手指上的絕美之城 林心如美戴PIAGET珠寶金光閃耀
影音串流平台Netflix近期在亞洲動作頻頻，不少自製影劇節目上線、頻頻炒熱收視與人氣話題。在Netflix原創自製的《罪夢者》、《極道千金》與《彼岸之嫁》後，Netflix近日再度舉辦了《誰是被害者》的卡司發表，集結超人氣男女演員包含許瑋甯、林心如、張孝全一字排開，氣勢驚人。
其中美豔亮點更屬特別演出的林心如，以一襲黑色洋裝搭配了伯爵PIAGET的頂級珠寶，如黃金般閃耀的氣質，為全身造型畫龍點睛。林心如除了2017年演出《我的男孩》、今年演出《天堂的微笑》，即將在明年四月開播的《誰是被害者》，則是近期演藝注目焦點。始終保有優雅品味與上好精品印象的林心如，近期先在十一月以一只廣告影片登上紐約時代廣場、十二月與潮牌聯名，這次出席時配戴了伯爵高級珠寶，則再度傳遞了高雅貴氣。
像是PIAGET Extremely Piaget綠松石頂級珠寶鑽石耳環，出自今年甫發表的「燦金綠洲」系列，兩枚散發鮮明熱力的鑽石耳環共使用了六顆顆藍色綠松石總重約3.95克拉為主視覺，再搭配總重約4.61克拉的32顆欖尖形切割美鑽，成為耳畔小巧而難以忽視的璀璨風景；而PIAGET Secrets & Lights祖母綠頂級珠寶鑽石戒指則靈感源自於建築結構，強烈的量體佐以鑲嵌大量的祖母綠、白鑽、方鑽，映射出懾人光芒，自成一座由華美寶石堆砌而成的「絕美之城」。
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