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好市多跟人手臂一樣粗海草蝦 料理手法和口感曝光引網友暴動

2019-12-25 10:05聯合新聞網 綜合報導

美式賣場好市多每次推出新商品總是吸引不少網友關注，有網友近日在逛好市多的時候發現，竟然有海草蝦跟人的手臂一樣粗，不過兩隻就要價新台幣799元，不算便宜，但有已經購買的網友表示，他一時衝動買了這海草蝦，也很想知道其他人買回家都是如何料理的，但更多人好奇的是，這好吃嗎？

大隻海草蝦的照片一曝光後引發許多人驚訝熱議，對於它的口感和料理方式也眾說紛紜。例如有人認為蝦子那麼大隻，肉質應該不好，不會很Q彈，還有人直言吃起來「肉爛、口感很噁，不推。」

甚至有人覺得是冰凍太久的緣故，所以蝦肉吃起來爛爛糊糊的，沒有那種新鮮蝦子的口感。「肉質不太美味，嘗鮮就好」、「不如去市場買或海產店買活跳跳的」、「味道很重，不喜歡」，還有人表示，肉很脆，蝦黃味道跟蟹黃差不多，但是甜度很低。

然而，也有其他網友透過不一樣的料理手法，展現蝦子的美味。比方水沖退冰後就要馬上下鍋煮，不能讓它慢慢退冰，不然肉就會爛，還有人分享，用鹽焗烤的最好，能讓蝦子的自然甜味跑出來，「鐵鍋裡鋪厚一層粗鹽開中火，草蝦放在上面焗烤至熟。」

另外，水煮的方式也是一種選擇，有網友直接蘸上美式柑桔醬汁，或稱讚搭配香草鹽、胡椒也很好吃，「煮熟切片擠上美乃滋再加點高麗菜絲」、「橫切打開，放一些起司上去，再用烤箱烤」、「背片開加蒜末拿去蒸，蒸完的頭拿來煮味噌湯，身體的肉直接吃掉」，但網友提醒要特別注意，料理之前，記得腸泥一定要清洗乾淨，不然煮起來味道會很腥。

跟人手臂一樣粗的海草蝦。圖截自COSTCO 好市多消費經驗分享區
跟人手臂一樣粗的海草蝦。圖截自COSTCO 好市多消費經驗分享區
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