H&M聯名怪奇比莉Billie Eilish 粉絲手刀快搶！

H&M攜手美國樂壇新星怪奇比莉Billie Eilish推出限量服裝系列。圖／H&M提供 分享 facebook 潮流ICON向來是年輕世代穿搭的指標，年僅18歲的美國樂壇新星「怪奇比莉Billie Eilish」，憑藉著天生的時尚氣息，以及獨特的個人風格迅速在潮流時尚界占有一席之地，也圈了一大群粉絲，快時尚品牌看好其魅力，推出一列限量服飾，並於12月26日起在全台門市販售。

瑞典快時尚H&M這次攜手美國樂壇新星怪奇比莉Billie Eilish推出限量服裝系列，2016年，怪奇比莉Billie Eilish崛起於樂壇，現已成為全球最灸手可熱的歌手之一。

這次H&M所推出的全新系列，主打怪奇比莉Billie Eilish最廣為人知的寬鬆剪裁設計及官方Logo作為設計重點，款式包括寬版長T恤、連帽上衣及大學T，配飾則有毛帽、漁夫帽、襪子及腰包。全系列以奶油色、黑色、淺綠色及螢光綠為主色調，所有服裝均採用永續性更高的材料製成，展現前衛獨特風格。

怪奇比莉Billie Eilish服裝系列相當重要一環為Ines Alpha所打造的視覺特效，這位來自巴黎的藝術總監兼3D彩妝師，可說顛覆彩妝界，為「美麗」寫下革命性的未來新定義。

Ines Alpha表示，這次配合H&M的怪奇比莉Billie Eilish系列，希望運用來自另一個星球充滿色彩與玩味的液體效果，浮現於模特兒臉上，為這個擴增實境世界帶來更多超現實的3D元素，讓大家可以透過獨家Snapchat濾鏡嘗試這個恍如真實影像般的趣味特效。