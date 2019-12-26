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皮卡丘印章＋磁鐵！藏壽司有16種「寶可夢劍／盾」扭蛋

2019-12-26 18:12聯合報 記者陳睿中／即時報導

自1月1日起，日本連鎖迴轉壽司「藏壽司」新推出16款獨家限定的「寶可夢劍／盾」系列扭蛋，共有立體吊飾、磁鐵與印章等3大種類，讓粉絲可以盡情收集。另外藏壽司也新推出松葉蟹軍艦、大粒鱒魚卵軍艦等4款冬季新品壽司。針對即將到來的農曆春節，還有消費送紅包袋的慶祝活動。

來自日本的藏壽司，目前在台已有超過20間分店。店內最大的特色之一，就是每吃5盤，就可參與一次扭蛋抽獎活動，有機會獲得不同特色的紀念小禮物。本次隨著「寶可夢劍／盾」登場，藏壽司特推出16款限定的扭蛋，僅限於1月1日至2月29日提供。

本次的扭蛋共有立體吊飾、磁鐵與印章3大種類，以往的扭蛋外殼，也會直接設計成精靈球造型，更添活動一致性。半透明的立體吊飾，共計有敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥等3位人氣角色，還有命中率僅1／500的皮卡丘。寶可夢磁鐵有蒼響、藏瑪然特、皮卡丘、敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥等8種設計。至於直接打造成精靈球造型、一體成型的寶可夢印章，共有皮卡丘、敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥等4款。

除了新款扭蛋，藏壽司於今年冬季推出秋刀魚天婦羅、松葉蟹軍艦、大粒鱒魚卵軍艦等多款新品，每份售價40元起。另外自1月9日起，至全台藏壽司消費，並參與臉書活動，就可免費獲得「壽司寵物及無添丸紅包袋」。

半透明的寶可夢立體吊飾。其中皮卡丘的中獎率僅有1／500。記者陳睿中／攝影
半透明的寶可夢立體吊飾。其中皮卡丘的中獎率僅有1／500。記者陳睿中／攝影
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寶可夢印章共有皮卡丘、敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥等4種造型。記者陳睿中／攝影
寶可夢印章共有皮卡丘、敲音猴、炎兔兒、淚眼蜥等4種造型。記者陳睿中／攝影
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藏壽司於今年冬季推出松葉蟹軍艦、大粒鱒魚卵軍艦、秋刀魚天婦羅等新品。每份40元起...
藏壽司於今年冬季推出松葉蟹軍艦、大粒鱒魚卵軍艦、秋刀魚天婦羅等新品。每份40元起。記者陳睿中／攝影
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一體成型的寶可夢印章，共有4種造型。記者陳睿中／攝影
一體成型的寶可夢印章，共有4種造型。記者陳睿中／攝影
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寶可夢磁鐵設計有8種不同角色造型。記者陳睿中／攝影
寶可夢磁鐵設計有8種不同角色造型。記者陳睿中／攝影
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藏壽司自1月1日起推出「寶可夢劍／盾」系列扭蛋，共有16款。記者陳睿中／攝影
藏壽司自1月1日起推出「寶可夢劍／盾」系列扭蛋，共有16款。記者陳睿中／攝影
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軍艦寶可夢紅包

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