部落客帶路吃！秒殺浮誇系草莓可頌 芋泥加草莓蛋糕超欠吃

百貨賣場冬天的草莓甜點蛋糕琳瑯滿目，「巷子內」傳統麵包店也有人氣爆棚的浮誇系草莓甜點等你挖掘！首先是隱身在台南民宅區的麵包工作室，裡面有草莓季才會現身的「秒殺」草莓可頌，不提前預訂恐怕吃不到；新莊傳統西點店「日月香蛋糕」超浮誇草莓聖代蛋糕，在地人不訂也會撲空；天母老牌麵包店「全統」推出草莓加芋頭雙重口感蛋糕，吸引草莓控與芋頭控，快來跟著網友與美食部落客來找好吃的人氣草莓點心！

部落客帶路吃「小鹿家」的「草莓四葉乳酪可頌」，美味不甜膩。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供 分享 facebook 台北天母「全統」草莓季推出草莓加芋泥蛋糕。圖／全統提供 分享 facebook

台南安南區巷子內超人氣店「小鹿家」浮誇系草莓可頌

美食部落客永不放棄尋找人氣美食，台南安南區有家隱藏版麵包工作室「小鹿家麵包店」，外觀低調到跟民宅差不多，被喻為像家的麵包店，雖然隱密但不減超人氣。

部落客帶路吃「小鹿家」的「草莓四葉乳酪可頌」，美味不甜膩。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供 分享 facebook 台南「小鹿家」草莓季人氣商品「草莓四葉乳酪可頌」每日秒殺。圖／FB/Blog：舞食旅台灣。amos的走跳日常、IG@amos0716 提供 分享 facebook

草莓季來臨，美食部落客推薦品嘗「草莓四葉乳酪可頌」，乳酪入口滑順不膩帶著淡淡的鹹度，塞滿新鮮草莓搭配，甜度適中，搭配「小鹿家」招牌鬆軟酥香的可頌麵包，讓人一口接一口吃不夠，每日限量供應，如果是特地想要前往品嘗草莓可頌，吃過的網友建議要預訂以免買不到，「小鹿家」營業資訊與位子可上店家粉專查詢。

哪裡吃

小鹿家麵包店

台南市安南區海東七街49號

草莓四葉乳酪可頌 160元

售價僅供參考以店家現場實際公告為準

台北天母「全統」草莓季 招牌芋泥加草莓蛋糕超欠吃

草莓+芋頭+鮮奶油的組合，要甜點控如何抵抗？被天母人私藏多年的老牌「全統西點麵包」，因為社群盛行打開網路名氣，小編曾介紹過「全統」芋泥寶盒、爆餡生乳捲、草莓吐司，「全統」在草莓季推出的「香緹草莓芋頭長條」，內餡採用新鮮草莓搭配芋泥，鮮奶油滑順又清爽，寶石般的草莓長條蛋糕，還加上招牌芋泥超欠吃，吸引草莓控與芋頭控吃一波。 天母全統「香緹草莓芋頭長條」芋泥加草莓吸引甜點控。圖／全統提供 分享 facebook 天母全統「香緹草莓芋頭長條」賣相誘人。圖／全統提供 分享 facebook

「全統」3家分店都環繞在天母地區，是在地人喜愛的麵包老店，「香緹草莓芋頭長條」門市平日都有少量販售，如特地來選購，店家建議可先預訂比較保險，營業資訊可上臉書查詢。

哪裡吃

全統西點麵包

天母北路店、天母東路店、德行西路店

香緹草莓芋頭長條480元

售價僅供參考以店家現場實際公告為準

新北新莊「日月香」 浮誇系草莓蛋糕代表

提到傳統麵包店的浮誇系水果蛋糕，一定會有IG網友推新莊「日月香」，這是當地老字號西點店，招牌「草莓聖代蛋糕」擠滿草莓，有4吋到12吋等不同大小選擇，品嘗過的網友稱讚：草莓新鮮微酸、鮮奶油滑順、蛋糕綿密，訂購生日蛋糕絕對成為打卡焦點。 生日只要端出「日月香」草莓聖代蛋糕，總能引起搶打卡。圖／IG@nicole1221tww 提供 分享 facebook

除了到店購買與網路團購方式，「日月香」會不定期在粉專公佈快閃團的時間地點，但由於搶購人數多，直接殺到店也不一定買的到想要的商品，建議要先跟店家詢問預訂，營業資訊可上臉書查詢。

哪裡吃

日月香蛋糕店

新北市新莊區新泰路82號

草莓聖代蛋糕優惠250起-1600起(依訂購蛋糕大小，價位洽店家)

網路售價僅供參考以店家現場實際公告為準