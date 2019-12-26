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新光三越送200萬會員紅包 點數換3千抵用券再抽百萬車

2019-12-26 17:26聯合報 記者江佩君／即時報導

馬上就要迎來2020新年，百貨也在此刻針對會員送出「紅包」。新光三越針對200萬會員推出專屬點數回饋，把點數1點變10元，憑50點即可兌換500元，把點數放大回饋會員；扣點數20點還可抽電動車以及價值百萬Mini Cooper。另外，信義商圈遠百信義A13開幕慶推出百貨服飾最高回饋19% 、國際精品最高回饋17%。

新光三越推出跨年會員專屬回饋，包括點數放大、抽獎等多樣回饋。圖／摘自新光三越台北...
新光三越推出跨年會員專屬回饋，包括點數放大、抽獎等多樣回饋。圖／摘自新光三越台北信義新天地粉專
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新光三越會員年度點數即將在2020年1月底到期，新光三越12/27起展開跨年會員專屬回饋，過去會員點數30點可折抵1元，12/27至1/5於新光三越App上扣會員點數50點即可兌換500元電子抵用券、扣300點可兌換3,000元電子抵用券，讓會員點數放大換紅包。加上全館推出單筆滿5,000抵500、滿萬抵1,000，名品、大家電、法雅客、istore單筆滿萬抵500，正值冬季折扣流行服飾5折起。由於點數兌換抵用券皆有限量，年底需要購物的會員們可要把握時間聰明換一波。

12/27至1/5於新光三越App上扣會員點數50點即可兌換500元電子抵用券。...
12/27至1/5於新光三越App上扣會員點數50點即可兌換500元電子抵用券。圖／新光三越提供
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另外，點數還可兌換梵谷展門票，「再見梵谷－光影體驗展」將巡迴新光三越台北信義新天地、高雄左營店，元旦起至1/31會員於App上扣200點可兌換梵谷展門票兌換憑證，開展後可至展場兌換票券進場。

點數還可抽電動車、汽車，新光三越元旦起每周將送出3台PGO Ur1電動車，四周將共送出12台，會員只要扣點數20點就能獲得1次抽獎機會，沒抽中電動車的會員還可壓軸抽百萬Mini Cooper Countryman汽車。

遠百信義A13插旗信義區推出開幕慶，百貨服飾5,000送500，國際精品10,000送1,000，餐飲2,000送200，指定12大銀行卡5,000送250、指定9大銀行10,000送500。開幕慶綁定遠銀、花旗信用卡，使用遠百App支付單筆5,000再加送200，百貨服飾回饋最高可達19%，國際精品回饋最高17%。

遠百信義A13插旗信義區推出開幕慶。記者林澔一／攝影
遠百信義A13插旗信義區推出開幕慶。記者林澔一／攝影
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遠百信義A13插旗信義區推出開幕慶。記者江佩君／攝影
遠百信義A13插旗信義區推出開幕慶。記者江佩君／攝影
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新光三越會員扣點數20點可抽獎，有機會或得百萬Mini Cooper Count...
新光三越會員扣點數20點可抽獎，有機會或得百萬Mini Cooper Countryman汽車。圖／新光三越提供
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新光三越會員扣點數20點可抽獎，元旦起共送出12台PGO Ur1電動車。圖／新光...
新光三越會員扣點數20點可抽獎，元旦起共送出12台PGO Ur1電動車。圖／新光三越提供
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