Hello Kitty、米奇賀歲！7-ELEVEN「限量春節金鼠年福袋」快搶買　最大獎抽汽車

迎新年就是要買福袋試手氣，7－ELEVEN每年最令人期待的限量春節福袋將於2020年1月3日起開賣，首次同步販售Hello Kitty、Mickey Mouse兩大經典肖像限量福袋，共有3種規格、多樣款式，抽獎活動更大方祭出兩台Nissan汽車，共計有超過50項大獎、獎項總價值達339萬元，預估帶動來客成長1～2成。

7－ELEVEN「2020限量春節金鼠年福袋」將於2020年1月3日凌晨0點起開放每店限量現貨販售，1月3日下午3點起開放限量預購，共有199元、299元、399元等3種規格，199元的Hello Kitty福袋共有3款不同樣式、限量共10萬個，外裝袋是環保袋材質，可當購物袋使用，Hello Kitty變身超可愛的鼠年造型，內容包括Hello Kitty金箔紅包袋1入（共兩款隨機出貨）、Hello Kitty鼠年變裝造型小提包（共3款隨機出貨）、9張門市品牌優惠券、1款門市品牌商品組合、品牌優惠券1份。

米奇福袋共有有299元、399元兩種規格，外裝袋為帆布束口後背包設計，每包福袋商品、優惠券總價值破千元。OPEN POINT會員還有隱藏好康，299元及399元的米奇福袋將在2020年1月2日上午11點搶先於OPEN POINT App開放會員當日換購，各限量5,000份。

299元的限量金鼠年Mickey Mouse福袋共有兩款、限量共9萬個，經典米奇圖案的帆布束口後背包實用好搭配，內容包括Mickey Mouse金箔紅包袋1入（共3款隨機出貨1款）、Mickey Mouse武林密技筆記本1入（共2款隨機出貨），Mickey Mouse武林造型小提包1入（共3款隨機出貨1款）、9張門市品牌優惠券、1款門市品牌商品組合、品牌優惠券1份。