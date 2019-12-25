親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

打鐵先要自身硬！北大教授鄭也夫籲中共七常委帶頭公示財產

第二場政見會火光四射 總統候選人交鋒金句看這裡

晶華牛排館17年來最大改裝 25日重新開幕

2019-12-25 18:10聯合報 記者羅建怡／即時報導

ROBINS Grill 將廣受饕客們喜愛的沙拉吧與甜點吧分別獨立。圖／台北晶華...
ROBINS Grill 將廣受饕客們喜愛的沙拉吧與甜點吧分別獨立。圖／台北晶華酒店提供
分享
歷經兩個月的改裝工程，台北晶華酒店有30年歷史的牛排館「ROBINS Grill」翻新風貌，「全台第一個以直火炭烤牛排」的特色不變，還以大片玻璃打開料理廚房，火烤的滋味就在眼前上演；座位數增加一成約130位，全包廂更隱密，還有半包廂區。空間變優雅，座椅則換上與「直火」有著相同聯想的暖橘色。這也是晶華牛排館17年來最大改裝，12月25日重新開幕，預約客已滿到3月。

1990年台北麗晶酒店（即今日晶華酒店）開幕，館內STEAK HOUSE是當年全台唯一五星飯店內的牛排館；2001年董事長潘思亮以餐廳長Robin劉文秀的英文名，將酒店牛排館與鐵板燒餐廳同步更名為「ROBINS Grill」，以員工名為餐廳命名，創下市場先例也成佳話。ROBINS除了是高檔牛排的代名詞，也創下許多第一，像是率先採用美國安格斯黑牛牛肉，首家以美式直火炭烤，不標榜乾式熟成牛肉、簡練烹調展現新鮮與高品質的肉味，還有，首創半自助式沙拉吧與甜點吧。

改裝後的ROBINS，出自日籍空間設計大師橋本夕紀夫(Hashimoto Yukio)之手，他以一貫的簡雅質感呈現有如在家宴客的舒適感；入口處左方氣氛迷人的Lounge區以及酒吧，強化了餐廳佳釀佐餐的服務，也提供佐餐氣泡茶、各式調酒，以及紅心芭樂、青蘋果、洛神花、冬瓜等台灣在地鮮果調飲。

最讓人驚豔的「沙拉吧」和「甜點吧」，分列入口兩側，像是「展演舞台」般盡現繽紛美感，「食材」也升級，新增更多小農作品，包括南投埔里「生菜女王」種植的火焰生菜、來自屏東的梅爾檸檬、新竹關西皮薄肉肥美的番茄等；現場還有「現拌沙拉區」，提供現刨蘑菇、起司等選項；最吸睛的是餐台上一處「微型小菜圃」，以根莖類蔬菜的微型版本，鋪陳在黑色的麵包屑裡，繽紛耀眼、可愛逗趣。

甜點吧的最大特色，則是增加了主廚現做的空間，像是酥脆的莓果千層派，以及來自義大利外酥內軟的卡諾里。

走進用餐大廳，可見到烈火熊熊的直火炭烤廚房，食客能近距離的欣賞主廚拿著大叉火烤的「實況展演」。維持ROBINS的一貫特色，餐廳主打重60盎司、厚約5公分、帶骨全長約50公分的美國極黑牛戰斧牛排，以及26盎司的美國極黑牛單人戰斧牛排，還有35盎司的美國頂級帶骨肋眼牛排，超霸氣迎賓。

地址：台北市中山北路2段39巷3號

時間：午餐12:00pm~2:00pm/晚餐6:00pm~10:00pm

電話：02-2521-5000轉ROBIN’S牛排屋3930

價格：午間套餐1,800元起，晚間套餐1,900元，戰斧牛單人4,200元

以一貫的簡雅質感呈現宛如在「家」招待賓客的意象，並設有兩間可依需求調整的半開放式...
以一貫的簡雅質感呈現宛如在「家」招待賓客的意象，並設有兩間可依需求調整的半開放式包廂。圖／台北晶華酒店提供
分享
美國Prime級帶骨肋眼牛排。圖／台北晶華酒店提供
美國Prime級帶骨肋眼牛排。圖／台北晶華酒店提供
分享
美國極黑牛戰斧牛排60oz。圖／台北晶華酒店提供
美國極黑牛戰斧牛排60oz。圖／台北晶華酒店提供
分享
以直火炙烤牛排的實況，傳遞最真實直接的道地美味。圖／台北晶華酒店提供
以直火炙烤牛排的實況，傳遞最真實直接的道地美味。圖／台北晶華酒店提供
分享

甜點義大利女王

延伸閱讀

晶華迎30週年改裝 餐飲扮強勁引擎

晶華酒店徵求100名Buffet狂粉 栢麗...

5星飯店食材逾期 不只國賓、晶華

5星飯店食材逾期 圓山、晶華、日月行館等上榜

飯店餐廳查獲逾期食材 國賓、晶華、圓山等上榜

全台7家重量級牛排館 推出耶誕跨年限定大餐

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

松葉蟹、和牛壽司、牛舌吃到飽！「旭集」訂位滿到年底

2019-12-25 19:12

10萬人衝遠百信義A13 民眾最愛排隊店、打卡亮點出爐

2019-12-25 18:40

台北101+夕陽美炸！HOOTERS遠百信義A13開張推百萬景觀

2019-12-25 19:42

跨年最怕脫妝！Tomod's「2019熱銷彩妝TOP 10」抗暈染、高CP值好物快筆記

2019-12-25 19:38

60種精萃！抗老傳奇「肌膚之鑰精質乳霜」 第8代升級上市

2019-12-25 18:48

井柏然、吳磊耶誕應景穿搭帥照曝光 網：真的好難選！

2019-12-25 17:29

星巴克收藏家必敗！粉色超夢幻「麗寶鐘樓馬克杯」限定門市開賣

2019-12-25 17:14

吳寶春遠百信義「尖叫的麵包」狂銷 買比薩享買一送一

2019-12-25 17:03

瞄準女性市場！TUMI進駐遠東信義A13推出全系列女包 搶先上市2020春夏款式

2019-12-25 16:34

蘇花改將通車 花蓮遠雄悅來買1送1、700元就能入住

2019-12-25 16:21

朗格Lange 1腕表頻現國際拍賣 德式經典屢獲藏家青睞

2019-12-25 15:54

部落客帶路吃！秒殺浮誇系草莓可頌 芋泥加草莓蛋糕超欠吃

2019-12-25 15:29

這裡搶先首賣！遠百信義A13試營運 盤點獨家時尚單品

2019-12-25 14:57

「草莓芋泥球、Hello Kitty奶皇包」超欠吃！7-ELEVEN預購「粉嫩系甜點」登場

2019-12-25 14:45

全台首家GODIVA Café插旗遠百信義A13 打卡拍照享8折

2019-12-25 14:44

蕭敬騰領軍華麗排場 獅子樂團穿MCM新款慕尼黑獅子

2019-12-25 14:37

飛倫敦、巴黎2萬有找！阿聯酋跨年度限時含稅機票優惠

2019-12-25 13:57

LEGO迷逛起來！台灣首家「樂高授權專賣店」開幕　天燈馬賽克牆、台北特色積木造景超吸睛

2019-12-25 13:36

手指上的絕美之城 林心如美戴PIAGET珠寶金光閃耀

2019-12-25 13:14

限期2個月！麥當勞早餐「培根滿福系列」 為你補充滿滿元氣

2019-12-25 13:04

埃及迷圓夢計畫！肌肉版圖坦卡門 重磅現身

2019-12-25 12:46

懶人DIY神器！大啖美味「麻辣鴨血寬粉」不等人 整塊鴨血超佛心

2019-12-25 12:32

全球首創歐式立食店！火腿專賣店JDeli進駐遠百信義A13

2019-12-25 12:25

U值媒／這發現了恐龍化石！無際的大草原 蒙古永恒的藍天

2019-12-25 12:21

全台最貴扭蛋一顆2020 最大獎亞洲機票

2019-12-25 11:37

春水堂、哈根達斯買1送1！遠百信義A13「35間美食優惠懶人包」

2019-12-25 11:07

超萌皮卡丘三明治機 5分鐘熱壓吐司出爐 為你充飽電力

2019-12-25 10:33

耶誕限定「正能量小企鵝」超吸睛 隱藏版四葉草好運到

2019-12-25 10:32

最潮交換禮物！星巴克首賣「咖啡飲料券」加贈2張好友分享券

2019-12-25 10:26

好市多跟人手臂一樣粗海草蝦 料理手法和口感曝光引網友暴動

2019-12-25 10:05

誰才是正宗劍橋包？Cambridge Satchel、Zatchels之爭劃上休止符！

2019-12-25 09:13

憑「板橋發票」送「綜合丸」！青花驕麻辣鍋插旗板橋

2019-12-24 22:50

每管都狂賣千支！YSL情挑誘光水唇膏2019熱賣三色曝光

2019-12-24 22:46

遠百信義A13見客 高評價「台灣老街」就連紅磚也很搞工

2019-12-24 21:40

晨翔放話要拎DELVAUX去旅行 王可元的信封包打開有天空

2019-12-24 21:08

圍爐美樂蒂年菜超Q萌，「套餐、鍋物、佛跳牆」三寶夯

2019-12-24 20:51

初戀好滋味！春水堂冬季限定「草莓奶霜珍珠茉奶」新亮相

2019-12-24 20:24

滿滿草莓配超浮誇火山鮮奶油 5公分厚舒芙蕾咬下好療癒

2019-12-24 20:11

櫃姐偷囤都不說！盤點2019「默默賣到冠軍」5款保養品

2019-12-24 19:43
看更多

熱門文章

好市多跟人手臂一樣粗海草蝦 料理手法和口感曝光引網友暴動

2019-12-25 10:05

冬天快不見了！鄭明典：今年平地均溫可能再創新高

2019-12-24 19:46

獨／航空業爆 地安事件頻傳竟要春節加班機「無上限」

2019-12-25 11:43

湯圓丟氣炸鍋爆漿吐沙 內行網友揭正確作法

2019-12-24 21:47

春水堂、哈根達斯買1送1！遠百信義A13「35間美食優惠懶人包」

2019-12-25 11:07

跨年天氣 吳德榮：低溫下探13度北部有雨

2019-12-25 07:18

比演唱會門票還瘋狂 高鐵春節票凌晨一開搶就塞爆

2019-12-25 01:10

最潮交換禮物！星巴克首賣「咖啡飲料券」加贈2張好友分享券

2019-12-25 10:26

姻緣到了？她拜月老後尋一男「有話想說」 網友聽了都笑翻

2019-12-25 13:18

星宇航空吃車輪餅慶聖誕 網羨慕：乾脆當機上甜點

2019-12-25 13:42

遠百信義A13見客 高評價「台灣老街」就連紅磚也很搞工

2019-12-24 21:40

玉山墜崖失蹤傷亡高 玉管處雪季不受理單日往返申請

2019-12-25 15:52

獨／台灣第一櫃！ 台灣芭樂周五封櫃外銷美國

2019-12-25 10:17

高鐵春節票開賣 一小時狂銷近39萬張

2019-12-25 09:19

韓國好市多「少一區」 網友笑：要是台灣人會氣死

2019-12-25 13:53

每日星座運勢／金牛提升自己的財運　踏青有助愛情

2019-12-25 00:00

單周10萬人次就診 流感流行期提前報到

2019-12-25 00:18

「最害怕的日子」是聖誕節 男網友憶往事淚崩

2019-12-24 21:52

限期2個月！麥當勞早餐「培根滿福系列」 為你補充滿滿元氣

2019-12-25 13:04

尿完又擠腹部尿完最後兩滴 醫警告：超危險

2019-12-25 12:45

不是禁了嗎？ 為什麼乳製品還標示「反式脂肪」

2019-12-25 14:03

憑「板橋發票」送「綜合丸」！青花驕麻辣鍋插旗板橋

2019-12-24 22:50

「越南豬肝醬」罐頭 驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性

2019-12-25 13:20

少女肺部出現「空洞」 竟是山澗溪水惹的禍！

2019-12-25 16:45

影／蘇花改幕後功臣 八年級建中生捨升學帶工班闖第一線

2019-12-25 17:31

初戀好滋味！春水堂冬季限定「草莓奶霜珍珠茉奶」新亮相

2019-12-24 20:24

明鋒面伴隨冷空氣南下 轉雨降溫較濕冷

2019-12-25 08:18

春節加班機超過上限罔顧地安？學者說話了

2019-12-25 11:44

影／蘇花改明年1月6日全線通車 最快4月啟動區間測速

2019-12-25 14:18

咳血發現罹肺腺癌「遺言都交代好」 他靠免疫療法活過來

2019-12-25 14:04

LEGO迷逛起來！台灣首家「樂高授權專賣店」開幕　天燈馬賽克牆、台北特色積木造景超吸睛

2019-12-25 13:36

蘇花改將通車 花蓮遠雄悅來買1送1、700元就能入住

2019-12-25 16:21

冬天喝太多咖啡手腳冰冷？ 專家：助利尿會帶走熱量

2019-12-25 15:42

流感疫苗打氣旺 明年擬改回統一施打

2019-12-24 23:43

誰才是正宗劍橋包？Cambridge Satchel、Zatchels之爭劃上休止符！

2019-12-25 09:13

青海湖育魚18年 救回瀕危物種

2019-12-25 00:24

星巴克收藏家必敗！粉色超夢幻「麗寶鐘樓馬克杯」限定門市開賣

2019-12-25 17:14

台鐵春節加開271列次 1月2日零時起陸續開放搶票

2019-12-25 10:12

吳寶春遠百信義「尖叫的麵包」狂銷 買比薩享買一送一

2019-12-25 17:03

外套再加厚 北部明起下探15度

2019-12-25 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top