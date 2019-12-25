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抹茶控快衝！辻利茶舗信義遠百A13開幕 飲品、甜點99元

2019-12-25 20:44聯合報 記者張芳瑜／即時報導

辻利茶舗試營運首日吸引滿滿人潮。圖／辻利茶舗提供
辻利茶舗試營運首日吸引滿滿人潮。圖／辻利茶舗提供
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近期最有話題的百貨「信義遠百A13」今(25)日終於正式試營運，晴朗好天氣也吸引大批民眾前往。受到台灣抹茶控青睞的「辻利茶舗」也再度回到台北一級消費戰區，進駐信義遠百A13的B3樓層，帶來新型態店舖，即日起至百貨正式開幕前，天天推出商品優惠，讓消費者以超值優惠的價格，輕鬆享受日本茶文化。

「辻利茶舗信義遠百店」11.5坪的空間，共有7至8個座席，還有吧檯體驗區，看得見抹茶現刷過程，此外，門市主打的三款主咖啡飲品，包括「黑鳶咖啡(冷/熱)」、「黑鳶歐蕾(冷/熱)」以及信義遠百店限定的「辻利黑鳶特調(冷)」。辻利茶舗海外總代理CEO內田翔太郎表示，辻利茶舗嚴選韻味甘甜且醇度高的日曬淺焙咖啡豆，富含豐富果香，與濃厚的辻利抹茶最契合，希望大家也會愛上這種層次享受。

這次日方也特地為了紀念開幕，設計了獨家紀念商品「辻利抹茶飴」空運來台，此為日本傳統京飴糖，由宇治在地工廠土窯歷練，無添加色香料，將宇治抹茶風味完美保存，12/25至12/28試營運首四日，消費滿300元即贈送辻利抹茶飴乙罐，每日限量50組，贈完為止。此外，喜愛抹茶蛋糕的粉絲，試營運期間辻利濃茶卷、京町焙茶卷、辻利抹茶塔、辻利青檸抹茶塔任選兩款，可享優惠價249元(原價300元)；憑信義遠百A13館內發票再享全飲品系列商品89折。

「辻利茶舗信義遠百店 期間限定優惠」

12/25(三)辻利拿鐵(冷/熱)原價$140優惠價$99

12/26(四)辻利冰沙漂浮(抹茶)原價$170優惠價$99

12/27(五)經典白玉百匯(抹茶)原價$150優惠價$99

12/28(六)辻利濃茶卷(切片)原價$150優惠價$99

12/29(日)綜合黃豆粉蕨餅原價$150優惠價$99

1/3(五)辻利拿鐵(冷/熱)原價$140優惠價$99

1/4(六)宇治洋風百匯(抹茶)原價$170優惠價$99

1/5(日)辻利霜淇淋紅豆白玉(限杯裝)原價$135優惠價$99

獨家紀念商品「辻利抹茶飴」售價350元。圖／辻利茶舗提供
獨家紀念商品「辻利抹茶飴」售價350元。圖／辻利茶舗提供
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「辻利黑鳶特調(冷)」體驗價160元。圖／辻利茶舗提供
「辻利黑鳶特調(冷)」體驗價160元。圖／辻利茶舗提供
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宇治洋風百匯抹茶(左)、經典白玉百匯抹茶(右)。圖／辻利茶舗提供
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