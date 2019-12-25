井柏然、吳磊耶誕應景穿搭帥照曝光 網：真的好難選！

大陸男星井柏然身穿Berluti秋冬系列的白色皮革裝飾手工羊毛針織衫，拍攝一系列的耶誕節大片。圖／摘自微博 分享 facebook

因應耶誕節的氛圍，男星們也不忘在出席公開場合時換上應景的穿搭，就是希望討粉絲的歡心。近期在宣傳新作品的大陸鮮肉男星吳磊就以大紅外套現身戲院；而井柏然則是直接發出一套耶誕節的時尚大片，化身暖男形象。兩人帥照曝光，更讓網友直呼「這真的好難選！」

大陸男星吳磊以Kent & Curwen紅色休閒外套搭配白色高領毛衣出席活動，造型十分應景。圖／摘自微博 分享 facebook

大陸男星吳磊以Kent & Curwen紅色休閒外套搭配白色高領毛衣出席活動，造型十分應景。圖／摘自微博 分享 facebook

近期人氣直線上升的新生代演員吳磊，早就擺脫了當年與胡歌共同演出《瑯琊榜》時的稚氣印象，變成目前最炙手可熱的鮮肉男星之一。不僅如此，在螢光幕前或私下，吳磊都以極為紳士的作風圈粉無數，近日他在宣傳電影時，遇到影迷分享個人的成長挫折，還不忘適時的打氣、加油，十分貼心。而由於近耶誕節，當時吳磊就身穿了Kent & Curwen的大紅色休閒外套，內搭白色高領毛衣，簡單又不失質感的穿搭，陪襯了他向來給人爽朗的又帥氣的印象。

大陸男星井柏然身穿Berluti秋冬系列的白色皮革裝飾手工羊毛針織衫，拍攝一系列的耶誕節大片。圖／摘自微博 分享 facebook

大陸男星井柏然身穿Berluti秋冬系列的白色皮革裝飾手工羊毛針織衫，拍攝一系列的耶誕節大片。圖／摘自微博 分享 facebook

另外，從歌手變成實力派演員的井柏然也選在今天（12/25）透過工作室在社群平台上，發出一系列的耶誕節形象大片，以慰粉絲們。這系列在耶誕數前拍攝的帥照，不少還是從「女友視角」出發，讓女性網友得以輕易的投射，井柏然選穿了Berluti秋冬系列的白色皮革裝飾手工羊毛針織衫，並搭配同色長褲，大展暖男魅力，讓人看了不禁滿是粉紅幻想。