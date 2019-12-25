遠百信義A13試營運首日 竟讓總座徐雪芳嚇到腿軟？

遠東百貨在2003年標到信義A13的土地使用權，自此耐心等候了十幾年，就為了實現最靠近理想中的百貨藍圖。遠百信義A13在拿到所有營業執照後的第二天、於耶誕節試營運正式見客，對此，遠百總經理徐雪芳形容，「遠百插旗信義區，有如遠百進京城，心情特別緊張。」面對A13開門見客大事，徐雪芳說，「我一早六點多就醒來睡不著了。」試營運首日，也讓她從忐忑不安到壓力解除，心情起伏有如搭雲霄飛車般刺激。

遠百信義A13選在耶誕節展開試營運，徐雪芳一到現場看到門口的人數心頭一驚，她說，「人少到我腿都軟了，心裡直冒汗，甚至還心想要好好檢討。」沒想到原來是信義A13開了五個通道疏散人潮，待開門後徐雪芳見到客人從四面八方出現，心中的巨大壓力才解除警報，她笑說，希望有「五路財神」、「五福臨門」等吉祥寓意。