃貨

2019-12-25 20:33

怨妻常家聚初二又要回娘家3天 獨子夫：不該多陪婆家嗎

2019-12-25 21:26

紫南宮鼠年錢母大改版 雙鼠各抱如意元寶

2019-12-26 10:07

雲帶接近中 鄭明典：中午在台北看日偏食靠運氣

2019-12-26 08:05

甜鹹交織美味！亞洲獨家肯德基「美式甜甜圈咔啦雞腿堡」魅惑上市

2019-12-26 14:36

台北101+夕陽美炸！HOOTERS遠百信義A13開張 推百萬景觀

2019-12-25 19:42

大耳朵蘑菇傘、趴睡米奇超萌！7-ELEVEN「迪士尼2020鼠於你集點」元旦開跑

2019-12-26 13:20

每日星座運勢／巨蟹付出回收成正比 今日事業運旺　

2019-12-26 00:00

蘇花改施工3228天「人在山裡挖 水在頭頂流」

2019-12-26 00:22

搶高鐵春節票官網塞爆 前4分鐘完成7.5萬張訂位

2019-12-26 00:20

日本高速公路業者進軍台灣 清水休息站賣壽司拉麵

2019-12-25 19:19

他收超扯聖誕禮物扛到手臂快廢 網友喊交換：超實用

2019-12-26 14:34

蘇花改通車 蘇澳至花蓮距離變短省近1小時

2019-12-25 20:26

影／繼續延 溫泉券、夜市券延到明年2月底

2019-12-26 16:22

猛灌烈酒後脹到不行卻尿不出來 新郎洞房夜慘就醫

2019-12-26 14:49

蘇花改提前通車 「測試春節疏運」

2019-12-26 00:16

肌萎兒臨終：我先去天堂找一個家 等把拔和馬麻

2019-12-25 23:02

全家便利商店「錢鼠開運福袋」元旦限量開賣！百萬汽車等你抽　還有3款獨家跨界福袋

2019-12-26 15:04

被笑「肥豬」不敢照鏡子 他不動手術甩肉21公斤

2019-12-25 20:47

抹茶控快衝！辻利茶舗信義遠百A13開幕 飲品、甜點99元

2019-12-25 20:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top