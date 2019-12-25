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朗格Lange 1腕表頻現國際拍賣 德式經典屢獲藏家青睞

2019-12-25 15:54聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

精鋼表殼與鏈帶的朗格Oydesseus腕表，是品牌第六個全新系列，也正式跨入運動...
精鋼表殼與鏈帶的朗格Oydesseus腕表，是品牌第六個全新系列，也正式跨入運動休閒風格領域。圖／朗格提供。
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在高級鐘錶收藏的領域中，向來以瑞士馬首是瞻。少有例外的則屬德國朗格表A.Lange & Söhne，產量稀少但仍相當受到藏家青睞。近期德國Dr.Crott的拍賣會與紐約富藝斯拍賣會，便先後拍出多款包含精鋼、18K黃金、蜂蜜金的Lange 1腕表，在高價位收藏市場中，蔚為話題。

《城邦國際名表》雜誌總編輯劉必祥分析，身為德國品牌的朗格，因為其設計、規格，都與瑞士大異其趣，加上包含黃金套筒、3/4夾板、手工雕花、偏心式面盤、大日期視窗等機芯與腕表設計都是由過往沿用至今的特色，而「高級鐘錶反映的，正是文化、內涵與歷史」，於是朗格順理成章地成為德國高級製表的同義詞與道統繼承，更與瑞士製表分庭抗禮；他進一步分析，Lange 1最早問世於1994年，今年適逢25周年，加上雖然貴金屬表款的牌價較高，但精鋼的數量較為稀少，同時朗格在國際拍賣會上的平均成交價還在合理範圍，於是兩組Lange 1腕表以及紀念性、稀有性，紛紛創下不錯拍賣實績。

值得一提的是，向來以斯文、正妝款式為主軸的朗格，2019第三季才推出了首款運動風格導向的Odysseus腕表，Odysseus不僅是朗格的第六個全新系列，更意味著品牌從正式風格跨向休閒運動領域，加上這還是一只藍色表面、精鋼鏈帶的罕見款式，除了為朗格的嚴肅氣韻顯示了全新可能，更為高級鐘表市場中的「精鋼」材質，再添話題。

甫於紐約富藝斯拍賣中成交的朗格Lange 1腕表，其精鋼材質與藍鋼指針的組合並不...
甫於紐約富藝斯拍賣中成交的朗格Lange 1腕表，其精鋼材質與藍鋼指針的組合並不多見。圖／朗格提供。
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德國Dr.Crott拍賣會上一次拍出三組不同材質的Lange 1腕表，值此系列發...
德國Dr.Crott拍賣會上一次拍出三組不同材質的Lange 1腕表，值此系列發表的24周年、別具意義。圖／朗格提供。
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德國腕表拍賣會

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