正宗劍橋包？Cambridge Satchel、Zatchels之爭畫句點

源自英國被暱稱為「劍橋包」的包款，因為造型簡單大方、具知性學院風，實用好搭配的特質，讓它成為社群平台的的寵兒，從自2012年起，就開始使紅遍整個時尚圈。雋永的設計，至今仍是許多男性、以及女孩的穿搭必備，甚至出現了Cambridge Satchel、Zatchels兩家公司互爭正宗。

不過，其中的Zatchels則在耶誕節前驚傳倒閉，並在官網宣布「非常遺憾我們不得不通知您，Zatchels已停止交易。如果您是未完成訂單的客戶，我們建議您根據您的付款方式，與您的付款提供商聯繫並提出索賠以獲得退款。若不能，我們將在接下來的14天內透過電子郵件提供更多詳細信息」，讓誰是正宗劍橋爭論劃上句點。原本劍橋包在英國就是傳統的包型之一，由The Cambridge Satchel Company改良之後，並採用豐富配色，成功讓這個老氣包款再度翻紅。