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重現摺紙童趣 DELVAUX推出Miss Mouse鼠年小皮件

2019-12-26 15:57聯合報 記者楊詩涵／即時報導

農曆新年即將到來，品牌紛推以老鼠形貌設計的包款，比利時品牌DELVAUX也以粉灰色系的全新Miss Mouse系列小配件，展現創意與工藝。

DELVAUX包款向來以做工精緻、大器設計為主，除了偶有的聯名限量款之外，難得出現Miss Mouse的趣味輪廓，像是小時候的摺紙般，打造幾何線條的老鼠樣貌。Miss Mouse將老鼠賦予女性化的粉灰淡雅色，富有童趣，總共推出四款限量產品，包括實用的托特購物袋、有著立體耳朵的老鼠零錢卡夾、逗趣的鑰匙鏈，以及滿版印花絲巾。

此Miss Mouse鼠年限量主題充滿了DELVAUX的奇思妙想，例如帆布托特購物袋，可折疊收納，是方便攜帶的小巧購物包，收起後的形狀是DELVAUX的首字字母「D」及Miss Mouse系列圖案。而豎著立體耳朵的老鼠零錢卡夾，則是以別出心裁的雙層透視作為設計，擷取老鼠在玩捉迷藏的詼諧逗趣；鑰匙鏈則運用立體摺紙風格表現，長長皮革鏈就像老鼠的尾巴。全系列都運用色調輕淺的綢緞粉、斑鳩灰與品牌經典象牙白為主色調，透過工匠純手工打造製成。

█Miss Mouse托特購物袋影片：

█Miss Mouse零錢卡夾影片：

Miss Mouse可收納托特購物袋，售價20,300元。圖／DELVAUX提供
Miss Mouse可收納托特購物袋，售價20,300元。圖／DELVAUX提供
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DELVAUX 推出2020 Miss Mouse系列。圖／DELVAUX提供
DELVAUX 推出2020 Miss Mouse系列。圖／DELVAUX提供
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Miss Mouse鑰匙圈，售價16,100元。圖／DELVAUX提供
Miss Mouse鑰匙圈，售價16,100元。圖／DELVAUX提供
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Miss Mouse零錢卡夾（開啟），售價20,900元。圖／DELVAUX提供
Miss Mouse零錢卡夾（開啟），售價20,900元。圖／DELVAUX提供
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Miss Mouse零錢卡夾（收起），售價20,900元。圖／DELVAUX提供
Miss Mouse零錢卡夾（收起），售價20,900元。圖／DELVAUX提供
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Miss Mouse方絲巾，售價7,600元。圖／DELVAUX提供
Miss Mouse方絲巾，售價7,600元。圖／DELVAUX提供
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Miss Mouse可收納托特購物袋，售價20,300元。圖／DELVAUX提供
Miss Mouse可收納托特購物袋，售價20,300元。圖／DELVAUX提供
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