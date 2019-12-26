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限時兩天只送不賣！MUJI無印良品「2020年限量福罐」滿額贈　還有設計款MY BAG

2019-12-26 18:14聯合報 記者陳立儀／即時報導

MUJI無印良品在台深耕即將邁入第16年，歲末年終公布「2019年熱銷商品TOP 10」排行榜，由撥水加工有機棉舒適休閒鞋奪冠，同時MUJI無印良品也特別設計了鼠年限量福罐、設計款MY BAG，12月28日起舉辦限時滿額贈活動，只送不賣。

迎接2020年金鼠年，MUJI無印良品的限量福罐以生肖鼠為主題，藉由不同素材刻畫出多樣色彩與型態，有簡約和風、也有大紅喜氣，12月28日至12月29日單筆消費滿2,020元就隨機送一款，無法挑款、每人限贈一個；12月30日至2020年1月1日單筆消費滿1,000元隨機送設計款MY BAG一個，同樣為每人限贈一個。

MUJI無印良品「2019年熱銷商品TOP 10」排行榜的冠軍為撥水加工有機棉舒適休閒鞋，依據大部分人的腳底曲線與行走姿勢設計可支撐足弓鞋墊，鞋面不易沾水，今年從原價990元調整為新價格890元，更易入手各色款式；第2名為超音波芬香噴霧器，第3名為MUJI敏感肌化妝水系列，都是長銷熱賣品。

第4～10名依序為滑順按壓再生膠墨筆系列、懶骨頭沙發系列、膠墨中性筆、空氣循環風扇、行動無水香氛機、即食迷你拉麵、四輪硬殼止滑拉桿箱。

即日起至2020年1月15日MUJI無印良品指定款懶骨頭沙發組原價2,980元、優惠價2,599元；2020年1月2日至1月5日持MUJI無印良品聯名卡刷卡或出示MUJI passport手機App可享消費點數倍數贈優惠。

MUJI無印良品「2020年限量福罐」只送不賣，12月28日至12月29日單筆消...
MUJI無印良品「2020年限量福罐」只送不賣，12月28日至12月29日單筆消費滿2,020元就隨機送一款，每人限贈一個。圖／無印良品提供
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MUJI無印良品「2020年限量福罐」只送不賣，12月28日至12月29日單筆消...
MUJI無印良品「2020年限量福罐」只送不賣，12月28日至12月29日單筆消費滿2,020元就隨機送一款，每人限贈一個。圖／無印良品提供
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MUJI無印良品「2020年限量福罐」只送不賣，12月28日至12月29日單筆消費滿2,020元就隨機送一款，每人限贈一個。圖／無印良品提供
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MUJI無印良品「2020年限量福罐」只送不賣，12月28日至12月29日單筆消費滿2,020元就隨機送一款，每人限贈一個。圖／無印良品提供
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MUJI無印良品「2020年限量福罐」只送不賣，12月28日至12月29日單筆消費滿2,020元就隨機送一款，每人限贈一個。圖／無印良品提供
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MUJI無印良品「2020年限量福罐」只送不賣，12月28日至12月29日單筆消費滿2,020元就隨機送一款，每人限贈一個。圖／無印良品提供
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MUJI無印良品「2020年限量福罐」只送不賣，12月28日至12月29日單筆消費滿2,020元就隨機送一款，每人限贈一個。圖／無印良品提供
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