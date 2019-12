三層肉組合看了流口水 RÒU By T-HAM侍肉師幫選送禮

農曆新年即將到來,送禮藝術不能少,RÒU By T-HAM推出RÒU三層組禮盒,包含宮崎牛紐約客火鍋、宮崎牛肩小牌火鍋片、西班牙伊比利黑豬梅花火鍋肉片等3款頂級肉品,每盒4,500元、限量50組。另可請RÒU侍肉師依據烹調需求、預算選組合,送禮送到心坎上。

看準春節送禮需求,RÒU By T-HAM推出RÒU三層組禮盒,包含宮崎牛紐約客火鍋、宮崎牛肩小牌火鍋片、西班牙伊比利黑豬梅花火鍋肉片等3款頂級肉品,重量約150公克到200公克左右,售價4,500元、限量50組。

同時,RÒU By T-HAM推出4大系列禮盒,包含西式火腿禮盒、生鮮肉禮盒、日本和牛禮盒及熟食禮盒。西式火腿禮盒推薦西班牙伊比利饗宴禮盒,從生肉到高級風乾肉都有,價位落在2,600元到8,200元不等。