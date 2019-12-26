復古正夯 四款鮭魚色腕表 老派有態度

人們常說，你吃下了什麼食物，就帶給生命什麼樣的養份。這樣說來，把時間分配到不同活動，自也為生命形塑了未來的不同可能。時計表面一如人臉，是眼見為憑的第一印象。且不論品牌、功能款式、設計、細節，手表表面顏色高比例佔據我們對時計的喜好偏見，而在黑、白、銀色之外，復古的「鮭魚」色表面，或許正是突顯自我風格，展現老派紳士態度的另類之選。

不得不提的當推百達翡麗先前推出的超人氣款式5270萬年曆計時碼表Ref.5270P-001，這是一款罕見以鉑金搭配鮭魚色表面的萬年曆計時碼表，除了漂亮雅緻的鮭魚色，機芯更用上2011年時品牌推出的首款自製萬年曆計時碼表機芯，複雜精密由多達456個零件組成，並具六項專利；朗格A.Lange & Sohne的Datograph萬年曆陀飛輪，也屬收藏等級的複雜功能之選，集計時碼表、萬年曆、陀飛輪於一身，佐鮭魚色表面，似乎更有古老年代韻味。