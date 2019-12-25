跨年最怕脫妝！Tomod's「2019熱銷彩妝TOP 10」抗暈染、高CP值好物快筆記

跨年當天是上班日，在忙了一整天之後還要趕派對聚會，最怕臉上的彩妝土石流攪局。Tomod’s公布「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜，其中有5款都是強調不易暈染的眼線、睫毛膏，還有兩款揮別油光的蜜粉類，打造跨年妝容或是隨身攜帶補妝都好用。

Tomod’s「2019熱銷彩妝TOP 10」排行榜奪冠的是1028飛激長瞬翹防水睫毛膏，全方位零暈染配方搭配獨家精算的筆直纖形刷頭設計，刷毛密度中等且偏短，貼合亞洲女性眼形角度，不論垂直或平行刷法都能不沾染眼皮輕鬆刷。1028在TOP 10排行榜中包下了3席，獲得第5名的1028 Hold it！超吸油蜜粉餅向來是開架暢銷款，粉體輕盈細緻並增加對抗蠟黃肌的紫微光色，隨附升級30%的特厚蓬鬆棉花糖粉撲；1028超極控暈暹羅貓眼線液＃01濃烈爆黑為第9名，採用0.01 mm極細刷毛，並且極速快乾。

第2名為MAYBELLINE媚比琳超激細抗暈眼線液抗手震版＃黑色，具彈性的0.01mm筆尖可精準控制出水量，即使是畫內眼線的新手也能輕易上手；第3名的EXCEL 3合1持久造型眉筆＃01自然在日系藥妝店的買氣一直都很旺，眉筆、眉粉、眉刷3合1的設計可滿足多樣眉型需求。