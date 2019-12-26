三層肉組合看了流口水 RÒU By T-HAM侍肉師幫選送禮
農曆新年即將到來，送禮藝術不能少，RÒU By T-HAM推出RÒU三層組禮盒，包含宮崎牛紐約客火鍋、宮崎牛肩小牌火鍋片、西班牙伊比利黑豬梅花火鍋肉片等3款頂級肉品，每盒4,500元、限量50組。另可請RÒU侍肉師依據烹調需求、預算選組合，送禮送到心坎上。
看準春節送禮需求，RÒU By T-HAM推出RÒU三層組禮盒，包含宮崎牛紐約客火鍋、宮崎牛肩小牌火鍋片、西班牙伊比利黑豬梅花火鍋肉片等3款頂級肉品，重量約150公克到200公克左右，售價4,500元、限量50組。
同時，RÒU By T-HAM推出4大系列禮盒，包含西式火腿禮盒、生鮮肉禮盒、日本和牛禮盒及熟食禮盒。西式火腿禮盒推薦西班牙伊比利饗宴禮盒，從生肉到高級風乾肉都有，價位落在2,600元到8,200元不等。
此外，RÒU By T-HAM提供客製化服務，RÒU侍肉師針對客人預算及烹調需求，幫忙規畫選擇肉品，也會替客人分切肉品及去油。不僅如此，年末有舉辦聚會需求，還可以請專業侍肉師到府提供服務，現場示範頂級火腿開腿秀，直接品味義大利、西班牙等的現切火腿，依據不同活動的人數和肉品需求的份量提供到府服務，2小時4,800元。
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