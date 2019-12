五枚雞尾酒戒零卡好Fancy 跨年跑趴閃閃招桃花

雖然耶誕節已過,但跨年的派對緊接著又要來臨。除了閃亮妝容、和華美衣著,身上的珠寶更是吸睛必備。如何展現奢華風采?一枚「雞尾酒戒(cocktail ring)」或將成為你的跑趴必備,零熱量、超閃耀,讓人不看到也難!雞尾酒最早誕生於18世紀末,以華麗的裝飾因而得名。時序再往前推移,1960年派對文化盛行,當時兩性平權的觀念尚未普及,因此一名女性戴上碩大寶石或半寶石的戒指,除了色彩鮮豔宛如調酒,更內藏女性獨立、嚮往自由的意涵,「雞尾酒戒」於焉誕生。

伯爵PIAGET早在1960、1970年代也是派對文化與雞尾酒戒指的風潮舵手,Limelight Cocktail Party系列專門設計了一系列雞尾酒戒,她們普遍散發著鮮豔的寶石色彩與歡愉的能量,將戒指當成酒杯,並在側邊鑲上較小的寶石以為裝飾(Garnish),奢華、通透、宛如散發著迷人香氣;卡地亞Cartier的美洲豹鑽戒,則以藍寶石為主,在主石旁有一只鑽石小豹在旁「守護」,白色鑽石和黑色的縞瑪瑙,更與藍寶石呈現強烈對比,暗喻霸氣自信。