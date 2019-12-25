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正宗劍橋包？Cambridge Satchel、Zatchels之爭畫句點

2019-12-25 09:13聯合報 記者曾智緯／專題即時報導

源自英國被暱稱為「劍橋包」的包款，因為造型簡單大方、具知性學院風，實用好搭配的特質，讓它成為社群平台的的寵兒，從自2012年起，就開始使紅遍整個時尚圈。雋永的設計，至今仍是許多男性、以及女孩的穿搭必備，甚至出現了Cambridge Satchel、Zatchels兩家公司互爭正宗。

不過，其中的Zatchels則在耶誕節前驚傳倒閉，並在官網宣布「非常遺憾我們不得不通知您，Zatchels已停止交易。如果您是未完成訂單的客戶，我們建議您根據您的付款方式，與您的付款提供商聯繫並提出索賠以獲得退款。若不能，我們將在接下來的14天內透過電子郵件提供更多詳細信息」，讓誰是正宗劍橋爭論劃上句點。原本劍橋包在英國就是傳統的包型之一，由The Cambridge Satchel Company改良之後，並採用豐富配色，成功讓這個老氣包款再度翻紅。

而Zatchels則是後起之秀，但兩家品牌還曾經就誰是正宗一事對簿公堂，在質感與價格上都有著不小的差異，且都有各自的擁護者。Zatchels還一度紅到在日本開設批發分公司，但對比了現今的倒閉，還是不免讓人唏噓。根據品牌在官網上的聲明提到，他們正被清算剩餘價值，而且要裁員43名職員。由於正值耶誕假期，國外媒體都尚未針對此事有所報導，反倒是因為有台灣網友購買了Zatchels的包款，卻遲遲沒收到，才爆發出驚傳倒閉一事。消息曝光後，還有網友表示「買了三個材質真的不錯啊，好可惜」、「傻眼，竟然倒閉了，好險我已經買了」。

Zatchels的日本代理商似乎還不知道品牌已倒閉，仍在耶誕檔期大做促銷活動。圖...
Zatchels的日本代理商似乎還不知道品牌已倒閉，仍在耶誕檔期大做促銷活動。圖／摘自instagram
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網紅最愛劍橋包Zatchels在耶誕節前夕，驚傳倒閉並裁員43名工作人員。圖／摘...
網紅最愛劍橋包Zatchels在耶誕節前夕，驚傳倒閉並裁員43名工作人員。圖／摘自官網
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The Cambridge Satchel Company的劍橋包價格較高，但仍...
The Cambridge Satchel Company的劍橋包價格較高，但仍有不少的支持者。圖／摘自The Cambridge Satchel Company facebook
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Zatchels和The Cambridge Satchel Company曾經...
Zatchels和The Cambridge Satchel Company曾經為了誰是正宗劍橋包，而對簿公堂。圖／摘自instagram
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