復古正夯 四款鮭魚色腕表 老派有態度
人們常說，你吃下了什麼食物，就帶給生命什麼樣的養份。這樣說來，把時間分配到不同活動，自也為生命形塑了未來的不同可能。時計表面一如人臉，是眼見為憑的第一印象。且不論品牌、功能款式、設計、細節，手表表面顏色高比例佔據我們對時計的喜好偏見，而在黑、白、銀色之外，復古的「鮭魚」色表面，或許正是突顯自我風格，展現老派紳士態度的另類之選。
不得不提的當推百達翡麗先前推出的超人氣款式5270萬年曆計時碼表Ref.5270P-001，這是一款罕見以鉑金搭配鮭魚色表面的萬年曆計時碼表，除了漂亮雅緻的鮭魚色，機芯更用上2011年時品牌推出的首款自製萬年曆計時碼表機芯，複雜精密由多達456個零件組成，並具六項專利；朗格A.Lange & Sohne的Datograph萬年曆陀飛輪，也屬收藏等級的複雜功能之選，集計時碼表、萬年曆、陀飛輪於一身，佐鮭魚色表面，似乎更有古老年代韻味。
喜歡簡約、日常？萬寶龍Montblanc的傳承系列小秒針限量款38手表，除搭配手上鍊機芯MB M62.00，特殊的印刷字體、立體阿拉伯數字，配上多層次的鮭魚色表面，散發精緻的大人味。小秒針表盤則小巧落於六點鐘方向，適合每日配戴。穿西裝好、牛仔褲配休閒鞋？也好；愛彼Audemars Piguet的皇家橡樹系列向來陽剛味十足，但Jumbo Extra-Thin Salmon Dial則選用超薄機芯、先縮減厚度，在改用鮭魚色金屬面盤，硬是帶來不同原系列的斯文調調，更能從西裝袖口裡、灑落滑出。
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