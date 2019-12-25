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這裡搶先首賣！遠百信義A13試營運 盤點獨家時尚單品

2019-12-25 14:57聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

LEVI’S進駐遠百信義 A13 櫃位。圖／LEVIS提供
LEVI’S進駐遠百信義 A13 櫃位。圖／LEVIS提供
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遠東百貨正式插旗台北信義商圈，強調「全客層智能商場」的遠百信義A13，日前對外試營運，並準備於農曆年前正式開幕，除了話題美食，以及復古氛圍的美食街，許多品牌也在此推出獨家首賣商品及客製化服務，現在就來盤點一下！

1、Reebok推三大聯名限量系列 NBA艾佛森戰靴霸氣回歸

Reebok 為致敬當年以新人之姿挑戰籃球大帝喬丹的「戰神」Allen Iverson，重新復刻當時所穿著的初代戰鞋Question Mid，當年艾佛森腳穿這雙在NBA賽場上晃過喬丹的經典畫面，依舊深植人心。全新的Question Mid Double Cross以紅白藍配色及皮革鞋面設計，將於遠百信義A13經典門市首賣。

此外，Reebok還推出運用強烈未來風格、大膽色彩，俐落感十足的紐約時裝品牌Pyer Moss聯名系列，以及由英國設計師品牌 Cottweiler操刀，運用異材質拼接建構豐富鞋面，跨足戶外與時尚的高端DMX Trail Shadow系列。三大系列都將在遠百信義A13全台首間Reebok經典門市首賣。

2、FILA神級老爹鞋 耶誕節限定版

FILA在遠百信義A13試營運之際，接力推出FILA DISRUPTOR II皇級變款─ 「FILA DISRUPTOR II NAYKID」，承襲鞋款招牌鋸齒輪廓為基底，加上繽紛色彩與半透明的異材質拼接，層次豐富吸睛度十足。

除了耶誕限定的FILA DISRUPTOR II NAYKID鞋款之外，品牌也同場加映FILA RAY TRACER NAYKID，FILA RAY TRACER也是今年暢銷鞋款之一，以地圖描繪為創意概念，追尋90年代的輝煌榮耀，別於DISRUPTOR II更表現隨性自由的拼接雕琢，帶有更厚實的復古韻味。

3、LEVI’S引進歐美「Print Shop」 客製T恤只要20分鐘

LEVI’S於遠百信義 A13 櫃位，引進歐美大受歡迎的「Print Shop」客製T恤服務，可以讓消費者在T恤上選擇想要印製的圖案，並且更可以配合圖案打上自己或是他人的名字，現場印刷製作只需要20分鐘。此外，目前 「Print Shop」裡有現在話題正夯的 Star Wars 星際大戰與 Hello Kitty 的聯名圖庫可供選擇，是耶誕節送禮的好選擇。

LEVIS 星際大戰聯名客製TEE。圖／LEVIS提供
LEVIS 星際大戰聯名客製TEE。圖／LEVIS提供
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Reebok Question Mid Double Cross鞋款，售價4,8...
Reebok Question Mid Double Cross鞋款，售價4,850元。圖／Reebok提供
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Reebok與英國設計師品牌Cottweiler合作，打造全新聯名系列Reebok DMX Trail Shadow鞋款，售價6,650元。圖／Reebok提供
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FILA DISRUPTOR II NAYKID 繽紛限定鞋，售價2,680元。圖／FILA提供
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LEVIS引進歐美大受歡迎的「Print Shop」客製TEE服務。圖／LEVIS提供
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FILA RAY TRACER NAYKID透明鞋款結合復古和流行，售價2,68...
FILA RAY TRACER NAYKID透明鞋款結合復古和流行，售價2,680元。圖／FILA提供
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遠百信義A13全台首間Reebok經典門市。圖／Reebok提供
遠百信義A13全台首間Reebok經典門市。圖／Reebok提供
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