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蕭敬騰領軍華麗排場 獅子樂團穿MCM新款慕尼黑獅子

2019-12-25 14:37聯合報 記者楊詩涵／即時報導

獅子搖滾樂團近期拍攝音樂專輯，身穿MCM 2019秋冬系列，主唱蕭敬騰詮釋全新流行圖騰Camo Lion，全員腳踏帥氣黑色馬汀大夫（Dr. Martens）鞋，展現霸氣華麗的氛圍。

這回獅子全員演繹的MCM新品包括Camo Lion與ECONYL材質系列。Camo Lion是秋冬季新品，結合迷彩（Camouflage）與獅子（Lion）兩元素，所設計出的全新版慕尼黑獅子，相較於過往的寫實風格，以更簡約的線條描繪獅身輪廓，並運用品牌熱銷鑽石圖案搭配迷彩，共有藍灰色、叢林綠與探戈橘三種顏色，展現更為當代的圖紋，由蕭敬騰演繹氣勢圖騰上衣，且別出心裁將迷彩印花披肩作為腰際造型，而慕尼黑獅子也與獅子團名互為映襯。

此外，穿搭加入MCM與義大利環保紗線製造商Aquafil所合作的ECONYL再生尼龍材質單品，這是由大海收集的漁網等廢棄物料再製而成，可無限循環再造，減少新物料的消耗，且此布料製程比傳統尼龍可降低80%對全球暖化的影響，作為休閒褲裝、上衣等材質實用輕便。而早前蕭敬騰在娛樂先生巡迴演唱會的南京站，穿上NEIL BARRETT虎斑格紋大衣，或是Acne Studios粉色流蘇套裝，也都展現出華麗的氣場。

Munich Lion運動衫，售價21,000元。圖／MCM提供
Munich Lion運動衫，售價21,000元。圖／MCM提供
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獅子樂團身穿MCM秋冬系列拍攝專輯形象照，（左起）陳衍、力Q、蕭敬騰、Fumi、...
獅子樂團身穿MCM秋冬系列拍攝專輯形象照，（左起）陳衍、力Q、蕭敬騰、Fumi、小強。圖／MCM提供
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NEIL BARRETT虎斑格紋大衣，展現霸氣。圖／華納提供
NEIL BARRETT虎斑格紋大衣，展現霸氣。圖／華納提供
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獅子樂團身穿MCM秋冬系列服裝和馬汀大夫鞋拍攝專輯形象照，蕭敬騰（中）身穿Mun...
獅子樂團身穿MCM秋冬系列服裝和馬汀大夫鞋拍攝專輯形象照，蕭敬騰（中）身穿Munich Lion運動衫21,000元、Flo螢光黃背心上衣13,000元及慢跑褲12,000元。圖／MCM提供
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蕭敬騰早前在南京演唱會身穿Acne Studios流蘇粉色套裝。圖／華納提供
蕭敬騰早前在南京演唱會身穿Acne Studios流蘇粉色套裝。圖／華納提供
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MCM Milano迷彩印花披肩，售價12,500元。圖／MCM提供
MCM Milano迷彩印花披肩，售價12,500元。圖／MCM提供
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慕尼黑義大利

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