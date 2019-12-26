全家便利商店「錢鼠開運福袋」元旦限量開賣！百萬汽車等你抽　還有3款獨家跨界福袋

超商福袋花樣越愈來愈多，全家便利商店限量「錢鼠開運福袋」將於元旦正式開賣，抽獎獎項與贈品全面升級，祭出市價139.9萬元的Lexus 2020年新款UX200菁英版汽車抽獎、共將抽出兩台，大獎還有台新銀行刷卡金10萬元、WorldGym一年會員會籍、iPhone 11 64GB、夏普30L水波爐、Nintendo Switch等；隨袋附贈獎品除了多款零食飲料、神秘贈品之外，還有3C用品、商品預售兌換券、驚喜贈品兌換券等著大家試手氣，福袋售價199元、限量80萬個。

全家便利商店「錢鼠開運福袋」內含11種組合的零食飲料、神秘隨袋贈品、商品預售券或驚喜贈品兌換券、抽獎券一張，其中神秘隨袋贈品皆為熱門商品，包括市價超過5,000元的名牌名片夾、價值1,500元的名牌3C耳機、新春開運飾品等。

2020年為鼠年，全家便利商店除了推出好兆頭寓意的「錢鼠」福袋之外，更首度跨界迪士尼系列周邊、羅技、野獸國等3大品牌推出限量特色福袋，每袋皆有雙重中獎機會，包括可抽汽車的全家抽獎券與品牌加碼大獎，野獸國福袋拆袋若有抽獎券即中獎，迪士尼授權小物福袋、羅技3C開運福袋只要掃描外袋QR CODE，並於線上登錄發票可再抽大獎。

迪士尼授權小物福袋請出米奇擔綱，推出一系列的迪士尼授權商品，還有迪士尼水鑽刷具組等小物，多達5種不同組合，每包總價值皆超過千元，售價499元、限量8,000個。