台中品牌飯店再增一家！5大亮點 展現「奇幻童趣」

洲際酒店集團 （IHG）看好亞洲旅遊市場發展，其中，來台旅客連續3年創新高，因此集團積極在台佈局。趕在跨年前，由誠益開發股份有限公司投資、洲際酒店集團管理的「智選假日酒店」於台 中逢甲商圈開幕，為台中國際連鎖飯店品牌再增一家。開幕期間優惠價含早餐3,100元起。

國際酒店管理集團「英國洲際酒店集團」（InterContinental Hotels Group），在全球擁有16個知名酒店品牌，遍布全球逾100個國家和地區，忠誠客户計畫「IHG®優悅會」目前擁有超過1億會員。誠益開發則是擁有30年以上建築經驗的團隊，首次跨足觀光產業，主要看好逢甲商圈住宿逆成長20億的商機，於是與國際品牌聯手，將最具競爭力的酒店品牌帶進逢甲商圈，自地自建，期望能帶動觀光人潮。

台中逢甲智選假日酒店位於逢甲夜市周邊，距離台中國際機場和高鐵台中站約15分鐘車程，交通便利。全館共96間客房，入住即可體驗智選假日品牌特色：「優質睡眠」、「智選早餐」、「免費網路」及「暢快沐浴」。標準客房設計簡單舒適，空間明亮，配有知名品牌羽絨床、軟硬枕，浴室則是TOTO三段強力水流設計的淋浴花灑，提供免費無線上網等。

台中逢甲智選假日酒店也有5大亮點： 一是旅館業專業媒體Hotels Magazine公布智選假日為全球 50大酒店品牌首位，忠實愛好者遍布全球。 二客房物品選用國際名品，包括Sealy席伊麗床墊、TOTO衛浴等，標榜使用舒適、講究設計美學。 三客房用色繽紛，吃喝玩樂全看牆上。四新生代插畫家彩繪公共空間 邀請新生代型男插畫家「57」，分別在酒店大廳、餐廳用餐區及健身房彩繪牆面，展現奇幻空間。五多功能空間符合各種需求，挑高明亮的「智•空間」是自助早餐區，也是工作和休閒之所。

地址：台中市西屯區福星北三街33巷28號

電話：04-2708-3911