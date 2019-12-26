碧昂絲愛牌插旗遠東信義A13 攜手鞋履品牌打造全台首間複合式旗艦店

True Religion攜手加拿大鞋款SOREL一同進駐全新的遠東信義A13百貨，打造全台首間複合式旗艦店。圖／俊嶽提供 分享 facebook

成立近20年的True Religion牛仔品牌，以頂級布料與特殊車工縫線出名，深受喬治克隆尼、湯姆克魯斯、碧昂絲等明星的喜愛，現在更攜手加拿大鞋款SOREL一同進駐全新的遠東信義A13百貨，打造全台首間複合式旗艦店。

True Religion金色鉚釘牛仔外套11,880元 。圖／俊嶽提供 分享 facebook

由於市場變化，單一品牌的吸客力遠不如前，因此由俊嶽代理的True Religion牛仔品牌和加拿大鞋履品牌SOREL嘗試合作，期望創造「一加一大於二」的效果。所以選在近期成為網友討論的遠東信義A13百貨，打造全台第一間的雙品牌複合式旗艦店，同時也引進2020早春商品，利用水鑽裝飾、刺繡、印花、鉚釘等設計元素融入在系列服裝。另外，針對這一季True Religion還祭出金色鉚釘牛仔外套，不只展現個性的女性風範，更大膽的將品牌名稱用金色鉚釘彰顯出來，不只在領子邊上跟手臂袖口以及胸前小口袋車縫Logo，都可以看到品牌的精神，也打破大家以往對牛仔外套刻版印象。

AllSaints Tinsel金蔥針織上衣5,600元。圖／AllSaints提供 分享 facebook

AllSaints Fleur綠色印花襯衫9,700元。圖／AllSaints提供 分享 facebook

而不同於True Religion的奢華魅力，來自東倫敦的AllSaints則是主打浪漫龐克風，以系列印花、網紗、軍裝及金屬元素，個性穿搭來滿足消費者的需求。在歡慶品牌成立25周年之際，AllSaints更以過去、現在與未來之流行為設計靈感，推出網紗材質、動物紋印花、oversized剪裁以及經典翻毛領皮衣等單品。像是女裝印花靈感汲自於帝王斑蝶並加入展現態度的鉚釘、皮革等設計配件與軍靴，凸顯品牌剛柔並濟的調性。質料的運用上更多變，如舊化處理的豹紋絨布、洋裝上的金屬與珠寶元素配飾，搭配網紗裙襬或透膚絲質洋裝，營造英倫的時髦龐克氛圍。