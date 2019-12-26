跨年夜訂房破紀錄！Airbnb預訂450萬 印尼來台搶第一

全球旅宿與體驗活動平台Airbnb公布最新數據統計，預估跨年夜全球房源入住人數將突破450萬人，而印尼、南韓、荷蘭等國成為來台跨年成長最快的旅客來源國，更協助台灣房東社群創造超過新台幣1億元的商機。

新的一年來臨，Airbnb預估，今年跨年夜的全球房源入住人數將突破450萬人，與3年前相比已成長逾兩倍。而95%的Airbnb房客選擇在今年跨年夜入住位於10大旅遊目的地以外的房源 ，今年跨年夜全球旅客的前5名熱門度假地分別為：迦納阿克拉 (352%)，肯塔基州路易斯維爾 (243%)，澳洲Haymarket (145%)，越南富國島(132%)，和日本甲府市 (130%) 。

跨年歡慶的旅遊熱潮同時也在台灣發燒。根據Airbnb最新的數據統計，印尼旅客的房晚預訂量成長近八成(78%)，成為了跨年夜來訪台灣的增長率第一名，接著則是受到近期受到旅遊節目影響的南韓(57%)，以及荷蘭(53%) 。其中，便利且充滿人情味的台北市更受喜愛Airbnb全球單飛旅客族群中，成為全球最受歡迎的跨年首選目的地第12名 。Airbnb平台上有全球旅客旅遊造訪，也協助台灣房東社群於跨年夜迎來超過新台幣1億元(美金360萬)的收入。