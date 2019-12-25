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松葉蟹、和牛壽司、牛舌吃到飽！「旭集」訂位滿到年底

2019-12-25 19:12聯合報 記者陳睿中／即時報導

旭集以日式料理為主軸，推出9大系列料理。記者陳睿中／攝影
旭集以日式料理為主軸，推出9大系列料理。記者陳睿中／攝影
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自助餐飲集團「饗賓餐旅」，自即日起於遠百信義A13推出旗下最新品牌「旭集」自助餐廳。不同於旗下其他品牌，旭集專精以「日式餐飲」為主軸，共有9大主題餐區，提供生魚片、炸物等料理，其中更有無限享用的真鯛生魚片、和牛握壽司、松葉蟹握壽司、美國Prime等級的牛小排朴葉燒等多種餐點。為慶祝試營運，即日起至12月30日期間，打卡就贈送日本微笑柴犬Shibanban扭蛋。

佔地350坪的旭集，位於遠百信義A13的9樓，規劃有228個座位，並提供午餐、下午茶以及晚餐等3個餐期，每位成人餐費自990～1,890元不等。空間部份，藉由土牆、竹編、實木等元素，帶來和風氛圍。餐檯部份，共區分為麗酌、生盛、巧鮨、澄甘、醞炙、和揚、旨燒、汁煮以及旬炊等9大主題，顧客依照個人喜好拿取餐點。

高人氣的「生盛」區，除了有鮭魚、旗魚、鮪魚等系列生魚片，還提供有生食天使紅蝦、燒霜鮭魚薄切等精緻小碟，連山葵都是新鮮磨製。「巧鮨」區則是提供現點現作的手卷與多款握壽司，除了干貝、炙燒長鰭鮪魚等口味，更依時段供應炙燒松葉蟹、炙燒天使紅蝦、炙燒和牛等握壽司，業者自豪地表示，「松葉蟹腳上還刻意保留一小段蟹殼，證明絕不是人工加工品！」

克服一般自助餐的限制，旭集以炭火直燒的手法，在「醞炙」區提供炭烤牛舌、明太子手羽先等燒烤料理，香魚也是烤得皮酥肉嫩，假日晚餐更有烤鰻魚飯可以無限享用。而在「和揚」、「旨燒」兩個區域，則分別提供了炸物料理與鐵板料理，包括現炸的和牛可樂餅、炸生蠔、炸蝦、牛小排朴葉燒、牛油炒飯等料理，都是店家推薦的明星品項。若是喜愛湯品的民眾，在「汁煮」（鍋物）、「旬炊」（蒸物）兩個區塊，分別可以品嚐到蛤蜊吸物、鮭魚石狩鍋、海鮮泡飯，或是鮑魚土瓶蒸、茶碗蒸等外色。

提供甜點的「澄甘」也不馬虎。不論是精巧的日式和菓子，或是西式的蛋糕甜點都嘗得到。旭集也首度提供模樣可愛的微笑柴犬Shibanban的「人形燒」，內含有芝麻或是卡士達醬，適合當作飯後點心，另外冰櫃內也有多款自家制、濃度不一的抹茶冰淇淋可以享用。

至於麗酌區（酒吧）供應有酒精與非酒精飲品，其中全球唯一的「KIRIN一番榨冰柱生啤酒」為最大亮點。另外若喜愛小酌兩杯的賓客，此處也提供獺祭二割三分、台灣初霧純米吟釀等加價購的服務。

隨著旭集進駐遠百信義A13，饗賓餐旅在信義區就已有饗食天堂、饗饗與旭集等三個不同系列的自助餐餐廳，讓消費者選擇更多元，業者也透露，目前至年底的眾多熱門時段已預約客滿，農曆年時段仍可接受預約。為慶祝開幕試營運，即日起至12月30日，參與打卡活動就贈送日本微笑柴犬Shibanban扭蛋。

【旭集 和食集錦】

地址：台北市信義區松仁路58號9樓

電話：02-8780-3366

旭集以炭火直燒的手法，在「醞炙」區提明太子手羽先等燒烤料理。記者陳睿中／攝影
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「旨燒」鐵板區供應有美國Prime等級的牛小排。記者陳睿中／攝影
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除了免費飲品，亦可加價點購獺祭二割三分、台灣初霧純米吟釀等清酒。記者陳睿中／攝影
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炭火直烤的香魚，具有一定的水準。記者陳睿中／攝影
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「生盛」區提供有生魚片料理。記者陳睿中／攝影
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海鮮琥珀球等精緻的日式小菜，也是旭集的一大品嚐重點。記者陳睿中／攝影
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口感微脆的炭烤牛舌。記者陳睿中／攝影
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旭集依照料理型態，區分為9大餐檯區。記者陳睿中／攝影
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包括和牛可樂餅、炸蝦等料理，均是「和揚」區的人氣餐點。記者陳睿中／攝影
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模樣可愛的微笑柴犬Shibanban「人形燒」。記者陳睿中／攝影
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汁煮區供應有蛤蜊吸物等多款暖身湯品。記者陳睿中／攝影
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旭集供應有炙燒松葉蟹、炙燒和牛、鰈魚鰭邊肉等握壽司。記者陳睿中／攝影
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豐富的日式元素，帶來更具和風感的用餐氛圍。記者陳睿中／攝影
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柴犬生魚片甜點

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