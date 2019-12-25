台北101+夕陽美炸！HOOTERS遠百信義A13開張 推百萬景觀

堪稱是百萬級夜景，就在HOOTERS信義店餐廳外露台區。圖／HOOTERS提供 分享 facebook 相當具有代表性的美式餐廳HOOTERS，近來開設第二間餐廳，選在遠百信義A13的14樓設點，除了延續原本的美式風格外，戶外露台區還有百萬級景觀，台北101就近在眼前，夕陽西落時間前往別有風味，夜景更不在話下。業者透露，雖然才剛開幕，但跨年時段的座位已被預訂完，相當熱門。

HOOTERS在台經營已有22年，雖然是美式餐廳，但卻是女性及親子顧客比例相當高的分店，業績也相當驚人，去（2018）年在全球450家分店中，獲得前10大優秀加盟店殊榮，也是目前亞洲分店中成長最穩定的店。

看準信義商圈商機，HOOTERS選在遠百信義A13落腳，延續既有的美式風格，找來日本設計師下村伸也設計裝潢，並邀請燈光大師孫啓能設計燈光，號稱坐擁信義區最美的日落彩霞酒吧、璀璨星空酒吧與101夜景，戶外吧台區更是與台北101相鄰，從夕陽西下到夜晚，擁有不同樣貌美景，令人難忘。餐飲部分，HOOTERS信義店推出12款生啤酒、18款辣雞翅，限定菜單中還有炭烤海鮮拼盤與海鮮溫沙拉、威靈頓鮭魚排、海鮮義大利米麵佐紐澳良時蔬等多款菜色，提供用餐客人選擇。

HOOTERS信義店即日起開幕，除了開幕期間祭出雞翅買1送1，點雞翅送烤翅外，跨年夜12月31日晚上9點半舉行跨年活動，入場低消每人1,500元起，晚上10點半到凌晨12點半推出150分鐘不斷電活動，一起近距離欣賞台北101煙火秀，迎接2020到來。

HOOTERS信義店

地 點：110台北市信義區松仁路58號 A13大遠百14樓

電 話：(02)2729-0168

營業時間：11：00- 02：00

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康