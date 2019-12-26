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飯店老字號餐廳拚改裝 真是為了米其林？

2019-12-26 16:54聯合報 記者羅建怡／即時報導

經濟不景氣更要強化競爭力，今年星級飯店掀起一波波改裝潮，改裝重點多在有歷史與品牌知名度的老字號餐廳，像是台北晶華Robins Grill、台北國賓川菜廳、台北亞都麗緻天香樓等，都陸續在年底前完成大改裝，菜單也翻新，甚至連2年拿下米其林三星的台北君品酒店，也透露明年第一季將調整館內西餐廳。

這波星級飯店餐廳的改裝潮，美食家私下討論認為，過去兩年公布的米其林摘星名單，飯店內餐廳摘星僅4家，占比不到兩成，飯店業認為還有機會，因此重新調整再出發，力拚摘星。

業者也觀察，除了改裝、換菜來強化品牌力，「米其林」也是改裝因素之一。以這兩年的台北米其林摘星餐廳來看，唯一的三星仍由君品頤宮蟬聯，二星名單共有5家，飯店僅台北喜來登飯店的請客樓入列；一星共17家，也只有台北亞都天香樓和台北文華東方的雅閣入榜，顯然，讓還未摘星的老牌五星飯店備感壓力。

台北晶華先是投入2000萬進行晶華軒升級改裝工程，兩個月前也著手牛排館、鐵板燒的Robins改裝，斥資5000萬元改裝，除了以大面玻璃展現「直火炭烤」牛排的特色，獨立的沙拉吧、甜點吧也增加更多食趣，像是微型小農菜圃、現點現刨的沙拉區，還有更多小農食材加入，五感體驗更具足；據了解，此次改裝，預約已滿到3月，業者預估至少帶動營業額一成的成長。

正統法式料理代表的亞都麗緻巴黎廳1930，日前也投入1500萬元改裝，並首度採聯名方式，攜手日本廚藝之星高山英紀 (Hideki Takayama)，以新品牌「Paris 1930 de Hideki Takayama」重新詮釋法式料理。此外，館內以杭州菜聞名逾30年，並蟬聯兩屆「台北米其林指南」一星的天香樓，也以嶄新杭式風貌對外營運，飯店總經理顏鎮國表示，這是天香樓16年來最大裝修，斥資超過5000萬，除了完整展現空間美學及雅致杭饌的人文藝術，天香樓也研發多道宋代特色飲食與杭式新創料理，並將不定期舉辦點茶體驗課程，全方位體現宋人生活品味。

不只如此，有三十多年歷史的台北國賓川菜廳，也從5月起封館整修，耗時5個月、斥資上億元，也在日前重新開幕。以北宋知名畫作「文會圖」為靈感出發，導入會友、論道、品茗、宴飲等六大元素，主廚團隊還特地到四川名店取經，改裝後新推三十餘道新菜色，強化更正宗的中菜風格。

這三大飯店分別是牛排、杭菜與川菜指標型餐廳的大改裝，在餐飲界掀起不小話題。據了解，改裝效應確實先帶來商機，接著跨年、農曆春節，訂位幾乎滿座，各家預計明年業績成長一到兩成。

ROBINS Grill 將廣受饕客們津津樂道的沙拉吧與甜點吧分別獨立。圖／台北...
ROBINS Grill 將廣受饕客們津津樂道的沙拉吧與甜點吧分別獨立。圖／台北晶華酒店提供
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天香樓也重新展現更優雅的宋代情味。圖／台北亞都麗緻大飯店提供
天香樓也重新展現更優雅的宋代情味。圖／台北亞都麗緻大飯店提供
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翡翠一品關東參。圖／台北亞都麗緻大飯店提供
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以直火炙烤牛排的實況，傳遞最真實直接的道地美味。圖／台北晶華酒店提供
以直火炙烤牛排的實況，傳遞最真實直接的道地美味。圖／台北晶華酒店提供
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功夫鰻鮝(後起)、肚耳捲、筋肚捲腱子。圖／台北亞都麗緻大飯店提供
功夫鰻鮝(後起)、肚耳捲、筋肚捲腱子。圖／台北亞都麗緻大飯店提供
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台北國賓新川菜─貢椒鮑魚。圖／台北國賓提供
台北國賓新川菜─貢椒鮑魚。圖／台北國賓提供
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酸菜芝麻龍蝦尾。圖／台北國賓提供
酸菜芝麻龍蝦尾。圖／台北國賓提供
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米其林品牌君品

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