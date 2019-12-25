吳寶春遠百信義「尖叫的麵包」狂銷 買比薩享買一送一

吳寶春麥方店遠百信義A13門市。記者張芳瑜／攝影 分享 facebook 遠東百貨旗下「遠百信義A13」今(12/25)日起試營運，吸引許多人潮湧入美食街等各樓層，其中，台北第二家吳寶春麥方店所推出的獨賣款「尖叫的麵包」也超熱銷，配合活動贈送的指定款尖叫麵包，不到下午1點就被兌換一空。配合門市開幕，即日起至明年2/9，推出尖叫系列買二送一；12/25至1/1，買pizza再送「pizza買一送一券」（限瑪格麗特口味），當天下一筆消費即可使用，可兌換卷期限至明年2/9。

位於遠百信義A13的台北第二家吳寶春麥方店，全店共48坪，主打具有前瞻、前衛性質的「未來麵包」，除了有首創的10款「尖叫的麵包」現場同步販售熱銷經典款的歐式、甜麵包等。吳寶春師傅表示：「冠軍只是當下，學習才是永遠，我期待自己不斷創新、不斷超越自己，期待台灣成為世界麵包之都。」

「尖叫的麵包」共有10款，包括詢問度超高，並且把將食材整根、整支、整顆運用在麵包中的「小辣椒」、「斷魂小辣椒」、「燒番麥」，還有超浪漫的「告白麵包」、翻轉傳統炸彈麵包的「彩蛋麵包」等，每個麵包製作程序繁複、再加上完全以手工塑形，大小接近甜點、點心的尺寸，每個麵包費工耗時，但價格卻很平實，大約40~100元之間，不論造型和辣、酸、鹹、甜等滋味皆讓人尖叫。