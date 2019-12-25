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瞄準女性市場！TUMI進駐遠東信義A13推出全系列女包 搶先上市2020春夏款式

2019-12-25 16:34聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

商旅袋包龍頭TUMI進駐遠東信義A13也改以展示全系列的女包為主，打造女性友善消...
商旅袋包龍頭TUMI進駐遠東信義A13也改以展示全系列的女包為主，打造女性友善消費空間。圖／TUMI提供
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信義區又有新成員加入原本趨於飽和的百貨商場戰局，而商旅袋包龍頭的TUMI為了要與鄰近的據點做出區隔，進駐遠東信義A13也改以展示全系列的女包為主，打造女性友善消費空間、同時搶先上市2020春夏系列，讓想嚐鮮的消費者都能感受到品牌的用心。

光是在信義區，TUMI就擁有新光三越百貨以及台北101兩個銷售據點，品牌表示為了要給消費者不同的感受，同時也在識別上做出差異，所以進駐新百貨遠東信義A13，就打定瞄準女性市場，陳列全系列女包，也是目前TUMI擁有最多女款商品的店面。而全新的遠東信義A13櫃點，承襲TUMI一貫簡潔又幹練的現代風格，以簡約的線條加上嶄新明亮的氛圍，創造舒適的購物環境，使人沒有距離感。商品部分，除了有品牌著名的商務男性Alpha 3系列之外，最主要的賣點就是以深受女性歡迎以輕量尼龍材質打造的Voyageur系列，還有2020春夏新款，讓女性消費者有更多選擇。

不只如此，剛上市即造成搶購潮的TUMI與「星爵」Chris Pratt聯名限量系列商品，以及為了迎接歡樂假期所創造的Holiday Season系列也成為此次開幕的吸睛商品。其中的Holiday Season限量系列，都是從現有的熱賣款式延伸，包括了電腦包、旅行袋和行李箱等5個單品，以經典黑搭配粉紅色細節點綴，撞色的處理既年輕又充滿活力，擁有高話題度。

TUMI Holiday Season限量系列Voyageur Joanna電腦...
TUMI Holiday Season限量系列Voyageur Joanna電腦包11,600元。圖／TUMI提供
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TUMI Holiday Season限量系列19 Degree PC 20吋行...
TUMI Holiday Season限量系列19 Degree PC 20吋行李箱 25,300元。圖／TUMI提供
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TUMI Holiday Season限量系列Voyageur Rivas後背包...
TUMI Holiday Season限量系列Voyageur Rivas後背包19,600元。圖／TUMI提供
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TUMI Holiday Season限量系列Voyageur Charlott...
TUMI Holiday Season限量系列Voyageur Charlotte 旅行袋19,900元。圖／TUMI提供
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