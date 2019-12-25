草莓奶昔粉、芭比粉我都要！「粉紅系」配件喚起少女心

春天的腳步越來越近，穿著配色也跟著越來越清新亮眼。新的一年許多品牌不約而同都推出了多款粉紅色的單品，甜美氣息喚起少女心的同時也成功引發購物慾！實在太勸敗了！

PRADA明年迎來保齡球包Bowling Bag的二十歲生日，特別選擇新的顏色和在細節設計上做出一些改造，並提供兩種尺寸，復刻上市。2000年首次推出的保齡球包在包身四角加上透氣孔洞，十足運動風，而2020新打造的保齡球包保留了包身上皮革線條造型，並將提把向上拉提了一些，提供肩背帶替換使用。除了粉紅色之外，還有焦糖色可選擇。同系列的高筒帆布鞋也推出粉紅色款式，讓人聯想到草莓奶昔。

VALENTINO早春系列運用兩種色階的粉紅色來妝點包款，Gryphons Saddle Bag搭配羅馬神獸「獅鷲」，以帶灰色調的粉紅色呈現出奢華又具神話感的風格，強調品牌標誌性鉚釘元素的Rockstud Spike則是以注入白色調的粉紅打造，還推出嶄新的長方包型。