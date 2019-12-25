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埃及迷圓夢計畫！肌肉版圖坦卡門 重磅現身

2019-12-25 12:46聯合新聞網 聯合數位文創

最具傳奇與軼聞的法老-圖坦卡門，2020年1月17日將於台灣首度舉辦主題展出。這位神秘的法老一直是許多埃及粉心中的傳奇人物，更有許多漫畫、影集、小說等改編自這位年輕法老的故事。內容不乏以各種美男形象現身，也讓人對圖坦卡門有諸多想像。主辦單位聯合數位文創這次除了與官方政府合作，成功商借500多件展品來台外，也期待將這次珍貴的埃及人文歷史推廣給更多年輕族群，特別與World Gym合作，推出多張圖坦卡門肌肉版現身，不僅讓圖坦卡門粉絲可以一飽眼福，搭配KUSO梗圖，更讓許多網友心癢難耐，直呼展覽宣傳梗真的很可以。

關於圖坦卡門本人真實長相，近年已透過科學模擬還原，並非大眾想像中的高壯挺拔。但圖坦卡門充斥各種神祕傳說仍是各界津津樂道的話題。年少9歲就登基，約18歲就去世，卻座擁堪稱世界十大寶藏之首的黃金寶藏，甚至於1922年開棺時震驚全球，凡與法老相關舞台劇、飾品、服飾相關皆熱售一空，也難怪引起後事諸多創作家繪聲繪影的為這位法老發展出各種宇宙故事。

圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展與World Gym攜手合作，推出KUSO梗圖。 ...
圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展與World Gym攜手合作，推出KUSO梗圖。 圖／聯合數位文創 提供
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「圖坦卡門-法老王的黃金寶藏」預計明年1月17日於中正紀念堂盛大開展，此次特別與World Gym攜手合作推出肌肉版圖坦卡門，不僅成功吸引年輕族群關注，同時推出文藝展覽結合運動健身元素，鼓勵大眾看展享受藝文洗禮，也不忘運動健身習慣，內在與外在兼容並蓄的特殊創意，凡購買預售票並線上登錄，就可以至全台World Gym擇一俱樂部兌換20天免費運動體驗，並進行InBody專業身體組成檢測乙次。

【註】
本展基於埃及政府宣傳2020年將開幕的"大埃及博物館"相關推廣計畫之一，共同傳遞古埃及文化之美的理念，以「教育推廣」原意與「文物保護」原則，成功商借到500餘件來自於埃及文化部為推廣古埃及藝術文化所監修的「圖坦卡門等比例官方認證藝術品」來台展出。

圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展與World Gym攜手合作，推出KUSO梗圖。 ...
圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展與World Gym攜手合作，推出KUSO梗圖。 圖／聯合數位文創 提供
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【展訊】

圖坦卡門-法老王的黃金寶藏特展

購票連結 │ http://bit.ly/2Q06oY8

展覽日期 │ 2020年01月17日 - 2020年04月05日

展覽地點 │ 國立中正紀念堂2、3展廳

主辦單位 │ KOTSANAS MUSEUM、聯合數位文創

埃及文創健身

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