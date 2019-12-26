越南富國島躋身跨年熱門地 印尼旅客愛來台跨年

跨年即將到來，Airbnb公布最新數據，非傳統城市跨年表現亮眼，包括迦納阿克拉、肯塔基州路易斯維爾、越南富國島都很受歡迎。台北今年成為Airbnb旅客最受歡迎跨年目的地第12名，該平台觀察，印尼、南韓、荷蘭是來台跨年成長最快的旅客來源國。

Airbnb表示，越來越多來自全球的旅客利用Airbnb的房源與達人體驗迎接新年，Airbnb預估今年跨年夜的Airbnb全球房源入住人數將突破450萬人，與三年前相比已迅速成長逾兩倍。

非傳統城市跨年表現亮眼，Airbnb表示，95%的Airbnb房客選擇在今年跨年夜入住位於十大旅遊目的地以外的房源，今年跨年夜全球旅客的前五名熱門度假地分別為：迦納阿克拉 (352%)，肯塔基州路易斯維爾 (243%)，澳洲Haymarket (145%)，越南富國島(132%)，和日本甲府市 (130%) 。可見Airbnb所帶起的多元旅遊形式正逐漸改變全球旅客行為，也協助發展非傳統觀光城市的觀光產業。

台灣方面，根據Airbnb最新的數據統計，印尼旅客的房晚預訂量成長近八成(78%)，成為了跨年夜來訪台灣的增長率第一名，接著則是南韓(57%)以及荷蘭(53%) 。其中，便利且充滿人情味的台北市更受成為Airbnb全球單飛旅客族群最受歡迎的跨年首選目的地第12名 。

Airbnb表示，Airbnb不只讓世界看到台灣，統計也協助台灣房東社群於跨年夜迎來超過新台幣1億元的可觀收入 。