手指上的絕美之城 林心如美戴PIAGET珠寶金光閃耀

影音串流平台Netflix近期在亞洲動作頻頻，不少自製影劇節目上線、頻頻炒熱收視與人氣話題。在Netflix原創自製的《罪夢者》、《極道千金》與《彼岸之嫁》後，Netflix近日再度舉辦了《誰是被害者》的卡司發表，集結超人氣男女演員包含許瑋甯、林心如、張孝全一字排開，氣勢驚人。

其中美豔亮點更屬特別演出的林心如，以一襲黑色洋裝搭配了伯爵PIAGET的頂級珠寶，如黃金般閃耀的氣質，為全身造型畫龍點睛。林心如除了2017年演出《我的男孩》、今年演出《天堂的微笑》，即將在明年四月開播的《誰是被害者》，則是近期演藝注目焦點。始終保有優雅品味與上好精品印象的林心如，近期先在十一月以一只廣告影片登上紐約時代廣場、十二月與潮牌聯名，這次出席時配戴了伯爵高級珠寶，則再度傳遞了高雅貴氣。