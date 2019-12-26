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大耳朵蘑菇傘、趴睡米奇超萌！7-ELEVEN「迪士尼2020鼠於你集點」元旦開跑

2019-12-26 13:20聯合報 記者陳立儀／即時報導

金鼠年一定要有米奇、米妮當主角，2020最萌超商集點首發就是7－ELEVEN於元旦起開跑的「迪士尼系列2020鼠於你」集點，推出居家、辦公等兩大系列商品，大部分採用黑、白、金色簡約風格設計，尤其有著米奇、米妮立體大耳朵的蘑菇傘更是萌翻，小熊維尼也來尬一腳，集滿6點加79～999元即可兌換限量商品，數量有限售完為止。

7－ELEVEN「迪士尼系列2020鼠於你」集點1月1日起登場的限量不鏽鋼保溫瓶共有6種款式，翻玩米奇和小熊維尼圖樣，以真空雙層設計，可保溫保冷，集滿6點加199元或192點免費送1款，首批限量共30萬個；

共有3款造型的限量蘑菇造型傘，米奇、米妮款有可愛耳朵，還帶著復古墨鏡，集合款有多款米奇圖案，集滿6點加199元或192點免費送1款，限量共5萬個；米奇造型透明系香皂共有青蘋果、薄荷、檸檬、茉莉、玫瑰、薰衣草等6款香味，香皂中有米奇、米妮的經典配件公仔，像是米奇的吊帶褲、大拇指、手掌與米妮的蝴蝶結、花朵、高跟鞋等，香皂使用完之後可把配件當成鑰匙圈，集滿6點加79元或60點免費送1款，限量共16萬個。

2020年1月2日下午3點起開放限量預購的共有9款，MOLESKINE限量訂製迪士尼紀念版筆記本有米奇、小熊維尼等兩款全新金色時尚設計，每本附6張精品咖啡買1送1優惠券，集滿6點加399元可加價購1款，限量共2萬個；限量軟性大滑鼠墊共有米奇、小熊維尼等兩款，集滿6點加209元可加價購1款，限量共1.7萬個；限量無線光學滑鼠有米奇、米妮兩款，集滿6點加399元可加價購1款，限量共2萬個；限量披肩圍巾毯集滿6點加209元可加價購1款，共3款、限量共3萬個；限量趴睡米奇絨毛玩偶集滿6點加299元可加價購，限量1萬個；共有米奇、米妮兩款的限量造型暖腳套，集滿6點加399元可加價購1款，限量共2.7萬個；10段亮度調整的限量造型檯燈集滿6點加649元可加價購1款，共兩款、限量共2.7萬個；共有米奇、小熊維尼兩款的限量多功能邊桌集滿6點加899元加價購1款，限量共2.7萬個。

這次還推出了幾何米奇、簡約線條款米奇等兩款限量摩登單人冬被，雙面設計搭配可拆洗的分離式被胎，附提袋方便收納，集滿6點加999元可加價購1款，限量共1.7萬個。

7－ELEVEN「迪士尼系列2020鼠於你」米奇造型透明系香皂，2020年1月1...
7－ELEVEN「迪士尼系列2020鼠於你」米奇造型透明系香皂，2020年1月1日起集滿6點加79元或60點免費送1款，共6款、限量共16萬個。記者陳立儀／攝影
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7－ELEVEN「迪士尼系列2020鼠於你」集點推出限量披肩圍巾毯、暖腳套等冬季...
7－ELEVEN「迪士尼系列2020鼠於你」集點推出限量披肩圍巾毯、暖腳套等冬季限定商品。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN「迪士尼系列2020鼠於你」限量造型檯燈，2020年1月2日下午3點起開放預購，集6點加649元可加價購1款，共兩款、限量共2.7萬個。記者陳立儀／攝影
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7－ELEVEN「迪士尼系列2020鼠於你」集點元旦開跑。記者陳立儀／攝影
7－ELEVEN「迪士尼系列2020鼠於你」集點元旦開跑。記者陳立儀／攝影
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7－ELEVEN「迪士尼系列2020鼠於你」限量摩登單人冬被，2020年1月2日...
7－ELEVEN「迪士尼系列2020鼠於你」限量摩登單人冬被，2020年1月2日下午3點起開放預購，集6點加999元可加價購1款，共兩款、限量共1.7萬個。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN「迪士尼系列2020鼠於你」米奇造型透明系香皂，2020年1月1日起集滿6點加79元或60點免費送1款，共6款、限量共16萬個。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN「迪士尼系列2020鼠於你」限量趴睡米奇絨毛玩偶，集滿6點加299元可加價購，限量1萬個；限量造型暖腳套集滿6點加399元可加價購1款，共兩款、限量共2.7萬個。記者陳立儀／攝影
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7－ELEVEN「迪士尼系列2020鼠於你」限量蘑菇造型傘，2020年1月1日起集滿6點加199元或192點免費送1款，共3款、限量共5萬個。圖／7－ELEVEN提供
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7－ELEVEN「迪士尼系列2020鼠於你」限量不鏽鋼保溫瓶，2020年1月1日起集滿6點加199元或192點免費送1款，共6款、首批限量共30萬個。記者陳立儀／攝影
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