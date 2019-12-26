五枚雞尾酒戒零卡好Fancy 跨年跑趴閃閃招桃花

雖然耶誕節已過，但跨年的派對緊接著又要來臨。除了閃亮妝容、和華美衣著，身上的珠寶更是吸睛必備。如何展現奢華風采？一枚「雞尾酒戒（cocktail ring）」或將成為你的跑趴必備，零熱量、超閃耀，讓人不看到也難！雞尾酒最早誕生於18世紀末，以華麗的裝飾因而得名。時序再往前推移，1960年派對文化盛行，當時兩性平權的觀念尚未普及，因此一名女性戴上碩大寶石或半寶石的戒指，除了色彩鮮豔宛如調酒，更內藏女性獨立、嚮往自由的意涵，「雞尾酒戒」於焉誕生。

伯爵PIAGET早在1960、1970年代也是派對文化與雞尾酒戒指的風潮舵手，Limelight Cocktail Party系列專門設計了一系列雞尾酒戒，她們普遍散發著鮮豔的寶石色彩與歡愉的能量，將戒指當成酒杯，並在側邊鑲上較小的寶石以為裝飾（Garnish），奢華、通透、宛如散發著迷人香氣；卡地亞Cartier的美洲豹鑽戒，則以藍寶石為主，在主石旁有一只鑽石小豹在旁「守護」，白色鑽石和黑色的縞瑪瑙，更與藍寶石呈現強烈對比，暗喻霸氣自信。