Chiara兒子超級可愛 「最萌小少爺」穿MONCLER玩雪

全球最有錢的網紅Chiara Ferragni曬包包、曬恩愛都很吸睛，近期先生Fedez曬兒子也讓人入坑、秒被圈粉，1歲多的Leone堪稱「小富豪」，傻呆萌的行徑宛如迷你偶像，日前穿上MONCLER童裝在雪地的照片實在讓人秒被圈粉。

Fedez在IG曬出的照片是Leone在雪地顢頇前進的可愛模樣，Fedez身上穿的外套則是路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）和Supreme聯名款，兒子Leone以藍色父子裝的態勢穿上嬰兒藍MONCLER外套和吊帶褲，古靈精怪的模樣超級可愛，讓爸爸Fedez標註「生命中最美麗的禮物」來形容與兒子度過的難忘時光。

MONCLER除了推出極可愛童裝、MONCLER & POLDO Dog Couture狗狗訂製服之外，近期也持續開發環保新款，其中一項成果是碳中和羽絨外套（Bio-based and carbon neutral down jacket）的上市，這也是繼MONCLER Grenoble Recycled再生系列之後，進一步研發致力保護環境的新作，利用取自蓖麻（Castor beans）的物料來產製布料、內襯、鈕扣及拉鍊，所產生的二氧化碳較石化原料少30%。

█Leone的萌可愛模樣：