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年終獎金何處花？型男買起來 後背包終極9款推薦

2019-12-25 20:14聯合報 記者楊詩涵／即時報導

即將領年終獎金的男士們，是時候挑選一款潮流後背包，為自己的生活增添新鮮感，下半年各精品推出多款風格迥異的男士後背包，可以百搭地運用在工作或休閒生活，成為品味穿搭的點綴。

喜愛奢華款式，可下手LOEWE經典Goya包款，近期以英國著名陶瓷家、瓷磚設計師William de Morgan的工藝作品為靈感的系列，將藍白色渡渡鳥、戴勝鳥圖案運用在包款上，軍綠色的配襯相當實用。路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）的早春Christopher PM背包以Epi皮革製造，大膽鮮明的色塊向路易威登九○年代運用的色彩致敬，袋款結實耐用並有多個口袋，而採用Damier Graphite帆布製作的Josh背包，綴有世界地圖印花，則是繽紛童趣的選擇。今年度是FENDI經典包款Baguette的回歸年，日前也推出男士手袋，並且設計了全新的Baguette後背包，以奢華Selleria皮革搭配蟒蛇皮製成。

重返台灣市場的BALLY，則是推出一個呼應春夏系列防水透氣Gabardine風衣服裝的包款，以PVC和尼龍打造，可結合或分開單用的趣味包款，相對輕巧且洋溢運動風。在輕盈的尼龍包款部分，DIOR MEN以簡約黑色系打造後背包，並且將馬鞍包的輪廓以前袋方式表現；BURBERRY花押字尼龍後背包，飾有光滑皮革飾邊及絎縫背部裁片，以全新TB Logo作為印花，時髦新潮；MCM的吉祥物Pop Rabbit捉迷藏系列，則是變身迷彩兔，並且融合了波普藝術，展現搶眼的鮮明色彩。

BURBERRY花押字印花尼龍後背包，售價36,900元。圖／取自官網
BURBERRY花押字印花尼龍後背包，售價36,900元。圖／取自官網
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MCM Jemison橄欖綠中型尼龍背包，售價36,500元。圖／MCM提供
MCM Jemison橄欖綠中型尼龍背包，售價36,500元。圖／MCM提供
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FENDI Baguette Pack Large早春FF Logo包款，價格店...
FENDI Baguette Pack Large早春FF Logo包款，價格店洽。圖／FENDI提供
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BALLY Elevate登山雙層後背包，售價38,500元。圖／BALLY提供
BALLY Elevate登山雙層後背包，售價38,500元。圖／BALLY提供
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路易威登Christopher PM後背包，售價13萬元。圖／取自LV官網
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MCM Stark Pop Rabbit背包，售價51,500元。圖／MCM提供
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DIOR MEN黑色尼龍後背包，售價8萬元。圖／DIOR提供
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BALLY Elevate登山雙層後背包可拆開使用，售價38,500元。圖／BA...
BALLY Elevate登山雙層後背包可拆開使用，售價38,500元。圖／BALLY提供
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路易威登Josh背包，售價7萬元。圖／LV提供
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BURBERRY花押字印花尼龍後背包，售價36,900元。圖／取自官網
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LOEWE Goya軍綠雙拼色小牛皮後背包，售價97,000元。圖／LOEWE提...
LOEWE Goya軍綠雙拼色小牛皮後背包，售價97,000元。圖／LOEWE提供
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BALLY Elevate登山雙層後背包，售價38,500元。圖／BALLY提供
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