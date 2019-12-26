王朝酒店「壽星免費吃Buffet」！滿額再送龍蝦+紅酒

台北王朝大酒店將於2020年推出「2020愛你愛你壽星專案」，當日壽星糾團於自助餐廳SUNNY BUFFET用餐，可享3人同行壽星免費用餐；當日壽星於中餐廳玉蘭軒消費滿額，現場可享龍蝦料理一份及紅酒一瓶。

SUNNY BUFFET推出的「2020愛你愛你壽星專案」，當日壽星糾團，可享3人同行壽星免費用餐；2人同行，當日壽星可享1折超值優惠；4人(含)以上同行，壽星除了用餐免費，還可獲得一張SUNNY BUFFET單人5折用餐券。自助餐廳SUNNY BUFFET提供逾百道美食，包括「現點現烤區」、「亞洲料理區」、「西式料理區」、「義式爐烤披薩區」、「海鮮區」、「印度料理區」及「甜點區」等。挑高16層樓的用餐空間，可容納250人開放式座位及70人獨立包廂區。可洽：02-2719-8399轉3310、3311。

此外，以江浙、粵式及台式料理聞名的中餐廳玉蘭軒，主廚駱林榮巧手展現中華料理精髓，副主廚林芫榮以多年國宴掌廚經驗，針對顧客口味，客製化各式料理。玉蘭軒也有2020年壽星禮遇，於單點小吃區消費滿10,000元以上桌菜，或於包廂區消費滿12,000元以上桌菜，當日壽星可免費獲得龍蝦料理一份及紅酒一瓶。可洽：02-2719-8399轉3366。