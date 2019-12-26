TISSOT新表助攻！鳳小岳放送迷人電眼造型 網：怎麼變得這麼成熟帥氣

男星鳳小岳演繹天梭表Gentleman紳士系列腕表，約45,200元。圖／TISSOT提供 分享 facebook

即使不是品牌代言人，不過當天梭表（TISSOT）推出新款男表時，鳳小岳仍是情義相挺，拍攝全新的形象大片。時而慵懶、或是深情款款的看向鏡頭，加上全新的Gentleman紳士系列表款，都讓鳳小岳展現迷人的特質，因此照片曝光後，網友也驚呼「怎麼變得這麼成熟帥氣」。

鳳小岳以皮衣造型詮釋天梭表Gentleman紳士系列腕表，約12,500元。圖／TISSOT提供 分享 facebook

天梭表選在即將跨入下一個年度之前，推出全新的Gentleman紳士系列腕表，就是希望男性消費者能對自己有所期許，開啟一個嶄新的未來。因為這系列表款針對不同的都會男性於日常生活的搭配需求，連鳳小岳都十分的意外，他說「之前出席Sesatar1000自動表活動，對於品牌的運動系列表款印象非常深刻。但這一次拍攝Gentleman紳士系列，則讓我看見天梭表的另外一面，優雅中帶著男性的霸氣，同時非常有質感，感覺我許多戲劇中的不同角色或裝扮都能搭配」。而鳳小岳在形象大片中，也藉由不同的姿態來演繹，不論是穿著溫文儒雅的針織衫造型，還是帥氣的皮衣，搭配起來一點都不突兀。

鳳小岳搭配天梭表Gentleman紳士系列腕表約25,300元，展現帥氣迷人風範。圖／TISSOT提供 分享 facebook

不同於天梭表旗下杜魯爾系列的古典風格，全新的Gentleman紳士系列的外型更為洗鍊又精簡，無論身處在任何場合的男性都能自在的的混搭。這系列腕表搭載了天梭表以穩定性聞名的POWERMATIC 80矽游絲機芯或是石英機芯，使用40毫米表徑的配置，表殼透過四角透過弧形向外延伸設計，更加符合人體工學，貼合手腕的曲線比例，增添配戴舒適感。除了必備的不鏽鋼材質表殼，POWERMATIC 80矽游絲款還推出18K玫瑰金表圈的選擇，在表盤設計特別上加入楔形玫瑰金時標與垂直十字線，皆有皮表帶與不鏽鋼鍊帶的設計，讓消費者能依需求與預算來入手。

天梭表Gentleman紳士系列腕表，藍色表盤搭配不鏽鋼表殼、表鍊，搭載POWERMATIC 80矽游絲機芯，約25,300元。圖／TISSOT提供 分享 facebook

天梭表Gentleman紳士系列腕表，不鏽鋼表殼搭配18K玫瑰金表圈，採用POWERMATIC 80矽游絲機芯，約45,200元。圖／TISSOT提供 分享 facebook

天梭表Gentleman紳士系列腕表，銀色表盤搭配不鏽鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯，約12,500元。圖／TISSOT提供 分享 facebook

天梭表Gentleman紳士系列腕表，黑色表盤搭配不鏽鋼表殼、皮表帶，搭載POWERMATIC 80矽游絲機芯，約25,300元。圖／TISSOT提供 分享 facebook