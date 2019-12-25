10萬人衝遠百信義A13 民眾最愛排隊店、打卡亮點出爐

遠百信義A13排隊熱點，樂高專賣店。記者徐兆玄／攝影 分享 facebook 選在耶誕節這天，遠百信義A13開門見客，全新商場帶來的新鮮感，讓A13開店前已有近千人排隊等進場，全館最吸睛的打卡亮點、位於四樓的「台灣老街」從百貨開門後，人潮川流不息擠滿長廊，彷彿「年貨大街」般熱鬧，消費者舉起手機拍照或自拍，已成為標準動作。

綜觀全館，A13試營運首日以餐飲美食樓層，以及全台最大樂高專賣店人氣最旺，排隊人潮沒間斷。今天雖是上班日，但遠百信義A13的加入，讓今天信義商圈的人潮有如假日般熱絡。遠百表示，A13首日人潮突破10萬沒問題。

全台最大樂高專賣店進駐遠百A13，今天百貨開門後，排隊人潮從早至下午沒停歇，有民眾特別帶著小孩來樂高說「樂高人太多了，根本擠不進去，乾脆跑來四樓台灣老街吃東西。」甚至有民眾前一晚8點、凌晨4點多就前往搶排樂高排隊商品。

趕在首日就前往A13的多數消費者皆表示，「台灣老街」的設計相當到位，印象深刻，會為了它專程而來。另有民眾指出，會對百貨的話題餐飲、玩樂設施最感興趣。

人氣最高的「台灣老街」，有天燈、復古招牌、懷舊電影海報、三輪車、老店小舖等超多拍照打卡元素，已成為遠百信義A13全館最火的拍照打卡熱點。當中，中壢打卡美食「馬祖新村」車輪餅，相當有眷村風情的復古店舖，還有烏魚子、珍珠奶茶等特色口味車輪餅，成為四樓最夯的排隊店之一。

B3的「新食代」打造復古南洋風情，加上有諸多獨家品牌進駐，也是美食街用餐一大熱點。另外，首度進駐百貨的咖啡名店「FIKA FIKA」、麵包名店「吳寶春麥方店」排隊結帳人潮一樣沒停過。

A13加入30家深夜食堂餐廳，加上跨年旺季報到，像是日式頂級Buffet「旭集」訂位已排到三周後，跨年夜想吃到最新話題餐廳，訂位動作可要快。