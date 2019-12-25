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草莓奶昔粉、芭比粉我都要！「粉紅系」配件喚起少女心

2019-12-25 17:23聯合報 記者吳曉涵／即時報導

春天的腳步越來越近，穿著配色也跟著越來越清新亮眼。新的一年許多品牌不約而同都推出了多款粉紅色的單品，甜美氣息喚起少女心的同時也成功引發購物慾！實在太勸敗了！

PRADA明年迎來保齡球包Bowling Bag的二十歲生日，特別選擇新的顏色和在細節設計上做出一些改造，並提供兩種尺寸，復刻上市。2000年首次推出的保齡球包在包身四角加上透氣孔洞，十足運動風，而2020新打造的保齡球包保留了包身上皮革線條造型，並將提把向上拉提了一些，提供肩背帶替換使用。除了粉紅色之外，還有焦糖色可選擇。同系列的高筒帆布鞋也推出粉紅色款式，讓人聯想到草莓奶昔。

VALENTINO早春系列運用兩種色階的粉紅色來妝點包款，Gryphons Saddle Bag搭配羅馬神獸「獅鷲」，以帶灰色調的粉紅色呈現出奢華又具神話感的風格，強調品牌標誌性鉚釘元素的Rockstud Spike則是以注入白色調的粉紅打造，還推出嶄新的長方包型。

喜歡粉紅色的人有一派對「芭比粉」可是情有獨鍾，那麼Tory Burch明年春天一定可以滿足這個路線的消費者，而且品牌給了這種色調一個有趣的名字「Crazy Pink」。Kira Chevron Convertible肩背包、Top-Handle Satchel包、相機包等都塗上了鮮豔的「芭比粉」，相當高調搶眼。TOD’S則是迷上裸粉色，嶄新打造的T Logo Timeless背包、同系列樂福鞋等等新品都有裸粉色可選擇。HOGAN以亮鏡面、珠光蛇紋壓印皮革呈現櫻花粉，讓H222、NEW H222等鞋款增添俏麗姿態。

Kira Chevron相機包，14,900元。圖／Tory Burch提供
Kira Chevron相機包，14,900元。圖／Tory Burch提供
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強調品牌標誌性鉚釘元素的Rockstud Spike則是以注入白色調的粉紅打造，...
強調品牌標誌性鉚釘元素的Rockstud Spike則是以注入白色調的粉紅打造，還推出嶄新的長方包型。圖／VALENTINO提供
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Kira Chevron Top-Handle Satchel包，21,900元...
Kira Chevron Top-Handle Satchel包，21,900元。圖／Tory Burch提供
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2020新打造的保齡球包保留了包身上皮革線條造型，並將提把向上拉提了一些，提供肩...
2020新打造的保齡球包保留了包身上皮革線條造型，並將提把向上拉提了一些，提供肩背帶替換使用。圖／PRADA提供
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同系列的高筒帆布鞋也推出粉紅色款式，讓人聯想到草莓奶昔。圖／PRADA提供
同系列的高筒帆布鞋也推出粉紅色款式，讓人聯想到草莓奶昔。圖／PRADA提供
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強調品牌標誌性鉚釘元素的Rockstud Spike則是以注入白色調的粉紅打造，...
強調品牌標誌性鉚釘元素的Rockstud Spike則是以注入白色調的粉紅打造，還推出嶄新的長方包型。圖／VALENTINO提供
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TOD’S則是迷上裸粉色，嶄新打造的T Logo Timeless背包、同系列樂...
TOD’S則是迷上裸粉色，嶄新打造的T Logo Timeless背包、同系列樂福鞋等等新品都有裸粉色可選擇。圖／迪生提供
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2020新打造的保齡球包保留了包身上皮革線條造型，並將提把向上拉提了一些，提供肩...
2020新打造的保齡球包保留了包身上皮革線條造型，並將提把向上拉提了一些，提供肩背帶替換使用。圖／PRADA提供
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Kira Chevron Convertible肩背包，22,900元。圖／To...
Kira Chevron Convertible肩背包，22,900元。圖／Tory Burch提供
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TOD’S推出一系列裸粉色單品。圖／迪生提供
TOD’S推出一系列裸粉色單品。圖／迪生提供
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PRADA明年迎來保齡球包Bowling Bag的二十歲生日，廣告主打的粉紅色款...
PRADA明年迎來保齡球包Bowling Bag的二十歲生日，廣告主打的粉紅色款保齡球包，甜美可愛。圖／PRADA提供
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TOD’S則是迷上裸粉色，嶄新打造的T Logo Timeless背包、同系列樂...
TOD’S則是迷上裸粉色，嶄新打造的T Logo Timeless背包、同系列樂福鞋等等新品都有裸粉色可選擇。圖／迪生提供
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PRADA重新推出新尺寸、新色保齡球包。圖／PRADA提供
PRADA重新推出新尺寸、新色保齡球包。圖／PRADA提供
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VALENTINO早春Gryphons Saddle Bag搭配羅馬神獸「獅鷲」...
VALENTINO早春Gryphons Saddle Bag搭配羅馬神獸「獅鷲」，以帶灰色調的粉紅色呈現出奢華又具神話感的風格。圖／VALENTINO提供
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