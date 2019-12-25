親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

直播／第二場政見發表會登場 宋：我能穩定兩岸關係

陳綺貞認介入他人婚姻 「請留給我一些時間處理」

LEGO迷逛起來！台灣首家「樂高授權專賣店」開幕　天燈馬賽克牆、台北特色積木造景超吸睛

2019-12-25 13:36聯合報 記者陳立儀／即時報導

位於遠百信義A13三樓的台灣第一家樂高授權專賣店（LEGO Certified Store，簡稱LCS）正式開幕試營運，入口處由20萬顆樂高積木拼成的天燈馬賽克牆就超吸睛，店內還有全台最大的台北特色積木造景、巨型珍珠奶茶、《冰雪奇緣2》Elsa跟大家打招呼。由於開幕祭出買「1989 Batmobile™ 蝙蝠車」送限量200台的小蝙蝠車，一大早就吸引約30～50名玩家排隊搶買。

喜事集團執行長宋文表示，台灣第一家樂高授權專賣店LCS加入許多台灣在地元素，展現接地氣的特色，加上獨家限定商品與服務，提供台灣消費者完整的品牌體驗；選在遠百信義A13三樓開店，是希望樂高能夠走出玩具樓層，透過新賣場帶來的新人潮，接觸到更多的消費者，未來也不會只限於一家店，對於下一站將落腳何處都抱持開放態度。

遠百信義A13三樓的樂高授權專賣店LCS占地超過120坪，比照國際規格，特別設置兒童視角商品展示視窗，更邀請全台唯一樂高認證大師黃彥智運用超過20萬顆樂高積木、耗時2個月打造5米寬、3米高的平溪天燈馬賽克牆，是目前台灣最大的樂高馬賽克牆；店內的台北特色積木造景為3米長、2米寬，包括劍潭捷運站、西門紅樓、國父紀念館、士林夜市等全都「樂高化」。店內的部分樂高造景未來也將隨著季節與話題更換。

樂高授權專賣店LCS提供全台獨家與率先發表的限定商品，並擁有「積木自選樂（Pick-a-Brick）」、可自行挑選零件拼砌的「人偶自選樂（Build-a-Mini）」、樂高周邊商品、樂高刻字機服務等多項獨家商品與服務。

「積木自選樂（Pick-a-Brick）」提供超過120種積木，共有兩款尺寸的專用杯子可隨意組裝，店面也將不定期提供創意說明書，並隨季節搭配新增特殊零件，小杯售價449元、大杯售價799元；「人偶自選樂（Build-a-Mini）」可為人偶選搭不同的服裝、髮型與配件，店內提供樂高人偶專用購物盒，每盒可挑選3款任意組合的樂高人偶與配件，每套售價349元，未來也將隨季節替換不同節慶或主題的專用購物盒及特殊服裝、配件。全台獨有的樂高刻字機服務也在樂高授權專賣店LCS現身，積木造型鑰匙圈＋刻字價格為300～380元。

樂高授權專賣店LCS還設有人偶掃描機（Minifigure Scanner）、樂高AR互動盒（Digibox）等兩項高科技互動裝置，只要將手掌置於人偶掃描機的感應器上，就會顯示出個人的代表人偶；樂高AR互動盒（Digibox），只需要把盒組對準機器掃描，就會顯示盒組組裝完的模樣。此外，樂高授權專賣店LCS預計明年起將陸續推出不同主題的體驗活動，讓大小朋友可以現場玩。

即日起至2020年1月1日樂高授權專賣店LCS開幕試營運期間，單筆消費折扣後滿3,800元送樂高聖誕樹，即日起至2020年2月9日單筆消費折扣後滿2,000元送樂高桌曆、單筆消費折扣後滿6,000元送樂高商店，樂高耶誕樹與樂高商店不累贈，所有贈品數量有限、送完為止。

樂高授權專賣店LCS獨家販售多款樂高周邊商品。記者陳立儀／攝影
樂高授權專賣店LCS獨家販售多款樂高周邊商品。記者陳立儀／攝影
分享
樂高授權專賣店LCS推薦商品：Disney Train and Station迪...
樂高授權專賣店LCS推薦商品：Disney Train and Station迪士尼火車，售價10,999元。圖／喜事集團提供
分享
樂高授權專賣店LCS提供可自行挑選零件拼砌獨一無二的「人偶自選樂（Build-a...
樂高授權專賣店LCS提供可自行挑選零件拼砌獨一無二的「人偶自選樂（Build-a-Mini）」，每套售價349元。記者陳立儀／攝影
分享
台灣首間樂高授權專賣店LCS擁有獨家服務設施「人偶掃描機」。圖／喜事集團提供
台灣首間樂高授權專賣店LCS擁有獨家服務設施「人偶掃描機」。圖／喜事集團提供
分享
樂高授權專賣店LCS提供可自行挑選零件拼砌獨一無二的「人偶自選樂（Build-a...
樂高授權專賣店LCS提供可自行挑選零件拼砌獨一無二的「人偶自選樂（Build-a-Mini）」，每套售價349元。記者陳立儀／攝影
分享
樂高授權專賣店LCS提供全台獨有的樂高刻字機服務，鑰匙圈＋單面刻字售價300元、...
樂高授權專賣店LCS提供全台獨有的樂高刻字機服務，鑰匙圈＋單面刻字售價300元、鑰匙圈＋雙面刻字售價380元。記者陳立儀／攝影
分享
位於遠百信義A13三樓的台灣第一家樂高授權專賣店LCS正式開幕試營運。圖／喜事集...
位於遠百信義A13三樓的台灣第一家樂高授權專賣店LCS正式開幕試營運。圖／喜事集團提供
分享
搶搭《冰雪奇緣2》話題，由樂高積木拼組成的Elsa也在樂高授權專賣店LCS店內迎...
搶搭《冰雪奇緣2》話題，由樂高積木拼組成的Elsa也在樂高授權專賣店LCS店內迎賓。記者陳立儀／攝影
分享
樂高授權專賣店LCS打造台北特色積木造景，包括劍潭捷運站、西門紅樓、國父紀念館、...
樂高授權專賣店LCS打造台北特色積木造景，包括劍潭捷運站、西門紅樓、國父紀念館、士林夜市等全都「樂高化」。記者陳立儀／攝影
分享
台灣首間樂高授權專賣店LCS獨家開賣樂高文具及周邊商品。圖／喜事集團提供
台灣首間樂高授權專賣店LCS獨家開賣樂高文具及周邊商品。圖／喜事集團提供
分享
樂高授權專賣店LCS提供可自行挑選零件拼砌獨一無二的「人偶自選樂（Build-a...
樂高授權專賣店LCS提供可自行挑選零件拼砌獨一無二的「人偶自選樂（Build-a-Mini）」，每套售價349元。記者陳立儀／攝影
分享
喜事集團執行長宋文（左二）、營運長宋安（右二）與台灣樂高品牌代表共同歡慶全台首間...
喜事集團執行長宋文（左二）、營運長宋安（右二）與台灣樂高品牌代表共同歡慶全台首間樂高授權專賣店LCS開幕試營運。圖／喜事集團提供
分享
樂高授權專賣店LCS打造台北特色積木造景，包括劍潭捷運站、西門紅樓、國父紀念館、...
樂高授權專賣店LCS打造台北特色積木造景，包括劍潭捷運站、西門紅樓、國父紀念館、士林夜市等全都「樂高化」。記者陳立儀／攝影
分享
樂高授權專賣店LCS店內裝置將依季節更換不同主題。記者陳立儀／攝影
樂高授權專賣店LCS店內裝置將依季節更換不同主題。記者陳立儀／攝影
分享
巨型珍珠奶茶在樂高授權專賣店LCS現身，展現接地氣的在地風格。記者陳立儀／攝影
巨型珍珠奶茶在樂高授權專賣店LCS現身，展現接地氣的在地風格。記者陳立儀／攝影
分享
樂高授權專賣店LCS推薦商品：The Disney Castle迪士尼城堡，售價...
樂高授權專賣店LCS推薦商品：The Disney Castle迪士尼城堡，售價15,999元。圖／喜事集團提供
分享
台灣首間樂高授權專賣店LCS提供遊戲空間。圖／喜事集團提供
台灣首間樂高授權專賣店LCS提供遊戲空間。圖／喜事集團提供
分享
樂高授權專賣店LCS提供超過120種積木種類的「積木自選樂（Pick-a-Bri...
樂高授權專賣店LCS提供超過120種積木種類的「積木自選樂（Pick-a-Brick）」。記者陳立儀／攝影
分享
樂高授權專賣店LCS獨家販售多款樂高周邊商品。記者陳立儀／攝影
樂高授權專賣店LCS獨家販售多款樂高周邊商品。記者陳立儀／攝影
分享
台灣首間樂高授權專賣店LCS擁有獨家服務設施「樂高AR互動盒」。圖／喜事集團提供
台灣首間樂高授權專賣店LCS擁有獨家服務設施「樂高AR互動盒」。圖／喜事集團提供
分享
位於遠百信義A13三樓的台灣第一家樂高授權專賣店LCS打造全球唯一的天燈馬賽克牆...
位於遠百信義A13三樓的台灣第一家樂高授權專賣店LCS打造全球唯一的天燈馬賽克牆。記者陳立儀／攝影
分享

樂高蝙蝠天燈

延伸閱讀

全球首創歐式立食店！火腿專賣店JDeli進駐...

四亮點 遠百信義A13智慧登場

遠百信義A13見客 高評價「台灣老街」就連紅...

直達手扶梯、空中露台 遠百信義A13創造的...

30間深夜食堂！遠百信義A13成全台最大「宵...

遠百信義A13明試營運 亮點搶先看

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

好市多跟人手臂一樣粗海草蝦 料理手法和口感曝光引網友暴動

2019-12-25 10:05

限期2個月！麥當勞早餐「培根滿福系列」 為你補充滿滿元氣

2019-12-25 13:04

這裡搶先首賣！遠百信義A13試營運 盤點獨家時尚單品

2019-12-25 14:57

「草莓芋泥球、Hello Kitty奶皇包」超欠吃！7-ELEVEN預購「粉嫩系甜點」登場

2019-12-25 14:45

全台首家GODIVA Café插旗遠百信義A13 打卡拍照享8折

2019-12-25 14:44

蕭敬騰領軍華麗排場 獅子樂團穿MCM新款慕尼黑獅子

2019-12-25 14:37

飛倫敦、巴黎2萬有找！阿聯酋跨年度限時含稅機票優惠

2019-12-25 13:57

手指上的絕美之城 林心如美戴PIAGET珠寶金光閃耀

2019-12-25 13:14

埃及迷圓夢計畫！肌肉版圖坦卡門 重磅現身

2019-12-25 12:46

懶人DIY神器！大啖美味「麻辣鴨血寬粉」不等人 整塊鴨血超佛心

2019-12-25 12:32

全球首創歐式立食店！火腿專賣店JDeli進駐遠百信義A13

2019-12-25 12:25

U值媒／這發現了恐龍化石！無際的大草原 蒙古永恒的藍天

2019-12-25 12:21

全台最貴扭蛋一顆2020 最大獎亞洲機票

2019-12-25 11:37

春水堂、哈根達斯買1送1！遠百信義A13「26間美食優惠懶人包」

2019-12-25 11:07

超萌皮卡丘三明治機 5分鐘熱壓吐司出爐 為你充飽電力

2019-12-25 10:33

耶誕限定「正能量小企鵝」超吸睛 隱藏版四葉草好運到

2019-12-25 10:32

最潮交換禮物！星巴克首賣「咖啡飲料券」加贈2張好友分享券

2019-12-25 10:26

正宗劍橋包？Cambridge Satchel、Zatchels之爭畫句點

2019-12-25 09:13

憑「板橋發票」送「綜合丸」！青花驕麻辣鍋插旗板橋

2019-12-24 22:50

每管都狂賣千支！YSL情挑誘光水唇膏2019熱賣三色曝光

2019-12-24 22:46

遠百信義A13見客 高評價「台灣老街」就連紅磚也很搞工

2019-12-24 21:40

晨翔放話要拎DELVAUX去旅行 王可元的信封包打開有天空

2019-12-24 21:08

圍爐美樂蒂年菜超Q萌，「套餐、鍋物、佛跳牆」三寶夯

2019-12-24 20:51

初戀好滋味！春水堂冬季限定「草莓奶霜珍珠茉奶」新亮相

2019-12-24 20:24

滿滿草莓配超浮誇火山鮮奶油 5公分厚舒芙蕾咬下好療癒

2019-12-24 20:11

櫃姐偷囤都不說！盤點2019「默默賣到冠軍」5款保養品

2019-12-24 19:43

4大超商搶發跨年財 拆門備貨動員人力迎戰

2019-12-24 19:40

沒管理就開放 健康存摺恐就醫隱私大放送

2019-12-24 19:23

威士忌咖啡、咖啡霜淇淋！Fika Fika進駐遠百信義A13

2019-12-24 19:15

過年送禮 微熱山丘鼠年限定包裝禮盒暖心登場

2019-12-24 19:05

到家樂福辦年貨享20大優惠、全聯年菜滿千送50元買菜金

2019-12-24 18:37

可書寫的珠寶、精緻筆具 一展女人味與書卷氣

2019-12-24 18:17

香水控必收！CK One「2020金鼠限量版」紅金色系＋鼠年圖騰超喜氣

2019-12-24 17:46

桃園機場幸福企業 慶生會與耶誕趴合體

2019-12-24 17:36

直達手扶梯、空中露台 遠百信義A13創造的5大獨家特色

2019-12-24 17:27

OKmart跨年、元旦「OK Cafe全系列第2杯5元」！行動餐車開進信義區賣炸雞、蛋塔

2019-12-24 17:19

英國經典劍橋包Zatchels驚傳倒閉 網友哀怨還沒收到包

2019-12-24 17:16

30間深夜食堂！遠百信義A13成全台最大「宵夜百貨」

2019-12-24 17:08

六胜肽+玻尿酸有感撫紋！ 契爾氏創新推出「三角形面膜」

2019-12-24 16:55
看更多

熱門文章

花50元賺到7.7億元！他買彩券中獎鹹魚大翻身

2019-12-24 15:34

水瓶理解力很差、雙魚搞不清楚重點！看12星座「笨點」在哪

2019-12-24 17:16

30間深夜食堂！遠百信義A13成全台最大「宵夜百貨」

2019-12-24 17:08

冬天快不見了！鄭明典：今年平地均溫可能再創新高

2019-12-24 19:46

好市多跟人手臂一樣粗海草蝦 料理手法和口感曝光引網友暴動

2019-12-25 10:05

湯圓丟氣炸鍋爆漿吐沙 內行網友揭正確作法

2019-12-24 21:47

獨／航空業爆 地安事件頻傳竟要春節加班機「無上限」

2019-12-25 11:43

他中大樂透1億元 深呼吸後才有辦法開車回家

2019-12-24 16:22

比演唱會門票還瘋狂 高鐵春節票凌晨一開搶就塞爆

2019-12-25 01:10

跨年天氣 吳德榮：低溫下探13度北部有雨

2019-12-25 07:18

直達手扶梯、空中露台 遠百信義A13創造的5大獨家特色

2019-12-24 17:27

文湖線傳電路中斷 北捷：列車煞車異常至少影響260人

2019-12-24 17:48

春水堂、哈根達斯買1送1！遠百信義A13「26間美食優惠懶人包」

2019-12-25 11:07

最潮交換禮物！星巴克首賣「咖啡飲料券」加贈2張好友分享券

2019-12-25 10:26

姻緣到了？她拜月老後尋一男「有話想說」 網友聽了都笑翻

2019-12-25 13:18

遠百信義A13見客 高評價「台灣老街」就連紅磚也很搞工

2019-12-24 21:40

池上「美國伯」有機米碾壓日本米 卻差點因這味被淘汰

2019-12-24 17:00

獨／台灣第一櫃！ 台灣芭樂周五封櫃外銷美國

2019-12-25 10:17

每日星座運勢／金牛提升自己的財運　踏青有助愛情

2019-12-25 00:00

單周10萬人次就診 流感流行期提前報到

2019-12-25 00:18

「最害怕的日子」是聖誕節 男網友憶往事淚崩

2019-12-24 21:52

高鐵春節票開賣 一小時狂銷近39萬張

2019-12-25 09:19

英國經典劍橋包Zatchels驚傳倒閉 網友哀怨還沒收到包

2019-12-24 17:16

2020年，哪些星座會在轉角遇到愛情？

2019-12-24 17:20

星宇航空吃車輪餅慶聖誕 網羨慕：乾脆當機上甜點

2019-12-25 13:42

威士忌咖啡、咖啡霜淇淋！Fika Fika進駐遠百信義A13

2019-12-24 19:15

尿完又擠腹部尿完最後兩滴 醫警告：超危險

2019-12-25 12:45

憑「板橋發票」送「綜合丸」！青花驕麻辣鍋插旗板橋

2019-12-24 22:50

明鋒面伴隨冷空氣南下 轉雨降溫較濕冷

2019-12-25 08:18

初戀好滋味！春水堂冬季限定「草莓奶霜珍珠茉奶」新亮相

2019-12-24 20:24

春節加班機超過上限罔顧地安？學者說話了

2019-12-25 11:44

醫界七大公協會代表 呼籲中火落實減煤承諾

2019-12-24 19:06

韓國好市多「少一區」 網友笑：要是台灣人會氣死

2019-12-25 13:53

限期2個月！麥當勞早餐「培根滿福系列」 為你補充滿滿元氣

2019-12-25 13:04

流感進入流行期 單周3成重症是元旦才開打公費對象

2019-12-24 16:07

青海湖育魚18年 救回瀕危物種

2019-12-25 00:24

正宗劍橋包？Cambridge Satchel、Zatchels之爭畫句點

2019-12-25 09:13

流感疫苗打氣旺 明年擬改回統一施打

2019-12-24 23:43

立委批國小爆流感停班潮 疾管署：已完成92％接種

2019-12-24 16:33

健康存摺新功能藏風險 病友團體表憂心

2019-12-24 19:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top