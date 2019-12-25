蕭敬騰領軍華麗排場 獅子樂團穿MCM新款慕尼黑獅子

獅子搖滾樂團近期拍攝音樂專輯，身穿MCM 2019秋冬系列，主唱蕭敬騰詮釋全新流行圖騰Camo Lion，全員腳踏帥氣黑色馬汀大夫（Dr. Martens）鞋，展現霸氣華麗的氛圍。

這回獅子全員演繹的MCM新品包括Camo Lion與ECONYL材質系列。Camo Lion是秋冬季新品，結合迷彩（Camouflage）與獅子（Lion）兩元素，所設計出的全新版慕尼黑獅子，相較於過往的寫實風格，以更簡約的線條描繪獅身輪廓，並運用品牌熱銷鑽石圖案搭配迷彩，共有藍灰色、叢林綠與探戈橘三種顏色，展現更為當代的圖紋，由蕭敬騰演繹氣勢圖騰上衣，且別出心裁將迷彩印花披肩作為腰際造型，而慕尼黑獅子也與獅子團名互為映襯。