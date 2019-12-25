親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

打鐵先要自身硬！北大教授鄭也夫籲中共七常委帶頭公示財產

第二場政見會火光四射 總統候選人交鋒金句看這裡

跨年最怕脫妝！Tomod's「2019熱銷彩妝TOP 10」抗暈染、高CP值好物快筆記

2019-12-25 19:38聯合報 記者陳立儀／即時報導

跨年當天是上班日，在忙了一整天之後還要趕派對聚會，最怕臉上的彩妝土石流攪局。Tomod’s公布「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜，其中有5款都是強調不易暈染的眼線、睫毛膏，還有兩款揮別油光的蜜粉類，打造跨年妝容或是隨身攜帶補妝都好用。

Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜奪冠的是1028飛激長瞬翹防水睫毛膏，全方位零暈染配方搭配獨家精算的筆直纖形刷頭設計，刷毛密度中等且偏短，貼合亞洲女性眼形角度，不論垂直或平行刷法都能不沾染眼皮輕鬆刷。1028在TOP 10排行榜中包下了3席，獲得第5名的1028 Hold it！超吸油蜜粉餅向來是開架暢銷款，粉體輕盈細緻並增加對抗蠟黃肌的紫微光色，隨附升級30%的特厚蓬鬆棉花糖粉撲；1028超極控暈暹羅貓眼線液＃01濃烈爆黑為第9名，採用0.01 mm極細刷毛，並且極速快乾。

第2名為MAYBELLINE媚比琳超激細抗暈眼線液抗手震版＃黑色，具彈性的0.01mm筆尖可精準控制出水量，即使是畫內眼線的新手也能輕易上手；第3名的EXCEL 3合1持久造型眉筆＃01自然在日系藥妝店的買氣一直都很旺，眉筆、眉粉、眉刷3合1的設計可滿足多樣眉型需求。

第4名的innisfree礦物質控油蜜粉是維持膚觸清爽柔嫩的好幫手，尤其今年的冬天並不太冷，可用來對付偶爾猖狂的冒油；第6名為dejavu就是不暈持久柔霜眼膠筆＃自然棕，也是抗暈染彩妝的高CP值好物，棕色系眼線可讓眼妝更加柔美可人；第7名的CHIFURE唇膏＃744是長年熱銷色號，霧面磚紅色顯白又百搭；第8名為KISSME花漾美姬零阻力經典復古棕眼線液筆，經典又復古的棕色系比黑色更柔和、比茶色更明顯；第10名則為KATE凱婷3D造型眉彩餅＃EX－5，濃中淡3色組合輕鬆打造柔和自然的眉毛，還可用來刷鼻影。

Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第3名：EXCEL 3合1持...
Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第3名：EXCEL 3合1持久造型眉筆＃01自然，售價520元。圖／Tomod’s提供
分享
Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第7名：CHIFURE唇膏＃...
Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第7名：CHIFURE唇膏＃744，售價209元。圖／Tomod’s提供
分享
Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第4名：innisfree礦...
Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第4名：innisfree礦物質控油蜜粉，售價249元。圖／Tomod’s提供
分享
Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第8名：KISSME花漾美姬...
Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第8名：KISSME花漾美姬零阻力經典復古棕眼線液筆，售價350元。圖／Tomod’s提供
分享
Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第2名：MAYBELLINE...
Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第2名：MAYBELLINE媚比琳超激細抗暈眼線液抗手震版＃黑色，售價350元。圖／Tomod’s提供
分享
Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第1名：1028飛激長瞬翹防...
Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第1名：1028飛激長瞬翹防水睫毛膏，售價390元。圖／Tomod’s提供
分享
Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第10名：KATE凱婷3D造...
Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第10名：KATE凱婷3D造型眉彩餅＃EX－5，售價330元。圖／Tomod’s提供
分享
Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第6名： dejavu就是不...
Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第6名： dejavu就是不暈持久柔霜眼膠筆＃自然棕，售價350元。圖／Tomod’s提供
分享
Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第5名：1028 Hold ...
Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第5名：1028 Hold it！超吸油蜜粉餅（膚色），售價219元。圖／Tomod’s提供
分享
Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第9名：1028超極控暈暹羅...
Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜第9名：1028超極控暈暹羅貓眼線液＃01濃烈爆黑，售價360元。圖／Tomod’s提供
分享

睫毛膏

延伸閱讀

5G標金耶誕節站上625億 業界估跨年前達千...

美女主播在家跨年 和室友煮火鍋

昆山台商跨年 印春貼、用京片子演出台灣布袋戲

謝金燕生日慶耶誕 網友：沒姐姐的跨年像麵線忘...

明起變天！跨年濕涼 各地低溫下探17度

跨年天氣 吳德榮：低溫下探13度北部有雨

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

松葉蟹、和牛壽司、牛舌吃到飽！「旭集」訂位滿到年底

2019-12-25 19:12

10萬人衝遠百信義A13 民眾最愛排隊店、打卡亮點出爐

2019-12-25 18:40

台北101+夕陽美炸！HOOTERS遠百信義A13開張 推百萬景觀

2019-12-25 19:42

60種精萃！抗老傳奇「肌膚之鑰精質乳霜」 第8代升級上市

2019-12-25 18:48

晶華牛排館17年來最大改裝 25日重新開幕

2019-12-25 18:10

井柏然、吳磊耶誕應景穿搭帥照曝光 網：真的好難選！

2019-12-25 17:29

星巴克收藏家必敗！粉色超夢幻「麗寶鐘樓馬克杯」限定門市開賣

2019-12-25 17:14

吳寶春遠百信義「尖叫的麵包」狂銷 買比薩享買一送一

2019-12-25 17:03

瞄準女性市場！TUMI進駐遠東信義A13推出全系列女包 搶先上市2020春夏款式

2019-12-25 16:34

蘇花改將通車 花蓮遠雄悅來買1送1、700元就能入住

2019-12-25 16:21

朗格Lange 1腕表頻現國際拍賣 德式經典屢獲藏家青睞

2019-12-25 15:54

部落客帶路吃！秒殺浮誇系草莓可頌 芋泥加草莓蛋糕超欠吃

2019-12-25 15:29

這裡搶先首賣！遠百信義A13試營運 盤點獨家時尚單品

2019-12-25 14:57

「草莓芋泥球、Hello Kitty奶皇包」超欠吃！7-ELEVEN預購「粉嫩系甜點」登場

2019-12-25 14:45

全台首家GODIVA Café插旗遠百信義A13 打卡拍照享8折

2019-12-25 14:44

蕭敬騰領軍華麗排場 獅子樂團穿MCM新款慕尼黑獅子

2019-12-25 14:37

飛倫敦、巴黎2萬有找！阿聯酋跨年度限時含稅機票優惠

2019-12-25 13:57

LEGO迷逛起來！台灣首家「樂高授權專賣店」開幕　天燈馬賽克牆、台北特色積木造景超吸睛

2019-12-25 13:36

手指上的絕美之城 林心如美戴PIAGET珠寶金光閃耀

2019-12-25 13:14

限期2個月！麥當勞早餐「培根滿福系列」 為你補充滿滿元氣

2019-12-25 13:04

埃及迷圓夢計畫！肌肉版圖坦卡門 重磅現身

2019-12-25 12:46

懶人DIY神器！大啖美味「麻辣鴨血寬粉」不等人 整塊鴨血超佛心

2019-12-25 12:32

全球首創歐式立食店！火腿專賣店JDeli進駐遠百信義A13

2019-12-25 12:25

U值媒／這發現了恐龍化石！無際的大草原 蒙古永恒的藍天

2019-12-25 12:21

全台最貴扭蛋一顆2020 最大獎亞洲機票

2019-12-25 11:37

春水堂、哈根達斯買1送1！遠百信義A13「35間美食優惠懶人包」

2019-12-25 11:07

超萌皮卡丘三明治機 5分鐘熱壓吐司出爐 為你充飽電力

2019-12-25 10:33

耶誕限定「正能量小企鵝」超吸睛 隱藏版四葉草好運到

2019-12-25 10:32

最潮交換禮物！星巴克首賣「咖啡飲料券」加贈2張好友分享券

2019-12-25 10:26

好市多跟人手臂一樣粗海草蝦 料理手法和口感曝光引網友暴動

2019-12-25 10:05

誰才是正宗劍橋包？Cambridge Satchel、Zatchels之爭劃上休止符！

2019-12-25 09:13

憑「板橋發票」送「綜合丸」！青花驕麻辣鍋插旗板橋

2019-12-24 22:50

每管都狂賣千支！YSL情挑誘光水唇膏2019熱賣三色曝光

2019-12-24 22:46

遠百信義A13見客 高評價「台灣老街」就連紅磚也很搞工

2019-12-24 21:40

晨翔放話要拎DELVAUX去旅行 王可元的信封包打開有天空

2019-12-24 21:08

圍爐美樂蒂年菜超Q萌，「套餐、鍋物、佛跳牆」三寶夯

2019-12-24 20:51

初戀好滋味！春水堂冬季限定「草莓奶霜珍珠茉奶」新亮相

2019-12-24 20:24

滿滿草莓配超浮誇火山鮮奶油 5公分厚舒芙蕾咬下好療癒

2019-12-24 20:11

櫃姐偷囤都不說！盤點2019「默默賣到冠軍」5款保養品

2019-12-24 19:43
看更多

熱門文章

好市多跟人手臂一樣粗海草蝦 料理手法和口感曝光引網友暴動

2019-12-25 10:05

冬天快不見了！鄭明典：今年平地均溫可能再創新高

2019-12-24 19:46

獨／航空業爆 地安事件頻傳竟要春節加班機「無上限」

2019-12-25 11:43

湯圓丟氣炸鍋爆漿吐沙 內行網友揭正確作法

2019-12-24 21:47

春水堂、哈根達斯買1送1！遠百信義A13「35間美食優惠懶人包」

2019-12-25 11:07

跨年天氣 吳德榮：低溫下探13度北部有雨

2019-12-25 07:18

比演唱會門票還瘋狂 高鐵春節票凌晨一開搶就塞爆

2019-12-25 01:10

最潮交換禮物！星巴克首賣「咖啡飲料券」加贈2張好友分享券

2019-12-25 10:26

姻緣到了？她拜月老後尋一男「有話想說」 網友聽了都笑翻

2019-12-25 13:18

星宇航空吃車輪餅慶聖誕 網羨慕：乾脆當機上甜點

2019-12-25 13:42

遠百信義A13見客 高評價「台灣老街」就連紅磚也很搞工

2019-12-24 21:40

玉山墜崖失蹤傷亡高 玉管處雪季不受理單日往返申請

2019-12-25 15:52

獨／台灣第一櫃！ 台灣芭樂周五封櫃外銷美國

2019-12-25 10:17

高鐵春節票開賣 一小時狂銷近39萬張

2019-12-25 09:19

韓國好市多「少一區」 網友笑：要是台灣人會氣死

2019-12-25 13:53

每日星座運勢／金牛提升自己的財運　踏青有助愛情

2019-12-25 00:00

單周10萬人次就診 流感流行期提前報到

2019-12-25 00:18

「最害怕的日子」是聖誕節 男網友憶往事淚崩

2019-12-24 21:52

限期2個月！麥當勞早餐「培根滿福系列」 為你補充滿滿元氣

2019-12-25 13:04

尿完又擠腹部尿完最後兩滴 醫警告：超危險

2019-12-25 12:45

不是禁了嗎？ 為什麼乳製品還標示「反式脂肪」

2019-12-25 14:03

憑「板橋發票」送「綜合丸」！青花驕麻辣鍋插旗板橋

2019-12-24 22:50

「越南豬肝醬」罐頭 驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性

2019-12-25 13:20

少女肺部出現「空洞」 竟是山澗溪水惹的禍！

2019-12-25 16:45

影／蘇花改幕後功臣 八年級建中生捨升學帶工班闖第一線

2019-12-25 17:31

初戀好滋味！春水堂冬季限定「草莓奶霜珍珠茉奶」新亮相

2019-12-24 20:24

明鋒面伴隨冷空氣南下 轉雨降溫較濕冷

2019-12-25 08:18

春節加班機超過上限罔顧地安？學者說話了

2019-12-25 11:44

影／蘇花改明年1月6日全線通車 最快4月啟動區間測速

2019-12-25 14:18

咳血發現罹肺腺癌「遺言都交代好」 他靠免疫療法活過來

2019-12-25 14:04

LEGO迷逛起來！台灣首家「樂高授權專賣店」開幕　天燈馬賽克牆、台北特色積木造景超吸睛

2019-12-25 13:36

蘇花改將通車 花蓮遠雄悅來買1送1、700元就能入住

2019-12-25 16:21

冬天喝太多咖啡手腳冰冷？ 專家：助利尿會帶走熱量

2019-12-25 15:42

流感疫苗打氣旺 明年擬改回統一施打

2019-12-24 23:43

誰才是正宗劍橋包？Cambridge Satchel、Zatchels之爭劃上休止符！

2019-12-25 09:13

青海湖育魚18年 救回瀕危物種

2019-12-25 00:24

星巴克收藏家必敗！粉色超夢幻「麗寶鐘樓馬克杯」限定門市開賣

2019-12-25 17:14

台鐵春節加開271列次 1月2日零時起陸續開放搶票

2019-12-25 10:12

吳寶春遠百信義「尖叫的麵包」狂銷 買比薩享買一送一

2019-12-25 17:03

外套再加厚 北部明起下探15度

2019-12-25 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top