LEGO迷逛起來！台灣首家「樂高授權專賣店」開幕　天燈馬賽克牆、台北特色積木造景超吸睛

位於遠百信義A13三樓的台灣第一家樂高授權專賣店（LEGO Certified Store，簡稱LCS）正式開幕試營運，入口處由20萬顆樂高積木拼成的天燈馬賽克牆就超吸睛，店內還有全台最大的台北特色積木造景、巨型珍珠奶茶、《冰雪奇緣2》Elsa跟大家打招呼。由於開幕祭出買「1989 Batmobile™ 蝙蝠車」送限量200台的小蝙蝠車，一大早就吸引約30～50名玩家排隊搶買。

喜事集團執行長宋文表示，台灣第一家樂高授權專賣店LCS加入許多台灣在地元素，展現接地氣的特色，加上獨家限定商品與服務，提供台灣消費者完整的品牌體驗；選在遠百信義A13三樓開店，是希望樂高能夠走出玩具樓層，透過新賣場帶來的新人潮，接觸到更多的消費者，未來也不會只限於一家店，對於下一站將落腳何處都抱持開放態度。

遠百信義A13三樓的樂高授權專賣店LCS占地超過120坪，比照國際規格，特別設置兒童視角商品展示視窗，更邀請全台唯一樂高認證大師黃彥智運用超過20萬顆樂高積木、耗時2個月打造5米寬、3米高的平溪天燈馬賽克牆，是目前台灣最大的樂高馬賽克牆；店內的台北特色積木造景為3米長、2米寬，包括劍潭捷運站、西門紅樓、國父紀念館、士林夜市等全都「樂高化」。店內的部分樂高造景未來也將隨著季節與話題更換。

樂高授權專賣店LCS提供全台獨家與率先發表的限定商品，並擁有「積木自選樂（Pick-a-Brick）」、可自行挑選零件拼砌的「人偶自選樂（Build-a-Mini）」、樂高周邊商品、樂高刻字機服務等多項獨家商品與服務。

「積木自選樂（Pick-a-Brick）」提供超過120種積木，共有兩款尺寸的專用杯子可隨意組裝，店面也將不定期提供創意說明書，並隨季節搭配新增特殊零件，小杯售價449元、大杯售價799元；「人偶自選樂（Build-a-Mini）」可為人偶選搭不同的服裝、髮型與配件，店內提供樂高人偶專用購物盒，每盒可挑選3款任意組合的樂高人偶與配件，每套售價349元，未來也將隨季節替換不同節慶或主題的專用購物盒及特殊服裝、配件。全台獨有的樂高刻字機服務也在樂高授權專賣店LCS現身，積木造型鑰匙圈＋刻字價格為300～380元。

樂高授權專賣店LCS還設有人偶掃描機（Minifigure Scanner）、樂高AR互動盒（Digibox）等兩項高科技互動裝置，只要將手掌置於人偶掃描機的感應器上，就會顯示出個人的代表人偶；樂高AR互動盒（Digibox），只需要把盒組對準機器掃描，就會顯示盒組組裝完的模樣。此外，樂高授權專賣店LCS預計明年起將陸續推出不同主題的體驗活動，讓大小朋友可以現場玩。