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回顧今年台灣氣候 賈新興：氣溫創新高

2019-12-25 08:27聯合報 記者董俞佳／台北即時報導

總結今年台灣氣候回顧，天氣風險公司總監賈新興在臉書表示，全台氣溫創新高，雨季多雨秋雨少，風颱活躍擦身過，地球發燒惹人疼。

再過幾天2019年就結束，他說，地球今年的體溫看來也是坐二望一，1月至11月只比2016年低了0.07度，初步的資料顯示地球12月的溫度看來有機會創高，2019年地球全年體溫有機會打破2016年。

至於台灣，他說，統計至12月22日的資料，今年全台13個平地站高達24.52度，有機會一舉打破2016、2017年的24.40度，只要12月的均溫至少等於18.57度，就創下1947年以來的最高溫紀錄。

賈新興說，從每月的溫度比較發現，除了5月因為雨日偏多溫度比氣候平均低，其它11個月都是明顯偏暖。

降雨方面，他說，5月至9月的降雨偏多，主要是西南風的影響明顯，10月後則降雨偏少，全年整體的雨量算是比氣候平均多。

今年的颱風總數多達29個，比氣候平均值25.7個多，今年預測生成24至30個，侵台數是2至4個。他說，從颱風路徑圖可以看到

颱風幾乎是擦身而過，真正登陸的只有白鹿颱風，官方的侵台還有一個利奇馬颱風，今年多數的颱風都朝日本和韓國而去，日本連續兩年都有五個颱風登陸。長期颱風生成數在近幾年來都算偏多，侵台颱風數則偏少。

賈新興說，明年至少目前看來春季偏暖的機率仍高，上半年似乎也是偏暖的機率高，降雨方面則以正常至少雨的機率高。

今年全台13個平地站高達24.52度，有機會一舉打破2016、2017年的24....
今年全台13個平地站高達24.52度，有機會一舉打破2016、2017年的24.40度，只要12月的均溫至少等於18.57度，就創下1947年以來的最高溫紀錄。本報資料照片
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白鹿颱風發燒高溫

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