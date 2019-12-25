晶華牛排館17年來最大改裝 25日重新開幕

ROBINS Grill 將廣受饕客們喜愛的沙拉吧與甜點吧分別獨立。圖／台北晶華酒店提供 分享 facebook 歷經兩個月的改裝工程，台北晶華酒店有30年歷史的牛排館「ROBINS Grill」翻新風貌，「全台第一個以直火炭烤牛排」的特色不變，還以大片玻璃打開料理廚房，火烤的滋味就在眼前上演；座位數增加一成約130位，全包廂更隱密，還有半包廂區。空間變優雅，座椅則換上與「直火」有著相同聯想的暖橘色。這也是晶華牛排館17年來最大改裝，12月25日重新開幕，預約客已滿到3月。

1990年台北麗晶酒店（即今日晶華酒店）開幕，館內STEAK HOUSE是當年全台唯一五星飯店內的牛排館；2001年董事長潘思亮以餐廳長Robin劉文秀的英文名，將酒店牛排館與鐵板燒餐廳同步更名為「ROBINS Grill」，以員工名為餐廳命名，創下市場先例也成佳話。ROBINS除了是高檔牛排的代名詞，也創下許多第一，像是率先採用美國安格斯黑牛牛肉，首家以美式直火炭烤，不標榜乾式熟成牛肉、簡練烹調展現新鮮與高品質的肉味，還有，首創半自助式沙拉吧與甜點吧。

改裝後的ROBINS，出自日籍空間設計大師橋本夕紀夫(Hashimoto Yukio)之手，他以一貫的簡雅質感呈現有如在家宴客的舒適感；入口處左方氣氛迷人的Lounge區以及酒吧，強化了餐廳佳釀佐餐的服務，也提供佐餐氣泡茶、各式調酒，以及紅心芭樂、青蘋果、洛神花、冬瓜等台灣在地鮮果調飲。

最讓人驚豔的「沙拉吧」和「甜點吧」，分列入口兩側，像是「展演舞台」般盡現繽紛美感，「食材」也升級，新增更多小農作品，包括南投埔里「生菜女王」種植的火焰生菜、來自屏東的梅爾檸檬、新竹關西皮薄肉肥美的番茄等；現場還有「現拌沙拉區」，提供現刨蘑菇、起司等選項；最吸睛的是餐台上一處「微型小菜圃」，以根莖類蔬菜的微型版本，鋪陳在黑色的麵包屑裡，繽紛耀眼、可愛逗趣。

甜點吧的最大特色，則是增加了主廚現做的空間，像是酥脆的莓果千層派，以及來自義大利外酥內軟的卡諾里。

走進用餐大廳，可見到烈火熊熊的直火炭烤廚房，食客能近距離的欣賞主廚拿著大叉火烤的「實況展演」。維持ROBINS的一貫特色，餐廳主打重60盎司、厚約5公分、帶骨全長約50公分的美國極黑牛戰斧牛排，以及26盎司的美國極黑牛單人戰斧牛排，還有35盎司的美國頂級帶骨肋眼牛排，超霸氣迎賓。

地址：台北市中山北路2段39巷3號

時間：午餐12:00pm~2:00pm/晚餐6:00pm~10:00pm

電話：02-2521-5000轉ROBIN’S牛排屋3930