親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

打鐵先要自身硬！北大教授鄭也夫籲中共七常委帶頭公示財產

第二場政見會火光四射 總統候選人交鋒金句看這裡

10萬人衝遠百信義A13 民眾最愛排隊店、打卡亮點出爐

2019-12-25 18:40聯合報 記者江佩君／即時報導

遠百信義A13排隊熱點，樂高專賣店。記者徐兆玄／攝影
遠百信義A13排隊熱點，樂高專賣店。記者徐兆玄／攝影
分享
選在耶誕節這天，遠百信義A13開門見客，全新商場帶來的新鮮感，讓A13開店前已有近千人排隊等進場，全館最吸睛的打卡亮點、位於四樓的「台灣老街」從百貨開門後，人潮川流不息擠滿長廊，彷彿「年貨大街」般熱鬧，消費者舉起手機拍照或自拍，已成為標準動作。

綜觀全館，A13試營運首日以餐飲美食樓層，以及全台最大樂高專賣店人氣最旺，排隊人潮沒間斷。今天雖是上班日，但遠百信義A13的加入，讓今天信義商圈的人潮有如假日般熱絡。遠百表示，A13首日人潮突破10萬沒問題。

全台最大樂高專賣店進駐遠百A13，今天百貨開門後，排隊人潮從早至下午沒停歇，有民眾特別帶著小孩來樂高說「樂高人太多了，根本擠不進去，乾脆跑來四樓台灣老街吃東西。」甚至有民眾前一晚8點、凌晨4點多就前往搶排樂高排隊商品。

趕在首日就前往A13的多數消費者皆表示，「台灣老街」的設計相當到位，印象深刻，會為了它專程而來。另有民眾指出，會對百貨的話題餐飲、玩樂設施最感興趣。

人氣最高的「台灣老街」，有天燈、復古招牌、懷舊電影海報、三輪車、老店小舖等超多拍照打卡元素，已成為遠百信義A13全館最火的拍照打卡熱點。當中，中壢打卡美食「馬祖新村」車輪餅，相當有眷村風情的復古店舖，還有烏魚子、珍珠奶茶等特色口味車輪餅，成為四樓最夯的排隊店之一。

B3的「新食代」打造復古南洋風情，加上有諸多獨家品牌進駐，也是美食街用餐一大熱點。另外，首度進駐百貨的咖啡名店「FIKA FIKA」、麵包名店「吳寶春麥方店」排隊結帳人潮一樣沒停過。

A13加入30家深夜食堂餐廳，加上跨年旺季報到，像是日式頂級Buffet「旭集」訂位已排到三周後，跨年夜想吃到最新話題餐廳，訂位動作可要快。

目前開幕品牌達9成的A13，農曆年前正式開幕之前，還有愛彼表（Audemars Piguet）、chloe會在一樓開出，市場也傳出香奈兒配件複合店有可能會進駐。

遠百信義A13試營運首日雖非假日，但開店前門外已有近千人排隊。記者徐兆玄／攝影
遠百信義A13試營運首日雖非假日，但開店前門外已有近千人排隊。記者徐兆玄／攝影
分享
遠百信義A13排隊熱點，FIKA FIKA。記者徐兆玄／攝影
遠百信義A13排隊熱點，FIKA FIKA。記者徐兆玄／攝影
分享
遠百信義A13打卡亮點，呈現南洋復古的「新食代」。記者徐兆玄／攝影
遠百信義A13打卡亮點，呈現南洋復古的「新食代」。記者徐兆玄／攝影
分享
遠百信義A13打卡亮點，四樓台灣老街。記者江佩君／攝影
遠百信義A13打卡亮點，四樓台灣老街。記者江佩君／攝影
分享
遠百信義A13排隊熱點，吳寶春麥方店。記者江佩君／攝影
遠百信義A13排隊熱點，吳寶春麥方店。記者江佩君／攝影
分享
遠百信義A13四樓「台灣老街」成為全館最熱鬧的打卡亮點。記者江佩君／攝影
遠百信義A13四樓「台灣老街」成為全館最熱鬧的打卡亮點。記者江佩君／攝影
分享
遠百信義A13四樓的復古台灣元素，是民眾打卡亮點。記者江佩君／攝影
遠百信義A13四樓的復古台灣元素，是民眾打卡亮點。記者江佩君／攝影
分享
遠百信義A13打卡亮點，可以拍到台北101的戶外露台。記者江佩君／攝影
遠百信義A13打卡亮點，可以拍到台北101的戶外露台。記者江佩君／攝影
分享
遠百信義A13排隊熱點，馬祖新村車輪餅。記者江佩君／攝影
遠百信義A13排隊熱點，馬祖新村車輪餅。記者江佩君／攝影
分享

樂高老街

延伸閱讀

ELLESHOP 首間快閃店插旗遠百信義A1...

吳寶春遠百信義「尖叫的麵包」狂銷 買比薩享買...

這裡搶先首賣！遠百信義A13試營運 盤點獨家...

全台首家GODIVA Café插旗遠百信義A...

全球首創歐式立食店！火腿專賣店JDeli進駐...

四亮點 遠百信義A13智慧登場

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

松葉蟹、和牛壽司、牛舌吃到飽！「旭集」訂位滿到年底

2019-12-25 19:12

台北101+夕陽美炸！HOOTERS遠百信義A13開張推百萬景觀

2019-12-25 19:42

跨年最怕脫妝！Tomod's「2019熱銷彩妝TOP 10」抗暈染、高CP值好物快筆記

2019-12-25 19:38

60種精萃！抗老傳奇「肌膚之鑰精質乳霜」 第8代升級上市

2019-12-25 18:48

晶華牛排館17年來最大改裝 25日重新開幕

2019-12-25 18:10

井柏然、吳磊耶誕應景穿搭帥照曝光 網：真的好難選！

2019-12-25 17:29

星巴克收藏家必敗！粉色超夢幻「麗寶鐘樓馬克杯」限定門市開賣

2019-12-25 17:14

吳寶春遠百信義「尖叫的麵包」狂銷 買比薩享買一送一

2019-12-25 17:03

瞄準女性市場！TUMI進駐遠東信義A13推出全系列女包 搶先上市2020春夏款式

2019-12-25 16:34

蘇花改將通車 花蓮遠雄悅來買1送1、700元就能入住

2019-12-25 16:21

朗格Lange 1腕表頻現國際拍賣 德式經典屢獲藏家青睞

2019-12-25 15:54

部落客帶路吃！秒殺浮誇系草莓可頌 芋泥加草莓蛋糕超欠吃

2019-12-25 15:29

這裡搶先首賣！遠百信義A13試營運 盤點獨家時尚單品

2019-12-25 14:57

「草莓芋泥球、Hello Kitty奶皇包」超欠吃！7-ELEVEN預購「粉嫩系甜點」登場

2019-12-25 14:45

全台首家GODIVA Café插旗遠百信義A13 打卡拍照享8折

2019-12-25 14:44

蕭敬騰領軍華麗排場 獅子樂團穿MCM新款慕尼黑獅子

2019-12-25 14:37

飛倫敦、巴黎2萬有找！阿聯酋跨年度限時含稅機票優惠

2019-12-25 13:57

LEGO迷逛起來！台灣首家「樂高授權專賣店」開幕　天燈馬賽克牆、台北特色積木造景超吸睛

2019-12-25 13:36

手指上的絕美之城 林心如美戴PIAGET珠寶金光閃耀

2019-12-25 13:14

限期2個月！麥當勞早餐「培根滿福系列」 為你補充滿滿元氣

2019-12-25 13:04

埃及迷圓夢計畫！肌肉版圖坦卡門 重磅現身

2019-12-25 12:46

懶人DIY神器！大啖美味「麻辣鴨血寬粉」不等人 整塊鴨血超佛心

2019-12-25 12:32

全球首創歐式立食店！火腿專賣店JDeli進駐遠百信義A13

2019-12-25 12:25

U值媒／這發現了恐龍化石！無際的大草原 蒙古永恒的藍天

2019-12-25 12:21

全台最貴扭蛋一顆2020 最大獎亞洲機票

2019-12-25 11:37

春水堂、哈根達斯買1送1！遠百信義A13「35間美食優惠懶人包」

2019-12-25 11:07

超萌皮卡丘三明治機 5分鐘熱壓吐司出爐 為你充飽電力

2019-12-25 10:33

耶誕限定「正能量小企鵝」超吸睛 隱藏版四葉草好運到

2019-12-25 10:32

最潮交換禮物！星巴克首賣「咖啡飲料券」加贈2張好友分享券

2019-12-25 10:26

好市多跟人手臂一樣粗海草蝦 料理手法和口感曝光引網友暴動

2019-12-25 10:05

誰才是正宗劍橋包？Cambridge Satchel、Zatchels之爭劃上休止符！

2019-12-25 09:13

憑「板橋發票」送「綜合丸」！青花驕麻辣鍋插旗板橋

2019-12-24 22:50

每管都狂賣千支！YSL情挑誘光水唇膏2019熱賣三色曝光

2019-12-24 22:46

遠百信義A13見客 高評價「台灣老街」就連紅磚也很搞工

2019-12-24 21:40

晨翔放話要拎DELVAUX去旅行 王可元的信封包打開有天空

2019-12-24 21:08

圍爐美樂蒂年菜超Q萌，「套餐、鍋物、佛跳牆」三寶夯

2019-12-24 20:51

初戀好滋味！春水堂冬季限定「草莓奶霜珍珠茉奶」新亮相

2019-12-24 20:24

滿滿草莓配超浮誇火山鮮奶油 5公分厚舒芙蕾咬下好療癒

2019-12-24 20:11

櫃姐偷囤都不說！盤點2019「默默賣到冠軍」5款保養品

2019-12-24 19:43
看更多

熱門文章

好市多跟人手臂一樣粗海草蝦 料理手法和口感曝光引網友暴動

2019-12-25 10:05

冬天快不見了！鄭明典：今年平地均溫可能再創新高

2019-12-24 19:46

獨／航空業爆 地安事件頻傳竟要春節加班機「無上限」

2019-12-25 11:43

湯圓丟氣炸鍋爆漿吐沙 內行網友揭正確作法

2019-12-24 21:47

春水堂、哈根達斯買1送1！遠百信義A13「35間美食優惠懶人包」

2019-12-25 11:07

跨年天氣 吳德榮：低溫下探13度北部有雨

2019-12-25 07:18

比演唱會門票還瘋狂 高鐵春節票凌晨一開搶就塞爆

2019-12-25 01:10

最潮交換禮物！星巴克首賣「咖啡飲料券」加贈2張好友分享券

2019-12-25 10:26

姻緣到了？她拜月老後尋一男「有話想說」 網友聽了都笑翻

2019-12-25 13:18

星宇航空吃車輪餅慶聖誕 網羨慕：乾脆當機上甜點

2019-12-25 13:42

遠百信義A13見客 高評價「台灣老街」就連紅磚也很搞工

2019-12-24 21:40

玉山墜崖失蹤傷亡高 玉管處雪季不受理單日往返申請

2019-12-25 15:52

獨／台灣第一櫃！ 台灣芭樂周五封櫃外銷美國

2019-12-25 10:17

高鐵春節票開賣 一小時狂銷近39萬張

2019-12-25 09:19

韓國好市多「少一區」 網友笑：要是台灣人會氣死

2019-12-25 13:53

每日星座運勢／金牛提升自己的財運　踏青有助愛情

2019-12-25 00:00

單周10萬人次就診 流感流行期提前報到

2019-12-25 00:18

「最害怕的日子」是聖誕節 男網友憶往事淚崩

2019-12-24 21:52

限期2個月！麥當勞早餐「培根滿福系列」 為你補充滿滿元氣

2019-12-25 13:04

尿完又擠腹部尿完最後兩滴 醫警告：超危險

2019-12-25 12:45

不是禁了嗎？ 為什麼乳製品還標示「反式脂肪」

2019-12-25 14:03

憑「板橋發票」送「綜合丸」！青花驕麻辣鍋插旗板橋

2019-12-24 22:50

「越南豬肝醬」罐頭 驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性

2019-12-25 13:20

少女肺部出現「空洞」 竟是山澗溪水惹的禍！

2019-12-25 16:45

影／蘇花改幕後功臣 八年級建中生捨升學帶工班闖第一線

2019-12-25 17:31

初戀好滋味！春水堂冬季限定「草莓奶霜珍珠茉奶」新亮相

2019-12-24 20:24

明鋒面伴隨冷空氣南下 轉雨降溫較濕冷

2019-12-25 08:18

春節加班機超過上限罔顧地安？學者說話了

2019-12-25 11:44

影／蘇花改明年1月6日全線通車 最快4月啟動區間測速

2019-12-25 14:18

咳血發現罹肺腺癌「遺言都交代好」 他靠免疫療法活過來

2019-12-25 14:04

LEGO迷逛起來！台灣首家「樂高授權專賣店」開幕　天燈馬賽克牆、台北特色積木造景超吸睛

2019-12-25 13:36

蘇花改將通車 花蓮遠雄悅來買1送1、700元就能入住

2019-12-25 16:21

冬天喝太多咖啡手腳冰冷？ 專家：助利尿會帶走熱量

2019-12-25 15:42

流感疫苗打氣旺 明年擬改回統一施打

2019-12-24 23:43

誰才是正宗劍橋包？Cambridge Satchel、Zatchels之爭劃上休止符！

2019-12-25 09:13

青海湖育魚18年 救回瀕危物種

2019-12-25 00:24

星巴克收藏家必敗！粉色超夢幻「麗寶鐘樓馬克杯」限定門市開賣

2019-12-25 17:14

台鐵春節加開271列次 1月2日零時起陸續開放搶票

2019-12-25 10:12

吳寶春遠百信義「尖叫的麵包」狂銷 買比薩享買一送一

2019-12-25 17:03

外套再加厚 北部明起下探15度

2019-12-25 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top