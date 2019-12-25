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「草莓芋泥球、Hello Kitty奶皇包」超欠吃！7-ELEVEN預購「粉嫩系甜點」登場

2019-12-25 14:45聯合報 記者陳立儀／即時報導

冬天就是要吃草莓，全新登場的7－ELEVEN生活美食誌主打粉嫩色系甜點，除了草莓滿滿的連珍草莓芋泥球、連珍草莓芋泥夾餡蛋糕之外，還有Hello Kitty造型的奶皇包，拍照打卡絕對完勝！

即日起至2020年2月9日開放預購的7－ELEVEN生活美食誌，推出百年老店「連珍」草莓芋泥球，招牌芋泥球內包裹著一整顆產地直送的新鮮草莓，3條（9顆）售價535元、24條（72顆）售價2,664元；另一款連珍草莓芋泥夾餡蛋糕是7－ELEVEN獨家開賣，巧克力戚風蛋糕與芋泥餡完美融合，蛋糕上鋪著新鮮草莓，打造多層次口感，1入售價650元、8入售價3,592元。

7－ELEVEN獨家推出的拿破崙先生鮮草莓布雪，採用現採草莓搭配卡士達醬、北海道生乳鮮奶油。雙餡料、草莓與蛋香十足的布雪蛋糕交織出絕妙滋味，一盒6入，2盒售價850元、8盒售價2,720元；另外還有艾波索水果巧克力千層蛋糕，細緻法式千層餅皮交疊著濃醇生乳奶霜，搭配繽紛的水果內餡，一吃就讓人驚艷，售價799元。

可愛風首推三麗鷗授權的Hello Kitty奶皇造型包，使用法國奶油調製出完美比例，口感香Q綿密，Hello Kitty大頭造型堆滿盤子的模樣超萌，售價360元；還有一款卡娜赫拉的小動物迷你捲心酥，附贈卡娜赫拉小動物提袋一個，非常適合春節送禮。

Hello Kitty奶皇造型包，售價360元，7－ELEVEN生活美食誌即日起...
Hello Kitty奶皇造型包，售價360元，7－ELEVEN生活美食誌即日起至2020年2月9日開放預購。圖／7－ELEVEN提供
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艾波索水果巧克力千層蛋糕，售價799元，7－ELEVEN生活美食誌即日起至202...
艾波索水果巧克力千層蛋糕，售價799元，7－ELEVEN生活美食誌即日起至2020年2月9日開放預購。圖／7－ELEVEN提供
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拿破崙鮮草莓布雪，2盒售價850元、8盒售價2,720元，7－ELEVEN生活美...
拿破崙鮮草莓布雪，2盒售價850元、8盒售價2,720元，7－ELEVEN生活美食誌即日起至2020年2月9日開放預購。圖／7－ELEVEN提供
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連珍草莓芋泥夾餡蛋糕，1入售價650元、8入售價3,592元，7－ELEVEN生...
連珍草莓芋泥夾餡蛋糕，1入售價650元、8入售價3,592元，7－ELEVEN生活美食誌即日起至2020年2月9日開放預購。圖／7－ELEVEN提供
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卡娜赫拉的小動物迷你捲心酥，售價250元，7－ELEVEN生活美食誌即日起至20...
卡娜赫拉的小動物迷你捲心酥，售價250元，7－ELEVEN生活美食誌即日起至2020年2月9日開放預購。圖／7－ELEVEN提供
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