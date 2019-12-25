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遠百信義A13試營運首日 竟讓總座徐雪芳嚇到腿軟？

2019-12-25 21:05聯合報 記者江佩君／即時報導

遠東百貨在2003年標到信義A13的土地使用權，自此耐心等候了十幾年，就為了實現最靠近理想中的百貨藍圖。遠百信義A13在拿到所有營業執照後的第二天、於耶誕節試營運正式見客，對此，遠百總經理徐雪芳形容，「遠百插旗信義區，有如遠百進京城，心情特別緊張。」面對A13開門見客大事，徐雪芳說，「我一早六點多就醒來睡不著了。」試營運首日，也讓她從忐忑不安到壓力解除，心情起伏有如搭雲霄飛車般刺激。

遠百信義A13選在耶誕節展開試營運，徐雪芳一到現場看到門口的人數心頭一驚，她說，「人少到我腿都軟了，心裡直冒汗，甚至還心想要好好檢討。」沒想到原來是信義A13開了五個通道疏散人潮，待開門後徐雪芳見到客人從四面八方出現，心中的巨大壓力才解除警報，她笑說，希望有「五路財神」、「五福臨門」等吉祥寓意。

位於四樓的「台灣老街」質感與特色兼具，也是遠百信義A13開店後，全館人氣最高的一層樓，人潮洶湧不間斷。打造「台灣老街」意象，是遠東集團董事長徐旭東的堅持，而徐雪芳為了實現哥哥擘畫的藍圖，親自到大稻埕走了一趟，也把大稻埕的特色店「福來許」引進A13，讓「福來許餐茶酒館」首度在百貨推出。而在耶誕節這天，遠百信義A13從白天熱鬧到夜晚，還有30家深夜食堂與民眾同歡，可說是越晚越熱鬧。

走進遠百信義A13四樓，有如走進大稻埕老街，有著各式懷舊、個性小店舖。記者江佩君...
走進遠百信義A13四樓，有如走進大稻埕老街，有著各式懷舊、個性小店舖。記者江佩君／攝影
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遠百總經理徐雪芳形容信義A13落成，有如遠百進京城，她的心情特別緊張。記者江佩君...
遠百總經理徐雪芳形容信義A13落成，有如遠百進京城，她的心情特別緊張。記者江佩君／攝影
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走進遠百信義A13四樓，有如走進大稻埕老街。記者林澔一／攝影
走進遠百信義A13四樓，有如走進大稻埕老街。記者林澔一／攝影
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遠百信義A13在12/25耶誕節試營運，農曆年前正式開幕。記者徐兆玄／攝影
遠百信義A13在12/25耶誕節試營運，農曆年前正式開幕。記者徐兆玄／攝影
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拿起手機拍照，是民眾走進A13四樓台灣老街最常見的動作。記者江佩君／攝影
拿起手機拍照，是民眾走進A13四樓台灣老街最常見的動作。記者江佩君／攝影
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耶誕節大稻埕老街

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