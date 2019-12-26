老花氣墊、GA復古玫瑰唇萃 盤點1月1日開賣美妝夯品

1月1日開賣美妝夯品。圖／品牌提供 分享 facebook 2020即將到來，不少美妝品牌也趁著1月1日元旦，正式開賣年度新品，全都是超夯新貨，一起來看看元旦當天，有什麼必搶的美妝新品。

Giorgia Armani復古玫瑰系列奢華絲絨訂製唇萃／1,280元。圖／GA提供 分享 facebook

Giorgia Armani復古玫瑰系列奢華絲絨訂製唇萃／1,280元

Giorgio Armani最經典的紅管「奢華絲絨訂製唇萃」，在1月1日正式推出全新11色的「復古玫瑰系列」新色，以復古為主要色彩靈感，加上玫瑰色系，充滿顯白感，還特別能襯出亞洲女孩的膚色與氣質。

GA最推薦三色，#206是讓大陸當紅美妝部落客李佳綺也狂推的紅棕玫瑰，棕色調加上玫瑰粉，充滿溫柔知性感；#523暖陽玫瑰能夠讓肌膚顯白，#524枯木玫瑰讓女生擦了有優雅風格。

目前靠櫃詢問度很高，1月1日正式開賣，要搶要快。

DIOR迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅－經典緹花版／2,500元。圖／摘自微博 分享 facebook

DIOR迪奧超完美柔霧光氣墊粉餅－經典緹花版／2,500元

DIOR迪奧將在1月1日正式開賣超完美柔霧光氣墊粉餅－經典緹花版，以品牌經典的Dior Logo為主要包裝，一拿出補妝，就是走在潮流的尖端，之前照片一曝光，引發討論熱潮，現在台灣還搶先日本開賣。

M.A.C繁花之京 時尚專業唇膏／850元。圖／M.A.C提供 分享 facebook

M.A.C繁花之京 時尚專業唇膏／850元

美國彩妝品牌M.A.C，在大陸推出與北京故宮聯名的彩妝系列，包括唇膏、眼影、打亮盤等，其中聯名唇膏在台灣以「繁花之京」名稱，1月1日正式開賣，4款唇膏包裝以中國風的圖紋為主，顏色也以正紅色相關，一擦就能展現女人的霸氣感，喜歡中國風的女孩，要入手要快。

肌膚之鑰#103傳奇唇膏／1,300元起。圖／肌膚之鑰提供 分享 facebook

肌膚之鑰#103傳奇唇膏／1,300元起