瞄準女性市場！TUMI進駐遠東信義A13推出全系列女包 搶先上市2020春夏款式

商旅袋包龍頭TUMI進駐遠東信義A13也改以展示全系列的女包為主，打造女性友善消費空間。圖／TUMI提供 分享 facebook 信義區又有新成員加入原本趨於飽和的百貨商場戰局，而商旅袋包龍頭的TUMI為了要與鄰近的據點做出區隔，進駐遠東信義A13也改以展示全系列的女包為主，打造女性友善消費空間、同時搶先上市2020春夏系列，讓想嚐鮮的消費者都能感受到品牌的用心。

光是在信義區，TUMI就擁有新光三越百貨以及台北101兩個銷售據點，品牌表示為了要給消費者不同的感受，同時也在識別上做出差異，所以進駐新百貨遠東信義A13，就打定瞄準女性市場，陳列全系列女包，也是目前TUMI擁有最多女款商品的店面。而全新的遠東信義A13櫃點，承襲TUMI一貫簡潔又幹練的現代風格，以簡約的線條加上嶄新明亮的氛圍，創造舒適的購物環境，使人沒有距離感。商品部分，除了有品牌著名的商務男性Alpha 3系列之外，最主要的賣點就是以深受女性歡迎以輕量尼龍材質打造的Voyageur系列，還有2020春夏新款，讓女性消費者有更多選擇。