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史上最療癒貓咪茶包！不二堂X貓小姐Ms.Cat萌翻你的茶杯

2019-12-27 08:47聯合新聞網 聯合數位文創

圖／不二堂、聯合數位文創提供
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台灣好茶馳名世界，向來是外國觀光客最愛買的伴手禮之一，也是逢年過節最佳贈禮選擇。台灣知名茶品牌不二堂，特別於農曆佳節前夕，與貓系療癒圖文作家貓小姐Ms.Cat聯名合作，推出多款精緻茶盒與禮盒，調皮可愛的貓咪嬉戲其中，連茶包都能看見貓主子的身影，一同享受泡茶的療癒時刻。

貓系療癒圖文作家貓小姐Ms.Cat，細膩筆觸畫下貓咪可愛多變模樣，你我熟悉的生活場景，全成了貓咪玩耍嬉戲的日常，模擬人類生活的姿態，卻又藏不住骨子裡萌傻的貓性。

圖／不二堂、聯合數位文創提供
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不二堂X貓小姐Ms.Cat 輕鬆泡好茶系列，金萱烏龍茶、凍頂烏龍茶、台北綠茶、紅烏龍茶等四款台灣好茶，茶包標籤換成可愛的貓咪，慵懶倚靠在枕頭上、時而睡覺、時而賣萌，或是拿本書裝文青、提著充滿台味的三色提袋外出，五款貓咪茶包標籤萌翻你的茶杯！喝完茶別急著把茶包丟掉，剪下標籤收藏這些可愛貓咪們吧！

圖／不二堂、聯合數位文創提供
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喝茶也可以是場遊戲及偶遇，不二堂最受觀光客歡迎的戳茶趣，成了貓咪們玩耍嬉戲的場景。今天想喝什麼茶呢？挑一個喜歡的格子戳一下，用遊戲方式換一杯精選的台灣好茶，為平凡的日常增添一些充滿驚喜的小確幸。

圖／不二堂、聯合數位文創提供
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享受茶香的品茗時光，總少不了茶點相伴，不二堂精選凍頂烏龍茶與濁水溪黑米，製成茶香四溢的台式爆米香。貓小姐Ms.Cat筆下貓咪耍萌的舞龍身影，躍上烏龍米香餅禮盒，應景又萌翻天，現在購買贈送獨家「不二堂x貓小姐賀年貼紙」，送禮萌趣又不失心意。

更多「貓小姐Ms.Cat」最新動態可於Facebook搜尋「貓小姐Ms.Cat」。

貓咪

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