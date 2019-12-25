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春水堂、哈根達斯買1送1！遠百信義A13「24間美食優惠懶人包」

2019-12-25 11:07聯合報 記者陳睿中／即時報導

令人期待的「遠百信義A13」於12月25日開始對外營運。館內共計有122個餐飲、美食相關品牌，更有許多信義區獨家，甚至是全台獨家的系列餐點。為了慶祝開幕營運，眾多餐飲店也推出一系列特價優惠，讓愛嘗鮮的民眾可以逛街享好康。

【Lady M】

Lady M限量推出「香檳千層蛋糕」。圖／Lady M提供
Lady M限量推出「香檳千層蛋糕」。圖／Lady M提供
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開幕期間限量推出使用凱歌香檳Veuve Clicquot所製作的「香檳千層蛋糕」，單片380元。12月25日至28日期間，前20名外帶者，滿1,500元可抽免費招待；至1月31日期間，內用滿1,500元可抽紐約機票。

【辻利抹茶】

辻利抹茶開幕首4日消費滿300元，即贈辻利抹茶飴一罐。記者陳睿中／攝影
辻利抹茶開幕首4日消費滿300元，即贈辻利抹茶飴一罐。記者陳睿中／攝影
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獨家推出「辻利抹茶飴」，原價350元，會員優惠價299元。開幕首4日消費滿300元，即贈辻利抹茶飴一罐，每日限量50組。「辻利黑鳶特調」售價180元，開幕期間體驗價160元。另有一系列指定商品優惠。

【吳寶春麥方店】

開幕期間至1月1日，限時推出買Pizza送「Pizza買1送1」優惠券等系列活動；開幕至12月31日期間，參與打卡活動與購買指定商品，可獲贈騷騷包、尖叫麵包。

【Food Opera食代館】

集結三巡海南雞飯、學記港式茶餐廳等10間南洋料理餐廳的Food Opera食代館...
集結三巡海南雞飯、學記港式茶餐廳等10間南洋料理餐廳的Food Opera食代館，聯合推出開幕優惠。記者陳睿中／攝影
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集結三巡海南雞飯、學記港式茶餐廳、叮叮泰式料理、Quenches、老檳城、星洲蝦麵等10間南洋料理餐廳的Food Opera食代館，聯合推出開幕優惠。即日起至1月5日，憑當日電影票根，指定餐點可享79折；參與打卡活動，可抽限量優惠券。

【Godiva】

即日起至12月29日參與打卡活動，可享霜淇淋、飲品8折；指定日期參與打卡活動，可兌換巧克力小禮；單筆消費滿1500元，可獲得限量凍飲杯。

【春水堂】

春水堂推出獨家「珍珠奶霜草莓茉奶」。記者陳睿中／攝影
春水堂推出獨家「珍珠奶霜草莓茉奶」。記者陳睿中／攝影
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推出獨家「珍珠奶霜草莓茉奶」，開幕首4日單筆消費滿688，可享珍珠奶茶買1送1，限量100份。

【ROSE HOUSE Cafe’】

ROSE HOUSE Cafe’開幕期間推出一系列咖啡優惠。記者陳睿中／攝影
ROSE HOUSE Cafe’開幕期間推出一系列咖啡優惠。記者陳睿中／攝影
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開幕首4日精品耶加雪夫咖啡第2杯半價；精品耶加雪夫咖啡豆買1送1；薇薇特南果咖啡豆買1送1；古典玫瑰園30周年紀念茶買1送1。（均為限量供應）

【亞尼克】

推出隨享卡的「寄派塔套餐」服務。持隨享卡消費滿929元，可提領10片派塔（單款115元以下），儲值消費最高可省241元。

【不二家】

開幕首7日期間，波士頓派、重乳酪等指定口味切片蛋糕，可享買1送1優惠，每日限量30組。

【YKNK Club】

YKNK Club推出4人同行用餐送「厚切牛舌」。圖／樂軒提供
YKNK Club推出4人同行用餐送「厚切牛舌」。圖／樂軒提供
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即日起至12月30日期間，4人同行用餐，並參與臉書活動，即招待價值580元的招牌「厚切牛舌」一盤。

【馬祖新村】

馬祖新村推出「黑金烏魚子、宜蘭鴨賞、大甲芋頭鹹蛋黃」等3款限定口味車輪餅。記者陳...
馬祖新村推出「黑金烏魚子、宜蘭鴨賞、大甲芋頭鹹蛋黃」等3款限定口味車輪餅。記者陳睿中／攝影
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推出限定口味的「黑金烏魚子、宜蘭鴨賞、大甲芋頭鹹蛋黃」等3款車輪餅。開幕首4日，黑糖波霸鮮奶享第2杯半價。

【Häagen-Dazs】

開幕首4日期間，外帶雙球冰淇淋限時買1送1。

【新馬辣Plus+】

新馬辣plus+推出「打卡送九孔鮑魚吃到飽」的活動。圖／馬辣提供
新馬辣plus+推出「打卡送九孔鮑魚吃到飽」的活動。圖／馬辣提供
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即日起至12月28日期間，分享用餐照片，全桌可免費獲得「九孔鮑魚」吃到飽。

【小南門】

開幕首4日，招牌豆花／綜合豆花享第2件半價優惠，點購雙人套餐，贈送指定豆花1份。（每日均限量60份）

【Mister Donut】

開幕優惠期間，消費滿百元，即送蜜糖波堤一顆

咖啡珍珠奶茶

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