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五枚雞尾酒戒零卡好Fancy 跨年跑趴閃閃招桃花

2019-12-26 16:06聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

雖然耶誕節已過，但跨年的派對緊接著又要來臨。除了閃亮妝容、和華美衣著，身上的珠寶更是吸睛必備。如何展現奢華風采？一枚「雞尾酒戒（cocktail ring）」或將成為你的跑趴必備，零熱量、超閃耀，讓人不看到也難！雞尾酒最早誕生於18世紀末，以華麗的裝飾因而得名。時序再往前推移，1960年派對文化盛行，當時兩性平權的觀念尚未普及，因此一名女性戴上碩大寶石或半寶石的戒指，除了色彩鮮豔宛如調酒，更內藏女性獨立、嚮往自由的意涵，「雞尾酒戒」於焉誕生。

伯爵PIAGET早在1960、1970年代也是派對文化與雞尾酒戒指的風潮舵手，Limelight Cocktail Party系列專門設計了一系列雞尾酒戒，她們普遍散發著鮮豔的寶石色彩與歡愉的能量，將戒指當成酒杯，並在側邊鑲上較小的寶石以為裝飾（Garnish），奢華、通透、宛如散發著迷人香氣；卡地亞Cartier的美洲豹鑽戒，則以藍寶石為主，在主石旁有一只鑽石小豹在旁「守護」，白色鑽石和黑色的縞瑪瑙，更與藍寶石呈現強烈對比，暗喻霸氣自信。

梵克雅寶的Kolam Between the Finger指間戒，則氣氛轉為婉約、秀氣，鑽石花瓣中開著一「顆」珍貴的5.38克拉枕型切割的紅寶石、花香四溢、卻不顯咄咄逼人；喜歡婉約風格？MIKIMOTO的 World of Creativity系列星芒南洋珠鑽戒，主石為南洋黃金珍珠，尺寸約在13.00-13.49mm之間，同具「雞尾酒戒」的醒目之效。而如果你還是喜愛鑽石，且來欣賞Hearts On Fire的JULIETTE系列戒指，以大克拉數的HEARTS ON FIRE美鑽為聚焦，傳遞維多利亞風格的華麗典雅。嚴格來說不算雞尾酒戒，但吸睛、閃耀？綽綽有餘。

Van Cleef & Arpels，Between the Finger Ri...
Van Cleef & Arpels，Between the Finger Ring 指間戒，價格店洽。圖 / Van Cleef & Arpels提供。
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MIKIMOTO，World of Creativity系列星芒南洋珠鑽戒，約6...
MIKIMOTO，World of Creativity系列星芒南洋珠鑽戒，約68萬元。圖 / Mikimoto提供。
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PIAGET，Limelight Cocktail Party戒指，主石為27....
PIAGET，Limelight Cocktail Party戒指，主石為27.20克拉枕形切割黃水晶，55萬元起。圖 / PIAGET提供。
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Hearts On Fire，JULIETTE系列戒指，約85萬1,000元。圖...
Hearts On Fire，JULIETTE系列戒指，約85萬1,000元。圖 / Hearts On Fire提供。
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CARTIER，Panthère de Cartier美洲豹戒指，白K金，祖母綠...
CARTIER，Panthère de Cartier美洲豹戒指，白K金，祖母綠，藍寶石，縞瑪瑙，鑽石，約250萬元。圖 / CARTIER提供。
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珠寶跨年

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