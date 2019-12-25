年終獎金何處花？型男買起來 後背包終極9款推薦

即將領年終獎金的男士們，是時候挑選一款潮流後背包，為自己的生活增添新鮮感，下半年各精品推出多款風格迥異的男士後背包，可以百搭地運用在工作或休閒生活，成為品味穿搭的點綴。

喜愛奢華款式，可下手LOEWE經典Goya包款，近期以英國著名陶瓷家、瓷磚設計師William de Morgan的工藝作品為靈感的系列，將藍白色渡渡鳥、戴勝鳥圖案運用在包款上，軍綠色的配襯相當實用。路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的早春Christopher PM背包以Epi皮革製造，大膽鮮明的色塊向路易威登九○年代運用的色彩致敬，袋款結實耐用並有多個口袋，而採用Damier Graphite帆布製作的Josh背包，綴有世界地圖印花，則是繽紛童趣的選擇。今年度是FENDI經典包款Baguette的回歸年，日前也推出男士手袋，並且設計了全新的Baguette後背包，以奢華Selleria皮革搭配蟒蛇皮製成。