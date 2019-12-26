聯合國教科文組織指定曼谷、素可泰為新創意城市
致力於促進與將創意視為可持續發展戰略因素的城市之間的合作，聯合國教科文組織創意城市網絡於2015年將普吉島被命名為「美食創意城市」，而清邁則於2017年被命名為「手工藝和民俗藝術創意城市」。聯合國教科文組織日前再宣布，曼谷被指定成為一座「設計創意城市」，並且素可泰被指定為一座「手工藝和民俗藝術創意城市」，目前總共有246座城市入列。
泰國觀光局局長育他薩克蘇帕頌先生表示，很高興收到聯合國教科文組織的第二回合創意城市指定命名，讓素可泰和曼谷也加入了清邁和普吉島的行列。我們希望這只是一個開始，因為泰國觀光局不斷的突顯泰國各地新興景點，持續將永續性觀光業的發展議程擴展至所有泰國的四個角落。
根據聯合國教科文組織的指出，組成這個網絡的會員城市是收入水平和人口數不同的所有洲與地區。致力努力實現共同的使命：將創造力和創意經濟作為他們的城市發展計劃核心，讓城市安全、有彈性、包容性和永續性，以符合聯合國2030年的永續性發展議程。而這項聯合國教科文組織最新的認可，讓明年泰國觀光局更繼續致力於推廣「負責任觀光業」，育他薩克先生表示，我們希望確保泰國的觀光業部門不斷成長壯大，因為泰國觀光局擁護環境的永續性和文化活力，將泰國定位為未來好幾世代的一個永續性景點。
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